12 yaşındaki çocuk, 7 yaşındaki öğrenciyi iple boğmaya çalıştı

Aydın'daki bir ilkokulda, ders saatinde izin isteyerek tuvalete giden birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki R.K.K., iddiaya göre, okulun özel sınıfında eğitim gören 12 yaşındaki U.K.'nın saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre, dün saat 11.40 sıralarında, Efeler Güzelhisar İlkokulu'nda meydana gelen olayda, okulda 1/A sınıfı öğrencisi R.K.K., ders saati sırasında tuvalet ihtiyacı için sınıf öğretmeni Nurhayat Nayırlı'dan izin istedi. Yalnız başına girdiği tuvaletten çıkmak üzereyken, iddiaya göre, özel sınıfta eğitim gören zeka geriliği bulunan U.K.'nın saldırısına uğradı. U.K., tuvaletin sifonundan söküldüğü belirtilen 40 santim uzunluğunda kırmızı renkli ipi R.K.K.'nın arkasından boynuna dolayarak sıkmaya başladı. R.K.K., çırpınmaya başlayınca U.K. bu sefer de R.K.K.'nın elini ısırdı.



Bu sırada yine izinle tuvalete gelen öğrencilerden M.A.İ., tuvalet kabininde yaşanan korku dolu o anlara tanık oldu. M.A.İ., vakit kaybetmeden öğretmenine koşup haberdar etti. Koşarak tuvalete gelen öğretmen Nayırlı, R.K.K.'yı, U.K.'nın elinden kurtardı.



Olayın ardından U.K. tuvaletten koşarak kaçtı. Bir süre sonra özel eğitim öğretmeni Dilek Erdinç ile birlikte rehberlik servisine gelen U.K.'nın "Ben yaptım. Bir daha yapmayacağım" dediği öğrenildi. Konudan haberdar olunca okula gelen R.K.K.'nın annesi, oğlunu hastaneye götürdü. Oğlu için boğazındaki ve elindeki yaralar nedeniyle darp raporu alan kadının, savcılığa giderek okul yönetimi ve öğretmenden şikayetçi oldu.

Müfettiş görevlendirdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Olayı en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. İlk izlenimim bir ihmal gibi. Özel eğitim sınıfındaki çocuklarımız tuvalete giderken öğretmen eşliğinde gitmeli. Fakat burada çocuğumuz başında öğretmeni olmadan tuvalete gönderilmiş. Olayda ihmalleri olanlar kesinlikle cezalandırılacak" dedi.