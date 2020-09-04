12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideriyle ilgili yapılacak tüm haberlere erişim engeli getirildi!

Asıl ismi "Eyüp Fatih Şağban" olan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunması suçlamasıyla tutuklanmasının ardından olaya tepkiler sürerken, cinsel istismarı ortaya çıkartan Odatv'nin konuyla ilgili haberlerine de erişim engeli getirildi.

Odatv'nin konuyla ilgili açıklamasına göre, istismarın yaşandığı Akyazı'daki Cumhuriyet Savcılığı Odatv hakkında "gizliliği ihlal" suçlamasıyla soruşturma açtı ve "Türkiye'nin günlerce konuştuğu tarikatın lideri çocuk istismarından tutuklandı" haberine erişim engeli getirildi.

Odatv, Sulh Ceza Hakimliği'nin gönderdiği kararda linkin hatalı yazıldığını ancak zaten kapatılmış olan portalın yayınını sürdürdüğü alana yasak gelmesini engellemek için haberi yayından kaldırdığını açıkladı.

Odatv, "Yargı içinde Odatv'nin açığa çıkardığı istismarı örtmek isteyenlerin tuzağına düşmemek için aldıkları kararda yazdıkları link hatalı olduğu halde mahkemenin ne yapmaya çalıştığını görerek haberi yayından kaldırmak zorunda kaldık! Sonuç olarak Türk yargısı, bir tarikat şeyhinin sapıklığının ortaya çıkarıldığı haberi yasakladı!" ifadesini kullandı.



Ayrıca Akyazı Sulh Ceza Hakimliği'nin bu konuda yapılacak bütün haberlere yayın yasağı getirildiği belirtildi.

Odatv'nin ortaya çıkardığı cinsel istismar olayında, Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 28 Ağustos düzenlenen operasyonda küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 2 Eylül'de cezaevine gönderilmişti.

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