11 Mayıs'tan itibaren sosyal yaşantı değişiyor; işte uygulanacak kurallar

Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM’ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Ancak alınan tedbirlerle sosyal hayatta ve alışveriş kurallarında büyük değişimler yaşanacak. Salgının yayılmasının engellenmesi için AVM, berber, kuaför ve mağazalarda sosyal mesafe kuralları katı şekilde uygulanacak.

Hürriyet'te yer alan derlemeye göre, işte 45 günlük aranın ardından bizi bekleyen yeni kurallar:

AVM’ler ve caddedeki mağazalarda:

- Maskesiz girmek yasak.

- Girişte müşterinin ateşi ölçülecek.

- Mağaza içerisindeki dolaşım alanları arttırılacak. Raflar ona göre ayarlanacak. - Dar alanlar kapatılacak.

- İçeride belirli sayıda müşteri bulunacak.

- Deneme kabinleri sürekli dezenfekte edilecek.

- Denenen kıyafetler UV ışınları ile dezenfekte olacak. Bir süre başka müşteri tarafından denenmeyecek.

- Ödeme sırasında en az 2 metre mesafe olacak.

- Ortam sürekli kontrol edilecek.

- Girişlerde ateş ve maske kontrolü yapılacak.

- X-ray yerine el dedektörü kullanılacak.

- Müşteri sayısı kapalı alana göre belirlenecek.

- Gidiş ve geliş şeklinde yürüyüş yolları belirlenecek.

- Yürüyen merdivenler sürekli dezenfekte edilecek.

- Asansörler çalışmayacak.

Berber ve kuaförlerde:

Berber ve kuaförlerin en fazla dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olduğunu söyleyen İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, 11 Mayıs’tan itibaren Türkiye’deki 107 bin berberin nasıl çalışacağını açıkladı:

- Randevusuz müşteri alınmayacak. Müşteriye ikram yapılmayacak.

- İçeride müşteri beklemeyecek.

- Galoşsuz girilmeyecek.

- İki koltuk arası boş olacak.

- Makas ve makineler sürekli dezenfekte edilecek.

- Tek kullanımlık havlular verilecek. Aynı havlu başka müşteride kullanılmayacak.

- Koltuklar her müşteriden sonra dezenfekte edilip 15 dakika boş bekletilecek.

- Müşteriler maske ile girecek, çalışanlar siperlik kullanacak.

- Denetimi zabıtalar yapacak. Fiyatlar odanın belirlediği şekilde devam edecek.

- Günde 9 saat çalışılacak. İş gömleği ya da tulum giyilecek.

- Berberler Odası ayrıca bu süreçte ustura kullanılmamasını öneriyor.

- Berberler bir saatte 2 müşteri, kuaförler ise bir saatte 1 müşteri alabilecek.

Yaşlılar yürüyüş yapabilecek, bir kişi refakat edebilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1.5 aydır evde olan 65 yaş üstüne “nefes” izni geldi. Türkiye genelinde 65 yaş üstü kişiler 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ancak yaşlılar gerekli önlemlerini alarak ve maskelerini takarak dışarı çıkabilecek. Sokağa çıkmaları izne bağlanan 65 yaş üstü kişiler, bulundukları mahalle, sokak veya semtte yürüyüş yapabilecek, güneşten faydalanabilecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde de aynı uygulamaya tabi olacaklar.

Dışarıya çıkacak 65 yaş üstü kişiler sosyal mesafeyi koruyacak, Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyacak. Bulundukları mahalle, semtten ayrılmayacak. Araç kullanamayacak veya toplu ulaşım araçlarıyla başka yerlere gidemeyecek. Yürüme veya kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunan, refakatçi bulundurması gereken kişilere yardım için yanlarında ailesinden bir kişi bulunabilecek. Yalnız yaşayan, dışarı çıkma veya yürümekte zorluk çeken kişilere ise talep etmeleri durumunda Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan destek sağlanacak.

Çocuklar da 4 saat dışarı çıkabilecek

20 yaş altı için de 4’er saatlik ‘Sokak izni’ geldi. 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.

15-20 yaş ise 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecek.