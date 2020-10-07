10 Ekim Anıtı yarışmasını kazanan proje belli oldu

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der tarafından başlatılan 10 Ekim Anıtı yarışmasını ‘Zamansız Kabuk/Bitmemiş Hikayeler’ adlı proje kazandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK),Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 10 Ekim-Der, 10 Ekim 2015'te 103 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD saldırısının gerçekleştiği Ankara Garı önünün anıt meydan haline dönüştürülmesi için başlattıkları 'Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması'nın kazanını belli oldu.

"Saldırıya uğradığında kök ve tohum atarak hayatta kalmayı başaran tek ağaç"

KESK’e bağlı Tüm Bel Sen'in Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Satı Burunucu Çalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘Zamansız Kabuk/Bitmemiş Hikayeler’ adlı projenin yarışmanın kazanını olduğunu belirtti. Burunucu, "Seçilen ağaç gingko.Bir saldırıya uğradığında kök ve tohum atarak hayatta kalmayı başaran tek ağaç. Adı ve seçilen imge ile bitmemiş hikayeyi anlatacak" ifadelerini kullandı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Barış mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emaneti"

"Bildiğiniz gibi 10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla, Ankara Garı önündeki alana, 'Demokrasi Meydanı' adı verildi. Bu alanın ortasına da üç ayrı yüzünde katliamda kaybettiğimiz arkadaşlarımızın fotoğraflarının olduğu geçici bir anıt yerleştirildi. Gar Meydanı’nın 10 Ekim sonrası ihtiva ettiği yeni anlam, bu kentsel mekâna ve mekânın unsurlarına farklı bir bakış açısı ve müdahaleyi gerektiriyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yürüttüğümüz görüşmelerde, katliamın yaşandığı meydanda kalıcı bir mekânsal düzenleme yapılması konusunda fikir birliğine vardık. 'Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış' mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bu emanete sahip çıkacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz."