1 TL'ye mal ettiği soğanı 30 kuruşa satan soğan üreticisi: Aradaki farkı ödemek için traktörümü satacağım

Çiftçi Şakir Çoban, 1 liraya mal ettiği soğanı 30 kuruşa satmak zorunda kaldığını belirterek, “Biz bunu sattığımız zaman elimize para da geçmiyor” dedi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in “Aradaki 70 kuruşluk farkı nasıl ödeyeceksin” sorusuna Çoban, “Nasıl ödeyeceğimi ben de bilmiyorum. Traktörü satacağım” yanıtını verdi.

Milletvekili Emir, Sincan Girmeç’teki soğan tarlalarına giderek mevsimlik tarım işçileri ve soğan üreticilerinin sorunlarını dinledi.

"Çocuklarım parasızlıktan okuyamadı"

Girmeç’te 6 ay boyunca soğan tarlasında çalıştıklarını ifade eden mevsimlik tarım işçisi Ethem Yüzügüldü, geçim sıkıntısı nedeniyle tarlada çalışan çocuklarını okula yollayamamaktan şikâyet etti. Yüzügüldü yaşadıkları sorunlarla ilgili şöyle konuştu:

“LPG, geldiğimizde 3 lira 25 kuruştu, şu an LPG 5 lira 65 kuruştur. Bir araba, dolmuş, Urfa’dan buraya kadar 3 bin lira 650 lira... Yiyecek içecek, etti 5 bin lira. Ne para var ne bir şey var. 6 ay boyunca çalış; bir kilo çay geldiğimizde 50 liraydı, şu an 120 lira. Bir çuval un şu an 250 lira. 4 kişi çalışsan bir çuval un gelemez. Benim sekiz tane çocuğum var. 1’i evli, geri kalan öğrencidir. Para yüzünden okuyamadı, şu an okusa üniversiteyi kazanırdı.”

"Her şeye zam"

"Mayıs ayında Şanlıurfa’dan geldik. Ekim ayının sonuna kadar tarlada çalışmak zorundayız. İlk önce halkına bak, halkına. Sen halkına bakmıyorsun. Her şeye zam. Bir çuval soğan 7 liraya. 15 kişi olsa günde 400 çuval koyamazlar. Geri kalanı hesapla, 400 çuval ne yapacak ki? Paranın yarısını şimdi alıyoruz. Gerisini ikinci ayda veriyor. Borç yapıyoruz. Bakkala, ekmekçiye borç yapıyoruz para gelene kadar. Başka borç alırsın, onu da bir başka soğan zamanı gelene kadar…”

"Sulamada kullandığımız elektrik çok pahalı"

Zararlarının gün geçtikçe arttığını söyleyen çiftçiler, elektrik faturalarının yüksekliğinden yakındı. Çiftçi Şakir Çoban, “Bizim tarımsal sulamada kullandığımız elektrik çok pahalı. Özelleştirme diyorlar ama özelleştirilince de böyle oluyor” diye konuştu.

"Bir çuval soğanın masrafı 11 TL"

Soğan maliyetinde bahseden çiftçi Murat Bircan ise 85 dekarlık arazisinde sulama için kullandığı günlük elektrik maliyetinin 500 lira olduğunu belirterek, “DAP gübresi geçen sene 3 bin 100 liraydı. Bu sene oldu 7 buçuk (7 bin 500) lira. Soğan çuvalının tanesi geçen sene 95 kuruştu. Bu sene gelen zamlarla 1 lira 80 kuruş” dedi.

Bir çuval soğanın masrafının 11 lira olduğunu söyleyen Bircan en iyi soğanın kilosunun 50 kuruşa satıldığını vurguladı.

"Tek çare TMO'nun alım yapması"

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Haymana’nın en fazla soğan ekilen ilçeler olduğunu söyledi. Akıllı, plansız üretimin sonuçlarını yaşadıklarını, bu nedenle soğan üreticilerinin yüzde 50 zarar ettiğini kaydederek “Tek çare Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım yapması lazım” dedi. (ANKA)