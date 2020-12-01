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Kültür-Sanat

1 milyar izlenen ilk metal müzik klibi "Chop Suey!" oldu

01 Aralık 2020 10:48

Protect The Land” ve “Genocidal Humanoidz” şarkılarıyla 15 yıl sonra dinleyicileriyle buluşan System of a Down, şimdiyse bir klasiğiyle kırdığı rekorla gündeme geldi. 2001 tarihli “Toxicity” albümünde yer alan “Chop Suey!” şarkısının klibi, YouTube’da 1 milyar izlemeye ulaşan ilk metal müzik klibi oldu.

Gruba kariyerinin ilk Grammy adaylığını getiren “Chop Suey!”nin klibi, California’daki Oak Tree Inn adlı motelin otoparkında çekildi. System of a Down üyelerinin otoparka kurulan sahnedeki performansına bin 500 civarında dinleyicinin eşlik ettiği klip yönetmen Marcos Siega imzası taşıyor.

YouTube’a, orijinal yayın tarihinden sekiz yıl sonra, 2 Ekim 2009’da yüklenen “Chop Suey!”nin bu kadar fazla izlenmesinde hem nostaljik etkisinin hem de YouTube’un geniş bir kitle tarafından başlıca müzik dinleme platformu olarak kullanılmasının payı olduğu düşünülüyor.

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