1 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

Süper Lig\'de gol sayıları düştü!

- Geçen sezondan 65 gol az atıldı

- Şampiyonluk adaylarından gol sayısını yükselten tek takım Beşiktaş

- Galatasaray, Gomis\'i aradı

- Fenerbahçe büyük düşüş yaşadı

- Geçen sezon 10 haftada 5 takım maç başına 2 golden fazla atarken, bu sezon ise yalnızca tek takım bunu başarabildi

- Maç başına 2.3 gol ortalaması yakalayan Kasımpaşa, bu alanda lider

BEŞİKTAŞ

16.00 Siyah beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

10.30 Fenerbahçe Futbol Takımı, Otokoç ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. Basın toplantısına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ile Avis Budget Group ve Otokoç Otomotiv\'in üst yönetimi katılacak.

- Sarı lacivertliler, derbi maçın son çalışmasını yapacak.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılı takımda derbi karşılaşmasının hazırlıkları tamamlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR

13.00 Sarıyer - Çaykur Rizespor

13.00 Gümüşhanespor - Giresunspor

13.30 Etimesgut Belediyespor - İstanbulspor

15.00 Adana Demirspor - Dersim 62 Spor

17.00 Menemen Belediyespor - Zonguldak Kömürspor

19.00 Göztepe - Çengelköyspor

19.00 Balıkesirspor Baltok - Pendikspor

20.30 Gençlerbirliği - Diyarbekirspor

BASKETBOL

- EuroLeague -

20.00 CSKA Moskova - Olympiakos

20.30 Saski Baskonia SAD - Darüşşafaka Tekfen

20.45 Fenerbahçe - Bayern Münih

23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv

- EuroLeague Kadınlar -

18.00 Hatay BŞB - TTT Riga

19.00 Inventa Kursk - Beşiktaş

19.00 Botaş - Çukurova Basketbol

20.00 ACS Sepsi-SIC - Mersin BŞB