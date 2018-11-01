1 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

Süper Lig\'de gol sayıları düştü!
- Geçen sezondan 65 gol az atıldı
- Şampiyonluk adaylarından gol sayısını yükselten tek takım Beşiktaş
- Galatasaray, Gomis\'i aradı
- Fenerbahçe büyük düşüş yaşadı
- Geçen sezon 10 haftada 5 takım maç başına 2 golden fazla atarken, bu sezon ise yalnızca tek takım bunu başarabildi
- Maç başına 2.3 gol ortalaması yakalayan Kasımpaşa, bu alanda lider
BEŞİKTAŞ
16.00 Siyah beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
10.30 Fenerbahçe Futbol Takımı, Otokoç ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. Basın toplantısına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ile Avis Budget Group ve Otokoç Otomotiv\'in üst yönetimi katılacak.
- Sarı lacivertliler, derbi maçın son çalışmasını yapacak.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takımda derbi karşılaşmasının hazırlıkları tamamlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR
13.00 Sarıyer - Çaykur Rizespor
13.00 Gümüşhanespor - Giresunspor
13.30 Etimesgut Belediyespor - İstanbulspor
15.00 Adana Demirspor - Dersim 62 Spor
17.00 Menemen Belediyespor - Zonguldak Kömürspor
19.00 Göztepe - Çengelköyspor
19.00 Balıkesirspor Baltok - Pendikspor
20.30 Gençlerbirliği - Diyarbekirspor
BASKETBOL
- EuroLeague -
20.00 CSKA Moskova - Olympiakos
20.30 Saski Baskonia SAD - Darüşşafaka Tekfen
20.45 Fenerbahçe - Bayern Münih
23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv
- EuroLeague Kadınlar -
18.00 Hatay BŞB - TTT Riga
19.00 Inventa Kursk - Beşiktaş
19.00 Botaş - Çukurova Basketbol
20.00 ACS Sepsi-SIC - Mersin BŞB