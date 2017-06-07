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Ekonomi

1 Euro'ya bankayı satın aldı

Bankanın nakit kaynaklarının tükenmek üzere olduğu ve çalışamaz hale geldiği açıklandı

07 Haziran 2017 17:59

İspanya’da Santader Bankası iflasın eşiğindeki Halk Bankası'nı (Banco Popular)  1 Euro’ya satın aldı. Ülkenin altıncı büyük bankası Banco Popular'ın nakit kaynaklarının tükenmek üzere olduğu ve bankanın çalışamaz hale geldiği açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu sabah Banco Popular’ın mevduat sahiplerini ve kritik işlemlerini korumak için satış kararının alındığını duyurdu. Kararda ECB’nin, Banco Popular’ın "çalışamaz duruma geldiği” tespiti etkili oldu. Banco Popular, bundan böyle Santander grubunun bir üyesi olarak operasyonlarını sürdürecek. 



Bankaların yeniden yapılandırılması ve tasfiyesine yönelik otorite (Junta Única de Resolución) de satışı doğruladı.

7 milyar € sermaye arttırımı planlanıyor

Ana Botín Grubuna ait Santander yaptığı açıklamada Banco Popular'ın bilançosunu temizlemek için 7 milyar euroluk bedelli sermaye artırımı planladığını açıkladı. Gelişmeler üzerine yeni günde yüzde 2.0 düşüşle açılan Santander hisseleri daha sonra gelen alımlarla toparlandı ve kayıplarını geri aldı.

Filiz Yavuz (DHA)

 

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