09.03.2015 - Alman basınından özetler

Hannoverische Zeitung, IŞİD'in Irak'ta antik çağlardan kalma kültürel mirası yok

etmesine ilişkin bir yoruma yer veriyor:

“Gerçekten de IŞİD eylemlerini Muhammed Peygamber'in ‘müminlerin putlara

tapmaması ve türbelerin kutsallaştırılıp yüceltilmemesi' yönünde söylediği belirtilen

talimatlarına mı dayandırıyor? Yoksa IŞİD üyeleri, kültür varlıklarını yok ederken

bundan sapıkça bir zevk mi alıyor? 2001 yılında Taliban, Afganistan'daki Bamyan

Buda Heykelleri'ni paramparça ettiğinden beri, Batı kendinden geçmiş bir şekilde

radikal örgütlerin büyük medeniyetlerin izlerini yok etmeye çalışmasını izlemek

zorunda kalıyor.”

Westfalenpost gazetesinde

de aynı konuda bir yorum göze çarpıyor:

“Köktendinciliğin antik çağlardan reforma ve bugüne kadar

uzanan uzun bir geleneği

var. Hindistan'da bir caminin Hindular tarafından yerle bir edilmesi veya Afganistan'da

Buda heykellerinin yıkılması hafızalarda tazeliğini hala koruyor. Ancak bunlardan

hiçbiri, IŞİD savaşçılarının, ideolojilerine ters düşen her şeyi, insanları ve onların

kültürel geçmişlerinin tamamını, sistematik olarak yok etme eğilimindeki karanlık

kararlılıkla boy ölçüşemez. Peki ya yeni bir şey inşa etmek? Bu düşünce bizi dehşete

düşürüyor.”

Die Welt gazetesi, yorum sütunlarına Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude

Juncker'in bir Avrupa ordusu kurulması önerisini taşıyor:

“Juncker, önerisiyle ortaya çıkabilecek zorlukların ve bunun olası sonuçlarının

farkında mı acaba? Ne zaman Avrupa'nın önde gelen düşünce insanları bu fikre

yeniden sarılacak olsa, liderlik yapılarının çifte hale gelmesi, emir-komuta zincirindeki

belirsizlik ve ABD'nin nükleer saldırıya karşı Avrupa'yı koruma garantisine dair

kuşkular doğdu. Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı baskı ciddi bir durum ve

Avrupa'nın dengesi bakımından buna bir karşılık verilmesi gerekiyor. Avrupalılar, bir

bütün olarak ve kendileri için, verdikleri sözleri tutmak zorunda kalacak, özellikle de

Almanya. Yeni oluşan durum hiçbir kişisel arzuya yer bırakmıyor. NATO'ya siyasi

olarak rakip çıkacak ve onu askeri bakımdan zayıflatacak her tür oluşum mide

bulandırır.”

Flensburger Tageblatt gazetesi de bu konuda bir yoruma yer veriyor:

“Güvenlik politikasının

içinde bulunduğu zorlu durum küresel bir hal alıyor. Devletler,

bu büyük sorunları tek başına çözemiyor. Askeri olarak güçlü bir Avrupa bu sorunları

aşmaya yardımcı olabilir. Fakat bu uzun bir yol… O kadar uzun ki, bu düşüncenin

hayata geçirilmesi bile olanaksız görünüyor. Her şeyden önce de NATO ile olası bir

Avrupa ordusu arasındaki komuta yapılarının nasıl düzenleneceği konusu henüz

netliğe kavuşturulmadığı için.”