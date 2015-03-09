09.03.2015 - Alman basınından özetler

Hannoverische Zeitung, IŞİD'in Irak'ta antik çağlardan kalma kültürel mirası yok
etmesine ilişkin bir yoruma yer veriyor:
“Gerçekten de IŞİD eylemlerini Muhammed Peygamber'in ‘müminlerin putlara
tapmaması ve türbelerin kutsallaştırılıp yüceltilmemesi' yönünde söylediği belirtilen
talimatlarına mı dayandırıyor? Yoksa IŞİD üyeleri, kültür varlıklarını yok ederken
bundan sapıkça bir zevk mi alıyor? 2001 yılında Taliban, Afganistan'daki Bamyan
Buda Heykelleri'ni paramparça ettiğinden beri, Batı kendinden geçmiş bir şekilde
radikal örgütlerin büyük medeniyetlerin izlerini yok etmeye çalışmasını izlemek
zorunda kalıyor.”
Westfalenpost gazetesinde
de aynı konuda bir yorum göze çarpıyor:
“Köktendinciliğin antik çağlardan reforma ve bugüne kadar
uzanan uzun bir geleneği
var. Hindistan'da bir caminin Hindular tarafından yerle bir edilmesi veya Afganistan'da
Buda heykellerinin yıkılması hafızalarda tazeliğini hala koruyor. Ancak bunlardan
hiçbiri, IŞİD savaşçılarının, ideolojilerine ters düşen her şeyi, insanları ve onların
kültürel geçmişlerinin tamamını, sistematik olarak yok etme eğilimindeki karanlık
kararlılıkla boy ölçüşemez. Peki ya yeni bir şey inşa etmek? Bu düşünce bizi dehşete
düşürüyor.”
Die Welt gazetesi, yorum sütunlarına Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude
Juncker'in bir Avrupa ordusu kurulması önerisini taşıyor:
“Juncker, önerisiyle ortaya çıkabilecek zorlukların ve bunun olası sonuçlarının
farkında mı acaba? Ne zaman Avrupa'nın önde gelen düşünce insanları bu fikre
yeniden sarılacak olsa, liderlik yapılarının çifte hale gelmesi, emir-komuta zincirindeki
belirsizlik ve ABD'nin nükleer saldırıya karşı Avrupa'yı koruma garantisine dair
kuşkular doğdu. Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı baskı ciddi bir durum ve
Avrupa'nın dengesi bakımından buna bir karşılık verilmesi gerekiyor. Avrupalılar, bir
bütün olarak ve kendileri için, verdikleri sözleri tutmak zorunda kalacak, özellikle de
Almanya. Yeni oluşan durum hiçbir kişisel arzuya yer bırakmıyor. NATO'ya siyasi
olarak rakip çıkacak ve onu askeri bakımdan zayıflatacak her tür oluşum mide
bulandırır.”
Flensburger Tageblatt gazetesi de bu konuda bir yoruma yer veriyor:
“Güvenlik politikasının
içinde bulunduğu zorlu durum küresel bir hal alıyor. Devletler,
bu büyük sorunları tek başına çözemiyor. Askeri olarak güçlü bir Avrupa bu sorunları
aşmaya yardımcı olabilir. Fakat bu uzun bir yol… O kadar uzun ki, bu düşüncenin
hayata geçirilmesi bile olanaksız görünüyor. Her şeyden önce de NATO ile olası bir
Avrupa ordusu arasındaki komuta yapılarının nasıl düzenleneceği konusu henüz
netliğe kavuşturulmadığı için.”