Barışın yolu önce PKK'nın silah bırakmasından geçiyor!

Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum.

İstanbul, 3 Mart 2021

Kürt sorunu notları'nı artık kesiyorum.

Çünkü sevgili günlük beni bir yandan

dipsiz bir kuyu gibi içine çekiyor,

diğer yandan "tehlikeli sular"a doğru

sürüklüyor.

Günlükte Kandil sayfaları da,

PKK'nın dağdaki liderleriyle

röportajlar da epeyce yer tutuyor.

Ancak, yıllar önce düştüğüm bu notlar

bu sefer dava konusu olabilir,

mahkûmiyetle, hapisle sonuçlanabilir,

uyarıları da geliyor.

Bir nokta daha var.

Günlüğümün sayfaları arasına gömüldükçe,

düştüğüm notların ne kadar birbirinin

benzeri olduğunu da içim acıyarak

fark ettim. Hep aynı şeyleri yazıp

hiçbir şeyin değişmediğini görmenin,

geleceği hayli kısalmış bir insan için

ne kadar hazin bir duygu olduğunu da

fena halde hissediyorum.

Aynı filmi defalarca seyretmenin

dayanılmaz ağırlığı altında

ezilir gibi oluyorum.

Çünkü bu memleket değişmiyor.

Bazen değişir gibi oluyor,

sonra tekrar başa dönüyoruz.

Acılar devam ediyor.

Kan ve gözyaşı devam ediyor.

Silah, şiddet ve terörden

hâlâ medet umuluyor.

Barışçıl siyasetin alanı hâlâ daraltılmak,

6 milyon oy almış bir partinin,

HDP'nin kapısına kilit vurulmak isteniyor.

İfade özgürlüğü kelepçeleniyor.

Hukuk ayaklar altında çiğneniyor.

Selahattin Demirtaş hala hapis...

Osman Kavala hâlâ hapis...

Ahmet Altan hâlâ hapis...

Hapishane kapıları 9 HDP milletvekiline

daha açılmak üzere...

Bunların barışa değil savaşa yatırım

olduğuna dair ne çok acıklı örnek var

günlüğümün sayfaları arasında.

Edirne'den, hapishane hücresinden,

"Silahı ve şiddeti çözüm yöntemi

olarak görmek yerine

demokratik siyaseti

esas almamız gerekir" diye seslenen

Selahattin Demirtaş ne kadar haklı.

Silah, şiddet, terör çare değildir.

Tek çare, barışçı siyasettir,

demokratik siyasettir.

Ve silahlara veda zamanı çoktan gelmiştir.

Silahlara veda edildiği, PKK'nın silah

bıraktığı, dağdan indiği bir ortamda,

Kürt siyasal hareketi çok daha etkili olur.

Biliyorum, kolay değil.

Ama başka çare yok:

Kürt siyasal hareketinin

gerçekten etkili olması,

barış ve demokrasi

yolunun açılması

artık öncelikle PKK'nın

silah bırakmasından geçiyor.

Kaç yıldır böyle düşünüyorum.

Bu düşüncenin PKK saflarındaki,

özellikle HDP içindeki varlığının da

çoktan beri farkında olduğumu

söyleyebilirim.

PKK'nın silahları gömmesi

ve dağdan inmesi deyince de...

Bu konuda hâlâ en etkili olabilecek

tek adresin İmralı olduğunu

düşünüyorum.

21 Mart 2013 Newroz'unda

"Zamanın ruhunu okuyamayanlar,

tarihin çöp tenekesine giderler,

suyun akışına direnenler

uçuruma sürüklenirler" diye

İmralı'dan seslenen Öcalan'ın

bugün hâlâ PKK'nın silah bırakmasını

sağlayacak, PKK'yı dağdan indirecek

yegane güç olduğu kanısındayım.

Ve Kürt sorunu notları'nı

noktalıyorum.