Ölmediler ama köklerinden sökülüp atıldılar!

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15 yıl önceye gidiyorum

İstanbul, 11 Mart 2006

Hakkâri'den geliyorum.

Bizim orada kış bu yıl amansızdı.

İnsan boyu kar yağdı.

Ayşeler'in çatısına çığ düştü.

Ayşe bahara hasret.

Ayşe'nin hasreti

hem bahara, hem oğluna...

Baharın dağa gidip pancar toplayacak.

Pancarı Hakkâri'de satacak.

Biriktirdiği parayla oğlunu

zindanda ziyaret edecek.

Hakkâri'de bu yıl çok kar yağdı,

insan boyu...

Hakkâri'de belki de kimse baharı

Ayşe kadar özlememiştir.

Ayşe Türkçe bilmiyor.

Hakkâri'den çıksa da gideceği yer

İstanbul olmaz, oğluna gider,

dört duvar arasında tam

15 yıldır mahkûm oğluna

Çoğu akranı gibi Ayşe,

ne Türkçe biliyor, ne de doğum gününü.

Ne okul gördü Ayşe, ne de oyun.

Çocukken işi anasına yardım etmekti.

Odun toplamaktı dağlardan.

Evdeyken bebeler, kardeşleri

hep sırtındaydı.

Hele en kıymetli erkek kardeşi

Xelife'yi az mı taşımıştı?

12 yaşında bir çocukken,

babası tarafından, babası yaşında biriyle

gerdeğe sokuldu... Çalı çırpıdan

çardağın ortasında yere serili kilimin

üzerinde yeni sahibiyle buluştu Ayşe.

Aciz sahibiyle...

16 yıl mapusluktan sonra "nîvruh" yani

"yarı canlı, yarı ölü" çıkmıştı kocası.

Hastaydı, halsizdi.

Yeri muhtemelen hastaneydi,

ama ona derman diye Ayşe'yi verdiler.

Ayşe ona çocukluğunu, gençliğini verdi,

yine de kurtulamadı onun öfkesinden.

Zindanda biriktirdiği öfkesinin

şamar kadınıydı Ayşe.

Kocasından sonra evlenmedi Ayşe...

Yedi çocuğuna baktı.

"Mahkûmlar," diyor Ayşe, "Onlar aldılar

ömrümü... Hüznümün, acımın sebebi

zindanlar..." Kocadan sonra kardeş ve

oğul acısı.

Bu ülkenin büyüklüğünü, gezdiği

cezaevlerinden öğrendi Ayşe...

Önce kardeşi Xelife yattı beş buçuk yıl

Sivas zindanında...

Yirmisindeydi, üç yaşındaki oğlu

Sait'ten ve Emine'den kopardılar.

Sonra da Resul'ün zindanları ile şehirleri

tanıdı Ayşe... Diyarbakır, Antep, Bursa,

Elbistan ve Bitlis...

Ne çok zindanı vardı ülkenin!

Zindanların kasveti daha bir daralttı

yorgun, yaralı yüreğini. Yine de bana

yüreğini açtı.

Ayşe'nin gözdesi Resul. Yıllar sonra

bayramdan bayrama görebildiği oğlu.

" Resul eve aş getirmek için gitti"

diyor Ayşe:

"Koyunları güdüyordu,

daha küçük bir çobandı,

koyunları severdi,

en çok da kuzuları. Okula gidemedi,

koyunları gütmek için...

Dağları avcunun içi gibi bilirdi.

En iyi otlakları daha küçükken

öğrendi. Derken kendilerine

'Karker' [PKK gerillaları] denilenler

gelmeye başladılar, Resul onlara azığını

verirdi... Bir gün azığını dertop edip

verdim. Sürüyü önüne katıp

dağa gitti. Ondan beridir de kendisine

özgürce dokunamadım. Kayboldu Resul.

Her yerde aradım...

Korktum... Önce öldü sandım.

Sonra izini buldum. Sevindim yaşıyordu,

'Asker,' dediler, 'ama o daha çocuk,'

dedim. Dinletemedim.

Sorma, dediler...

Özgürlük, dediler.

'Ama Resul daha çok küçük,

bilmez,' dedim.

Bir daha haber gelmedi ondan, ne

gördüm ne kokladım Resul'umu..."

Sonra, iki yıl sonra, haber geldi.

Baze'de korucular vurmuş, öldü

deyip bırakmışlar önce...

Resul yaralı, bir çalının arkasına

gizlenmiş. Sonrasında mı?

Korucular, "Bir terörist yakalandı,"

diye müjdelemişler devlete.

Şimdi zindanda Resul...

Bahardı, 1994'ün baharı.

Dört kişiydiler.

Üçü içeri girdi, biri dışarıda etrafı

gözetliyordu. Girenler Kalaşnikoflarının

namlularını Ayşe'nin kardeşine,

Xelife'ye doğrulttular. Yer sofrasında

namlularla yüz yüze eldi.

"Kalk, bizimle geleceksin!"

Kurutulmuş domatesli pilavı

kaşıklamayı bıraktı, gitti.

23'ündeki oğlu Sait, "Ben de geleyim,"

dedi. "Gerek yok," dediler, "işimiz kısa

sürecek, hemen döner."

Ama dönmedi!

Sofra ortada kaldı.

Elleri arkasından bağlı,

kafasında beş kurşun!

Akrabalar cesedini buldu ertesi gün

Xelife'nin. Elleri arkadan

bağlanmış, kafasına beş kurşun

sıkılmıştı. Cesedi hâlâ kanıyordu

mezara konduğunda...

Kanını eşarbıma sürdüm, diyor Ayşe...

Kardeşimi Havar vurdu, diyor Ayşe,

oydu eve gelenlerin başındaki.

Havar, Kahraman Bilgiç...

'Hain' diye vurdular, diyor Ayşe...

Sümbül Dağı’nın eteklerinden Hakkâri’yi seyrediyorum.

Çabuk çabuk adımlarla geliyor. Yaşlı bir kadın.

Belli, söyleyeceği bir şeyler var. Adı Hızu, soyadı Taş.

“Buyur Hızu Teyze,” diyorum. Çukurca’nın Kavuşak

köyünden devlet zoruyla Hakkâri’nin en yoksul kenar

mahallesindeki bir gecekonduya göç edenlerden...

“Yaz evlat,” diye söze başlıyor:

“Biz barışa susamışız!”

Yüreğinden dökülüyor sözcükler:

“Dağdaki gerilla da, asker de bizim çocuklarımız.

Barışa sahip çıkın, mahkûmları affedin!”

"Kardeşim hiç hain olmadı kızım.

Evinde her gün on adama ekmek verirdi.

Hiç korucu olmadı Xelife, karşıydı

koruculuğa; koruculuğu mertliğine

yediremiyordu. Gitti işte, hem de

hain damgası ile...

Sonra da mektup yolladılar bize;

'Hain değildi,' diye. 'Onu vuranlar

haindi,' diye..."

Bir daha hiç kına yakmadı Ayşe.

Saçları bembeyaz şimdi.

Beyazı seviyor Ayşe.

Bayramda üzerindeki karaları çıkarıp

beyaz giyiyor Ayşe.

En sevdiği beyaz elbisesini oğlunu

zindanda ziyaret edeceği zaman giyiyor.

Kızıyormuş Resul, neden giyiyorsun,

çok eskidi, lekeli diyormuş...

Ama yüreği el vermiyor

bu beyaz "kiras"ı [geleneksel Kürt

kadın kıyafeti] atmaya. Oğlundan

yadigâr. Resul almıştı, daha küçükken

tüccarlarla sınırı geçip

Irak'a gittiğinde... Onun hediyesiydi...

Hâlâ Resul kokuyor, diyor Ayşe.

Kar boldu bu yıl, Hakkâri'de.

Bereket, diyor Ayşe.

Otlar gür olacak. Baharın mende, lüş ve

alo toplayacak...

Ama uşkun toplamayacak.

Sarp yerlerde yetişen bir bitkidir uşkun.

Kökünden koparılmazsa tadına

varılmaz...

Kendi kaderini görürmüş uşkunda,

Ayşe, "Benim gibi, kökünden koparılıp atılır."

1995'te güneşli bir mayıs gününün

öğleden sonrası top sesleriyle sarsıldı

köy. "Zaten okula sığınmıştık çoğumuz.

Atılan toplardan evlerimizde

korkar olmuştuk, yıkılacak diyorduk,

okula sığınmıştık... O mayısta da

durmadı toplar... Çoluk çocuk...

Çıkamadık dışarı, sabahtan akşama dek.

Karkerler varmış da köyde..."

Var mıydı peki, diye sordum.

"Yoktular, kardeşimden bu yana pek sık

gelmezlerdi ki...

Günlerce top ateşinden

sonra askerler köye doluştu.

Kadınlarla erkekleri ayırdılar.

Çocuklar ağlıyordu.

Anne babalar korkudan çocuklarını

bile kucaklayamadı, onları teskin

edecek cesareti gösteremedi.

Hepimiz çocuklar gibi korkudan

tir tir titriyorduk.

Hepimiz öleceğiz, diyorduk..."

Ölmediler ama köklerinden

sökülüp sürüldüler.

"Her ev bir topla nasıl yıkılır

gördük kendi köyümüzde..."

"Evlerimizin kapısına varamadık,"

diyor Ayşe, "Oracıkta bekletildik,

her ev bir topla nasıl yıkılır o gün

öğrendik.

Ev başı bir top!"

Ayşe'nin Hakkâri'nin Çukurca ilçesine

bağlı köyü, gerçek adıyla Marifan.

1995 yılında boşaltıldı.

Çukurca'da, resmi rakamlara göre

17 köy ile 58 mezra ve 1 belde

ve bu beldeye bağlı 5 mahalleden

sadece 5 köy ve 6 mezrada insan yaşıyor

şimdi. "Onlar da çok kalmaz gelir yine

bu yıl, yine göçerler," diyor Ayşe...

Hakkâri'de bir gecekonduda yaşıyor

Ayşe...

Çeşmeye artık kızı Xezal

gidemiyor. Eskiden kardeşlerinin

bakımında, ev idaresinde, her işte

Ayşe'nin tek dostu, yardımcısıydı Xezal.

"Köyden geldik, alışamadı Xezal.

Çıkma, gezme dedi erkek kardeşleri...

Berivandı Xezal, köyde yaylada nefes

alırdı. Şimdi Elazığ'da.

O tımarhanede bir odada tutuyorlar

ve daha fena oluyor.

Dönünce göndermeyeceğim

bir daha. Ama çaresiz yolladık.

Çünkü geceleri dışarıda, evimizin

arkasındaki tepelerde bulup

getiriyorlardı. Bir de Çukurca'ya

kaçıyordu sık sık Xezal..."

"Cin çarpmış" diyorlar.

Bence acı çarpmış.

Anası Ayşe kadar güçlü değilmiş Xezal.

"Yitirdi aklını o kadar acıdan," diyor

Ayşe. Umudu hâlâ Resul'de."

Ayşe'nin hasreti hem Resul'a, hem bahara...

Baharın dağa gidip pancar toplayacak.

Pancarı Hakkâri'de satacak. Biriktirdiği

parayla Resul'u zindanda ziyaret edecek.

Ama şimdi hâlâ kar var.

Ayşe'nin tek tesellisi telefon.

Evde telefon var. Cezaevinde oğluna

telefon açma hakkı verdiklerinde aldılar.

"Konuşamadım önce," diyor Ayşe,

"Türkçe bilmiyorum diye, olmaz dedi

gardiyanlar... Şükür şimdi sesini

duyabiliyorum ve onunla konuşuyorum

haftada bir on dakikalığına...

Hep iyiyiz diyorum.

Bilmiyor Xezal'in aklını kaybettiğini..."

Hakkâri'nin artık kaybedecek

pek bir şeyleri kalmayan kadınları...

Evet size Ayşe'den, hikâyesinden

söz ettim biraz.

Yüzlerce Ayşe var Hakkâri denilen

yarı açık mahpusun içinde...

Her sabah ibadet eder gibi gözlerinin

önüne koydukları, yitirdikleri

veya mahpus sevdiklerinin,

çocuklarının resimleri ile güne başlayan,

artık kaybedecek pek bir şeyleri

kalmayan kadınlar...

Göç, ölüm ve acının her türlüsünün

sıradanlaştığı, herkesin göğsünde

gösterecek birkaç yarasının olduğu

bir yer Hakkâri...

Kimi Ayşe gibi acıya alışmış...

Kimi Xezal gibi ya yitirmiş ya da

ha yitirdi, ha yitirecek aklını...

Ayşe'nin hikâyesine inanmıyormuş

vilayet...

Bir torba makarna ile iki ton kömür için

ispat istiyormuş Ayşe'den... (*)

Kürt sorunu notları

devam edecek.

(*) Rojbin Tugan, avukat. 11 Mart 2006, Bilgi Üniversitesi,

"Türkiye'nin Kürt Sorunu Konferansı"ndaki konuşması.