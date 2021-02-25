1993 Nisan ayı, Bekaa'da Apo'yla sohbet: "Silahlı mücadeleyle her iki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamaz"

Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum, 28 yıl öncesi...

Bekaa Vadisi, 15 Nisan 1993

Apo'yla sohbet ediyoruz.

Gaz sobasının ısıttığı küçük bir oda.

Vakit geceyarısı. Şık şık bir ses...

Apo'nun elinden tespih düşmüyor.

Gözleri bi tuhaf bakıyor.

Lübnan'ın yemyeşil Bekaa Vadisi'ndeki

Zahlah kasabasında bir ev. Arabayla

Suriye sınırına on dakika, Şam'a en

çok bir saat uzaklıkta.



Tarih, 14 Nisan 1993, Bekaa Vadisi'nde Apo'yla.

(Apo'yla fotoğraflarımız: Ramazan Öztürk)

"İstanbul'a döndüğünde

Yaşar Kemal'e söyle,

gelsin benim romanımı yazsın!"

diyor Apo, "PKK'nın,

Kürdistan'ın romanını..."

Hakkında film de yapılmasını istiyor.

Noktasız virgülsüz bir konuşma tarzı var.

Arada kendini kaptırıyor, birden ayağa

kalkıyor, elleriyle kollarıyla, bağıra çağıra

konuşuyor. Bazen gözünü bir noktaya,

tavanın bir köşesine dikip dalar gibi oluyor.

Konuşurken ayak parmaklarıyla,

terlikleriyle oynuyor.

Kendi kendisiyle dolu, eski deyişle

meşbu bir insan. Söyleşinin kendi

etrafında dönmesinden o kadar mutlu ki...

Sözü hep kendine getirmeyi seviyor:

"Peygamberlik diyorlar.

Çok yoğunlaşabiliyorum. Şaşıyorlar.

Her konuşman bir kitap diyorlar.

Peygamber'in vahiy olayı da biraz böyledir."

Halep Süryanî metropoliti de kendisine

"Sen İsa gibisin!" demiş...

Kâğıdı kalemi bıraktığını, artık teyple,

videoyla çalıştığını söylüyor. "Zaten

bizim insanlarımızı kâğıtla kalemle nasıl

idare edeceksin ki" derken keh keh

gülüyor. Konuşmalarını teypten deşifre ettirip

hiç düzeltmeden kitap halinde bastırıyormuş...

Gözlerini kısıyor şunları söylerken:

"Bıraksalar, legale çıksak,

memlekete gelsem,

Diyarbakır'da beni

rahat beş yüz bin kişi karşılar!"

Legal politika için PKK'ye bir şans

verilmesini istiyor. Ankara'nın

kendisini muhatap almamasına içerlemiş:

"Bir hareketi sıfırdan alıp buralara

getireceksin, bir önderliğe bağlayacaksın,

ama gene muhatap alınmayacaksın,

olur mu? Batı'da muhatap alınacaksın,

her yerden görüşme talepleri yağacak,

ama Ankara görmezlikten gelecek.

Batı'da hükûmet kapıları, devlet

kapıları PKK'ye yardım için açılıyor.

Başlangıçta Batı da bize böyle

değildi. PKK'nin kesin güç kazandığını

gördüler. Ama hâlâ muhatap kabul

edilmiyoruz Ankara'da..."

Önderliğin kolay oluşmadığını belirtiyor.

"Kürt halkıyla biz etle tırnak gibiyiz" diyor

ve ekliyor: "Nerede bir yürüyüş varsa, 'Biji

Apo!' (Yaşasın Apo!) sloganı atılıyor.

PKK'liler benden daha çok bana bağlı.

Şimdi bunu nasıl inkâr edeceksiniz?

İnkâr etsen bile kimse ciddiye almaz.

Dolayısıyla bizim katkımız olmadan

çözüme gitmek zordur."

Şu sözlerini not ediyorum:

"Stresi üstümden atsam, bir anda çökerim."

Bazen yüzü tümüyle ifadesizleşiyor:

"Hiç belli etmem ne düşündüğümü.

Kimse kestiremez. Önderlik tavrıdır

bu. Yapımın bir parçası..." Nedense

şöyle diyor: "İkna gücümle küçücük

bir çocuğu bile etkilerim."

Apo: "Allasen Hasan Cemal, Demirel bu kadar lafı nasıl buluyor?"

Demirel'i "aşırı ürkek, aşırı temkinli"

buluyor. Erdal İnönü'yü Demirel'in

yedeğinde görüyor, "Demirel'in

ayrılmaz parçası" diyor. DYP lideri

ve Başbakan Demirel'in demagojiyle

ülke yönettiğini belirterek soruyor:

"Allasen, bu kadar lafı nasıl buluyor

Demirel?" Apo'ya göre Demirel gibi

Mesut Yılmaz da "statükocu ve fazla

devletçi". Baykal için "Bir şeyler yapmak

istiyor, o kadar!" demekle yetiniyor.

Turgut Özal'a gelince...

Apo'nun gözünde Özal'ın ayrı bir yeri var:

"Özal'ın bazı yaklaşımları daha özlü.

Bazı gerçekleri görüyor.

Daha cesur önerileri Özal geliştirebilir.

Demirel gibi aşırı temkinlilik içinde

kısır kalmayabilir. Ama Özal'ın da asker

karşısındaki gücü galiba yetmiyor."

Özal hakkında konuşurken "İkinci

Cumhuriyet"e de şöyle bir değiniyor:

"İkinci Cumhuriyet tartışmaları bence

anlamlı. Hain bir görüş, çok fantastik

entel bir görüş de değil. Gerçekler

zorluyor İkinci Cumhuriyet'i..."

Apo'nun Özal dışındaki liderleri

küçümseyen bir üslubu var.

Sene 1992: Başbakan Süleyman Demirel (solda), Devlet Bakanı Cavit Çağlar,

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş,

TSK'nın Sarıkamış Kış Tatbikatı'nda...

Apo, Türkiye'de

gerçek siyasal gücün askerde

toplandığını belirtiyor :

"Güvenlik Kurulu mu yetkilidir?

Çankaya mı? Bakanlar Kurulu mu?

Türkiye'nin temel sorunlarda bir

öneri getirme merkezi tam teşekkül

etmiş değildir." Laf lafı açarken,

Yalçın Küçük'ten söz ediyor.

Fikirlerinden, bilgisinden yararlandığını

söylüyor Bir ara diyor ki: "Doğu Perinçek'e

'Gel seni Şırnak milletvekili yapayım' dedim."

"Bak sana MİT'i bir seferinde nasıl

atlattım, anlatayım" diyor. Meraklanıyorum

ama arkasını getirmiyor.

Marksist miydi Apo? "Ben Marksist

olmadım. Komünist olmadım.

Komünist olmadığım gibi bu

konuya eleştirel baktım. Yaklaşımları,

yöntemleri ters geldiği için farklı

bir tarafa eğilme ihtiyacı duydum.

Yani 1970'lerin tanımına göre

bir Marksistlik söz konusu değil.

Reel komünist olmadım.

TKP (Türkiye Komünist Partisi)

tarzı komünist de olmadım.

En iyisi, demokratik sosyalizmdir.

Sosyalizmi, özgür düşünceye

en çok değer veren bir yaklaşım

olarak görüyorum.

Renklilik, çok seslilik en iyi sosyalizmle

mümkün. Ama şimdi diyebilirsin ki,

düşündüğün sosyalizm gerçekleşmedi.

Olsun. Bu benim için bir inanç

meselesidir. Hayat var oldukça,

bilimsel sosyalizm de

varlığını sürdürecek."

Dört yıl önce, 1989'da Berlin Duvarı'nın

yıkılmasıyla çöken "komünist düzenler"

ve tarihe karışan Sovyetler Birliği

konusuna değiniyor. "Bilimsel" ve

"reel" sosyalizm ayrımını yapıyor:

"Uygulamada, reel sosyalizmde

gerçekler çarpıtılmıştır. Toplumsal

gerçeklikler, ulusal gerçeklikler

fena halde çarpıtılmıştır. İnsanı

çok boyutlu ele almak gerekir.

İstediğiniz gibi onu ezerek, onu yontarak

insanı sosyalistleştiremeyeceğimizi

görüyoruz. İşte siyasal çıkarlar, ulusal

çıkarlar diyerek topluma yüklenmeyi

çok tehlikeli buluyorum."

Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi

lideri Mesud Barzani

Türkiye solunu hiç önemsemiyor Apo:

"Solun Türkiye'de kıymeti harbiyesi

yok. Ciddi bir liderlik krizi içinde..."

İştahı yerinde. Çok yiyor. Yumurtayı,

soğanı, domatesi, Bekaa Vadisi'nin

yeşilliklerini ince yufkanın içine sararak,

yani dürüm yaparak birbiri ardından

atıştırıyor. Fazla kilodan

ve hareketsizlikten şikâyetçi:

"Kamptayken daha iyiydi. Kilomu

muhafaza edebiliyordum. Şimdi

yedikçe şişmanlıyorum."

İyi uyuyamadığını söylüyor.

Gripten kurtulamamış. Bademcikleri

şişmiş. Sandoz'un 500'lük C

vitamininden alıyor yemek arasında...

Sofrada eliyle bana da servis yapıyor.

Masada Rıza Altun var. PKK'nin

Başkanlık Konseyi üyesi. Diyarbakır

Hapishanesi'nden yeni çıkıp gelmiş.

Hiç konuşmuyor. Mahcup, hep önüne

bakıyor. Arada bir beni süzüyor. Apo

yemeden yemiyor, içmeden içmiyor.

Apo eliyle onun tabağına da

bir şeyler koyuyor.

Apo: "Hizbullah

polisin tam kontrolünde

değil ama yardımını görüyor."

Hizbullah'tan söz açılıyor.

Özellikle Batman'daki faili meçhul

cinayetler ve PKK'ye karşı

Güneydoğu'daki kanlı mücadelesiyle

ün salan, Tahran desteğindeki ve

"şeriatçı Kürt devleti" kurmanın

peşindeki yeraltı örgütüyle ilgili

olarak şöyle diyor Apo: "Hizbullah

polisin tam kontrolünde değil.

Ama polisten yardım görüyor."

Apo, kendinden çok emin. Devamlı

üst perdeden konuşuyor. Günlük deyişle

hava basmaktan hoşlanır bir hâli var.

Kendi gücünü, PKK'yi, örgütün iç ve

dış desteklerini abartarak beni etkilemek

istediği açık. PKK'nin Türkiye sınırları

içindeki kitle desteği için "ezici"

deyimini kullanıyor.

Dağların PKK denetiminde

olduğunu belirtiyor:

"Operasyon yapmak için Kuzey

Irak'a falan ihtiyacımız kalmadı.

İçerdeyiz artık.

Dağda 10 bin militan dolaşıyor.

Kuzey Irak'taki kamplar

bizim için dinlenme yerleri..."

PKK'ya günlük militan katılımının

50 civarında olduğunu,

bunun kısa sürede 100'e çıkabileceğini

söylüyor. "Siyaseti Hakkârili çobanın

gündemine soktum" diye övünüyor.

Ekim 1992: Öcalan'ın "Mam Celal" dediği Kürdistan Yurtsever Birliği KYB'nin

lideri ve savaş sonrası Irak'ın ilk cumhurbaşkanı

Celal Talabani ile Kuzey Irak Şaklava'da

Araplardan hoşlanmıyor.

Bu duygusunu pek saklama gereğini

de duymuyor. "Üç aylığına gelmiştim

buralara, on dört yıldır ayrılamadım"

diyor. Suriye'de, Şam'da yaşıyor olmasına

rağmen Arapça öğrenmemiş.

Bu arada örgüt içinde her şeyi daha

çok Türkçe yürüttüklerini gizlemiyor.

Birden dalıyor!

Pat diye Ankara'yı, özellikle

Sakarya Caddesi'ndeki

ekmek içi dönerle

birayı özlediğini söylüyor.

Suriye'den ayrılabilirim havasında.

PKK'ye Suriye desteği konusunda

açık konuşmak istemiyor.

Yanıtları kaçamak. Belki de Şam'ı

rahatsız etmek istemediği için öyle:

"Suriye'nin desteğinde veya destek

diye tabir ettiğiniz durumda ben bir

eksilme değil, artı bir durum

olduğunu söyleyebilirim.

Ama bunu söylerken de, Suriye

eskiden bizi daha çok destekliyordu,

daha az destekliyordu diye bir

değerlendirme geliştirmiyorum.

Suriye'nin mücadelemizdeki rolü

itibariyle şimdiki pozisyonu

daha kalıcı ve güçlüdür."



Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani ve Süleyman Demirel

Türkçe ve kör topal Kürtçe'den başka

bir dil bilmeyen Apo, Suriye gibi içine

kapalı bir ülkede dünyayı nasıl izliyordu?

Bu açıdan Şam'ın "iyi bir merkez"

olduğunu söyleyebiliyor. BBC Türkçe

servisini muntazam dinlediğini,

"Türk gazeteleri"nin de geldiğini ekliyor.

Suriye'den ayrılırsa nereye gidecekti?

Kuzey Irak olabilir mi?

Yanıtı: "Gitmek için ben şüphesiz her

zaman Türkiye'yi düşünürüm.

Tercihim, Irak Kürdistanı değil.

Türkiye Kürdistanı'nı zorlamak

istiyorum. Mesela Botan neden

olmasın?.. Ben daha fazla dışarıda

kalmaya taraftar değilim. Dışarıda

on dördüncü yılımı dolduruyorum.

Artık ister silahla, ister başka

türlü barışı zorlayacağım."

Havası o ki, Batı'dan hazzetmiyor.

"Batı, evet efendimci ister"

dedikten sonra ekliyor:

"Batı, Kürt'le Türkiye'yi, Türkiye'yle

Kürt'ü zayıflatmak ister. Batı, Kürt'le

Türk'ün diyalog içinde olmasından

hazzetmez. Türk'le Kürt'ün bölünmüş

kalmasından hoşlanır. Böylece iki

tarafı da kontrol edeceğini düşünür.

İran da, Suriye de farklı değildir.

İkisi birbiriyle çatışsın, böylece ikisi

de zayıf kalsın! Hepsinin işine bu gelir.

Mesela İran bizim ilan ettiğimiz

ateşkesten memnun değil."

Yüzüne dikkatli bakıyorum.

"Bu sözleri dile getiren insan bunca

yıldır Türkiye'ye karşı kullanıldığının

farkında değil mi?" diye...

Bir an durup ekliyor:

"Batılılar beni tam bir yere koyamıyor.

Milliyetçi desen değil. Komünist

desen değil. Dinci desen değil.

Uzun lafın kısası: Batı gölge etmesin,

başka ihsan istemem!"

İsrail'in PKK'yle ilgisi?

"İsrail bizimle ilgilenmek istemez.

Çünkü Türkiye önemlidir onun için.

Ama İsrail, Irak Kürtleriyle,

İran Kürtleriyle ilgilenir."

Sohbet boyunca bir noktayı sürekli vurguluyor:

Kendi gücümüze güvendiğimiz için

geçen ay (1993'ün mart ayı ortası)

tek taraflı olarak ateşkes ilan ettik.

Yemek sonrası bir başka odada,

Bekaa Vadisi'nin mis kokulu

meyveleriyle, tabak tabak portakal,

mandalina, muz ve çilekle donatılmış

bir masanın çevresinde

sürüyor söyleşi. Beş buçuk saattir

konuşuyoruz. Vakit geceyarısını çoktan

geçti. Gitmek için izin istiyorum.

"Bu saatten sonra Bekaa tekin değildir"

diyor Apo, "Tehlikelidir buraları.

Sizi bırakmam, misafirim olun."

Kendi odasının hemen yanındaki odayı

bizim için hazırlatıyor. İki kişilik tek bir

yatak var. Ramazan Öztürk'le

(Fotoğrafçı meslektaşım, Sabah'ta birlikte

çalışıyoruz) göz göze geliyoruz ama çaresiz...

Banyo için temiz havluları Apo kendi

eliyle veriyor. Banyonun yerini gösterirken

"Sıcak su var" diyor. "İyi geceler" derken de

kahvaltının saat yedide olduğunu özellikle

belirtiyor. Uyku için dört saat yeter mi?

Turşu gibiyim. Beyrut'tan, sabahın

köründen beri gün boyu yaşadığım

gerilim de yorgun düşürmüş beni.

Yatağa giriyorum ama bu sefer uyku

tutmuyor. Huzursuzluk!

Tuhaf bir tedirginlik çöküyor üstüme.

Bekaa'da, Ortadoğu terörünün beşiğinde

bir gece... Üstelik Türkiye'nin başına tarihinin

en kanlı terör ve şiddet belasını sarmış olan

bir insanla yan yana odalarda, aynı çatı

altında sabahlamak... Uyku girmiyor gözüme.

Gözümü kırpmıyorum. Sivrisinekler de

rahat vermiyor. Apo'yla beş buçuk saatlik

sohbet kafamın içinde döndükçe dönüyor.

Sık sık ışığı yakıp başucumdaki deftere notlar

düşüyorum. Yorum ve ayrıntılar aklıma

geldikçe kaydediyorum. Sabahın yedisi.

Bu defa kahvaltı sohbeti. Apo'nun bir

ay önce, 1993'ün Mart ayı ortalarında,

tek taraflı olarak ilan ettiği ateşkesi

konuşuyoruz. "Ben samimiyim, ciddiyim.

Sivillere mesajım: Siyasî tekliflerinizi peş peşe

sıralayın. Demokrasi paketinizi bekliyoruz.

Askerlere mesajım: Özel savaşı durdurun"

dedikten sonra ekliyor: "Eğer üstümüze

gelinmezse, yani operasyonlar durdurulursa...

Yaygın kitle tutuklamaları, faili meçhul

cinayetler durdurulursa... Köy boşaltmalarına

son verilirse... O zaman bizim de şiddeti

tırmandırmak gibi bir politikamız olamaz.

Çünkü bütün bunlar zımnen de olsa 'ateşkes

yürürlüktedir' anlamına gelir." Ateşkes süresi...

"Geçen bir ay içinde iyi niyet görmedik.

Eğer üstümüze sert gelinirse, kesinlikle

misillemeler yapacağız. ‘Zayıflamışlardır;

biraz daha bastırırsak işlerini bitiririz' diye

bir yaklaşım sezersek, meşru savunmamızı

ve misilleme hakkımızı kullanacağız.

Silahlarımız yerli yerinde duruyor. PKK silahını

bu koşullar devam ettikçe bırakmaz. Sımsıkı

elinde tutar. Fakat politikaya da en az

bunun kadar ağırlık verir."

"Mevcut şartlar değişmeden dağdan

inmek, silah bırakmak intihar olur" diyor

Apo, "Bu koşullarda ‘Dağdan in, teslim ol!'

lafına kargalar güler. Bu ülke kendi

başbakanını asmış... ‘Ben bir koyunum,

gel beni boğazla !' diyemeyiz. ‘Dağdan in,

teslim ol, biz senin için iyi düşünüyoruz.'

İnsem, beni lime lime etmez misiniz?

Önce güvence ver! Önce demokrasi yap!

O zaman silahlar köklü susar.

Kürtler tarihlerinde çok kandırıldılar.

Bize politika alanı açın. Bana inandırıcı

güvenceler verin. Ben o zaman yalınayak

sınırlardan çıkarak gelirim.

Ama olmazsa, ben silahlı mücadelenin

Allah'ını yaparım."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan

Güreş'e dokunduruyor:

"Güreş geçenlerde demiş ki,

‘Biz federasyonu kabul etsek,

Kızılay'da dolaşamayız' demiş...

Yoh yoh!

(Gevrek gevrek gülüyor)

Bence bazı Kürt hakları biraz kabul

edilse, Kızılay'da omuzlarda taşınırlar.

Ben kamuoyunu, hem Kürdistan hem

Türkiye kamuoyunu hazırlayabilirim.

Zor değildir bu iş..."

Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te beklenmeyen vefatı üzerine Cumhurbaşkanı seçilen

Demirel'in yerine DYP Genel Başkanı ve Başbakan olan Tansu Çiller ile

Genelkurmay Başkanlığı'nın ardından Kilis Milletvekili olarak

parlamentoya taşıdığı Doğan Güreş

Silahlı mücadelenin sınırına gelince,

Apo şöyle devam ediyor:

"Silahlı mücadeleyle her iki tarafın da

kesin bir üstünlük sağlaması olanaksız.

Ama silahlı mücadeleyle bir yerde denge

sağlanacak ve o noktada

siyasal çözüm yolları devreye girecek.

Gelin şiddeti durduralım!

Yugoslavya'da, hatta Kafkasya'da olduğu

gibi vahşi biçimlere dönüştürmeden

halledelim. Türkiye sorunu böyle götüremez.

Bu yolla iflasa gidiyor Türkiye..."

1993'ün Mayıs ayında Bingöl'den katliam haberi gelmişti. PKK yol kesmiş,

bir otobüsü durdurup içindeki 33 silahsız ve sivil giyinmiş

askeri indirip kurşuna dizmişti.

Apo şunu da ekliyor:

"Ne zaman Kürt kimliği Anayasa'ya

taşınacak? Kürtler kendi kimlikleriyle

ne zaman politika yapabilecekler?

Binlerce insan hâlâ zindanlarda.

Bir genel af çıkmayacak mı?

Kürtler için bir siyasal ve kültürel

çerçeve ne zaman kurulacak?

Bir sınıfın, bir ulusun, hatta bir

azınlığın çıkarlarını yasal yollarla

ifade etme imkânı kalmazsa,

silahlar gündeme gelir.

Hele Kürt ulusal probleminde yalnız

siyasal mücadele engellenmiyor,

aynı zamanda bir ulusun kimliğinin

tamamen yok edilmesi amaçlanıyor.

Ulusal kimliği halen yok sayılan

bir halk gerçeğiyiz. Siyasal haklarımız

bir yana, kültürel haklarımız bile yok.

Ekonomi talan ediliyor. Siyasî çözüm

yolu bizde şiddetle engellenmiştir.

Madem sen şiddetle bu yolu kapattın,

ben de şimdi bu yolu şiddetle açacağım.

Kürt kimliğinin kabulü... İşte bunu

silahlı mücadele sağladı." Apo, silahlı

mücadelenin Kürt sorununu sahneye

çıkardığını belirttikten sonra ekliyor:

" Sorun artık kendini kabul ettirmiştir.

Acaba şimdi siyasal seçeneği

geliştirebilir miyiz?

Silahlı mücadele kadar siyasî seçeneği

de geliştirebilir miyiz? Çözüm şansı

verebilir miyiz? Şimdi konu budur."

DİPNOT:

15 Nisan 1993 sabahı Bekaa Vadisi'nden

Beyrut'a doğru yola çıkmıştım. Bir ay sonra

1993'ün Mayıs ayında Bingöl'den katliam

haberi gelmişti. PKK yol kesmiş, bir otobüsü

durdurup içindeki 33 silahsız ve sivil giyinmiş

askeri indirip kurşuna dizmişti. Cehennem

çukuru yeniden derinleşmeye devam başlıyordu.

Kürt sorunu notları devam edecek...

Kürt sorunu notları 1 | Gare katliamı... PKK'yı suçluyorum, kınıyorum, iktidarı da sorumlu tutuyorum ve silahlar artık susmalı diyorum

Kürt sorunu notları 2 | Gönül ister ki kardeşçe yaşansın!

Kürt sorunu notları 3 | İŞKENCE... "Genç olsam dağa çıkardım!"

Kürt sorunu notları 4 | Yaşamak için ille de acı mı çekmek gerekiyor?