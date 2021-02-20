Gare katliamı... PKK'yı suçluyorum, kınıyorum, iktidarı da sorumlu tutuyorum ve silahlar artık susmalı diyorum

Katliam...

Bu konuda PKK'nın da eli kirlidir,

"devlet"in de...

1980'lerden bu yana PKK ve devlet damgasını

taşıyan çok katliam yaşandı,

büyük acılar çekildi.



PKK silahlı bir güç olarak

sahneye çıktığı 1980'lerden beri

şiddet ve terör eylemlerini

politika aracı olarak kullanmıştır.

Geçmişteki kadar olmasa da

bugün de kullanıyor.

Kürt sorununa ilişkin yazı ve kitaplarımda

lanetlemiş olduğum PKK katliamlarından epeyce örnek yer alır.

Demin belirttiğim gibi, PKK terörü gibi

devlet terörü de vardır bu topraklarda.

Devlet eliyle, hukuk hiçe sayılarak yapılan katliamların,

işlenen faili meçhul cinayetlerin üstü kapatılmış,

hesabı sorulmamıştır bugüne kadar.

Bu bakımdan, 2011 yılı Aralık ayında

yaşanmış olan Roboski katliamı

bunların en çarpıcı olanlardan biridir.

Devletin savaş uçaklarından

atılan bombalarla çoğunluğu çocuk

35 Kürt köylüsü hayatını kaybetmiştir.

Ve bu katliamın devlet içinde

hesabı sorulmamış, üstü kapatılmış,

bir özür bile dilenmemiştir.



Gelelim Gare'ye...

Gare Katliamı'nın

tarihimizin kepaze sayfaları arasında

yerini alacağı kesin.

PKK'nın elindeki asker-sivil rehineleri kurtarmak için

yapılan operasyon başarısızdır, tam bir fiyaskodur.

Çünkü, altı yıldır PKK'nın elindeki

rehinelerden kurtulan olmamıştır.

Bunun sorumlusu da

"muhalefet" değil "iktidar"dır.

Bir söz vardır, "savaşta ilk kayıp gerçeğin kendisidir" diye...

Savaşta taraflar "iyilikleri" kendine, "kötülükleri" karşı tarafa yıkarlar,

dezenformasyon yoluyla...

Günlerdir Gare'yle ilgili yorumları, haberleri okuyorum.

Vardığım sonuçların özeti şöyle:



1. Gare, vahşi bir terör eylemidir.

2. Bu korkunç katliamı lanetliyorum,

bundan dolayı öncelikle

PKK'yı suçluyorum, kınıyorum.

3. Katliamın siyasi sorumlusuna gelince,

son derece başarısız bir operasyonun altında

imzası olan iktidardan başkası değildir.



Çok uzun yıllardır akıyor kan ve gözyaşı.

Kürt sorunu Türkiye'yi maddi ve manevi

kanatmaya devam ediyor.

Kalkınmaya gidecek kaynakları

askeri harcamalar yutuyor.

Demokrasi, hukuk ve özgürlükler açısından

Türkiye yol alamıyor.

Dış politika ve güvenlik açısından

Türkiye'nin manevra alanı

daraldıkça daralıyor.

Sözü uzatmak istemiyorum.

Yıllardır vurguladığım birkaç noktayı

aşağıda bir kez daha belirtmekte

fayda görüyorum.

1. SİLAHLAR SUSMALI.

Devlet ve PKK silahlı mücadelenin

artık bir çıkmaz sokak olduğunu görmeli...

2. PKK SİLAHLARI GÖMMELİ.

Silahlı mücadelenin ömrünü tamamladığını, eski deyişle

miadını doldurduğunu,

barışçıl siyasi mücadelenin

bundan böyle daha etkili bir yol

olduğunu, olacağını artık anlamalı PKK...

3. İKTİDAR YANLIŞ YOLDA!

Bugünkü iktidar yanlış yolda.

Erdoğan ve Bahçeli'nin dili

barışa değil savaşa hizmet ediyor.

4. HDP'Yİ KAPATMAK,

CEHENNEM YOLUNDA

YENİ BİR ADIM OLUR.

Ve hep aynı şeyi yapıp değişik bir sonuç

beklemek akıllı bir hareket tarzı değildir.

Kürt sorunu notları

bir süre devam edecek.