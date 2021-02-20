T24 LogoT24 Logo

Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

20 Şubat 2021

Gare katliamı... PKK'yı suçluyorum, kınıyorum, iktidarı da sorumlu tutuyorum ve silahlar artık susmalı diyorum

1- Silahlar susmalı... 2- PKK silahları gömmeli... 3- Erdoğan ve Bahçeli'nin dili, barışa değil savaş hizmet ediyor... 4- Cehennem yolunda bir adım: HDP'yi kapatmak...

Katliam...
Bu konuda PKK'nın da eli kirlidir,
"devlet"in de...
1980'lerden bu yana PKK ve devlet damgasını
taşıyan çok katliam yaşandı,
büyük acılar çekildi.


PKK silahlı bir güç olarak
sahneye çıktığı 1980'lerden beri
şiddet ve terör eylemlerini 
politika aracı olarak kullanmıştır.
Geçmişteki kadar olmasa da
bugün de kullanıyor.
Kürt sorununa ilişkin yazı ve kitaplarımda
lanetlemiş olduğum PKK katliamlarından epeyce örnek yer alır.
Demin belirttiğim gibi, PKK terörü gibi
devlet terörü de vardır bu topraklarda.
Devlet eliyle, hukuk hiçe sayılarak yapılan katliamların,
işlenen faili meçhul cinayetlerin üstü kapatılmış,
hesabı sorulmamıştır bugüne kadar.
Bu bakımdan, 2011 yılı Aralık ayında
yaşanmış olan Roboski katliamı 
bunların en çarpıcı olanlardan biridir.
Devletin savaş uçaklarından
atılan bombalarla çoğunluğu çocuk 
35 Kürt köylüsü hayatını kaybetmiştir.
Ve bu katliamın devlet içinde
hesabı sorulmamış, üstü kapatılmış,
bir özür bile dilenmemiştir.


Gelelim Gare'ye...
Gare Katliamı'nın 
tarihimizin kepaze sayfaları arasında
yerini alacağı kesin.
PKK'nın elindeki asker-sivil rehineleri kurtarmak için
yapılan operasyon başarısızdır, tam bir fiyaskodur.
Çünkü, altı yıldır PKK'nın elindeki  
rehinelerden kurtulan olmamıştır.  
Bunun sorumlusu da
"muhalefet" değil "iktidar"dır.
Bir söz vardır, "savaşta ilk kayıp gerçeğin kendisidir" diye...
Savaşta taraflar "iyilikleri" kendine, "kötülükleri" karşı tarafa yıkarlar,
dezenformasyon yoluyla...
Günlerdir Gare'yle ilgili yorumları, haberleri okuyorum.
Vardığım sonuçların özeti şöyle:

1. Gare, vahşi bir terör eylemidir.
2. Bu korkunç katliamı lanetliyorum,
bundan dolayı öncelikle 
PKK'yı suçluyorum, kınıyorum. 
3. Katliamın siyasi sorumlusuna gelince,
son derece başarısız bir operasyonun altında 
imzası olan iktidardan başkası değildir.

Çok uzun yıllardır akıyor kan ve gözyaşı.
Kürt sorunu Türkiye'yi maddi ve manevi
kanatmaya devam ediyor.
Kalkınmaya gidecek kaynakları
askeri harcamalar yutuyor.
Demokrasi, hukuk ve özgürlükler açısından
Türkiye yol alamıyor.
Dış politika ve güvenlik açısından
Türkiye'nin manevra alanı
daraldıkça daralıyor.
Sözü uzatmak istemiyorum.
Yıllardır vurguladığım birkaç noktayı
aşağıda bir kez daha belirtmekte
fayda görüyorum.

1. SİLAHLAR SUSMALI.
Devlet ve PKK silahlı mücadelenin
artık bir çıkmaz sokak olduğunu görmeli...

2. PKK SİLAHLARI GÖMMELİ.
Silahlı mücadelenin ömrünü  tamamladığını, eski deyişle 
miadını doldurduğunu, 
barışçıl siyasi mücadelenin 
bundan böyle daha etkili bir yol
olduğunu, olacağını artık anlamalı PKK...

3.  İKTİDAR YANLIŞ YOLDA!
Bugünkü iktidar yanlış yolda.
Erdoğan ve Bahçeli'nin dili
barışa değil savaşa hizmet ediyor.

4. HDP'Yİ KAPATMAK,
CEHENNEM YOLUNDA 
YENİ BİR ADIM OLUR. 
Ve hep aynı şeyi yapıp değişik bir sonuç 
beklemek akıllı bir hareket tarzı değildir.

Kürt sorunu notları 
bir süre devam edecek.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI
garegarakürt sorunukürt sorunu notlarıhasan cemal

Yazarın Diğer Yazıları

SARAY'a: Emekli amiralleri susturmaya kalkışmak, haklarında soruşturma açmak, özgürlüğe darbedir, "sivil vesayet"in açık göstergesidir!

SARAY'a: Kimsenin "itiraz hakkı"nı elinden alamazsınız!

Bir Ankara hayalim hâlâ var!

Ne askeri darbe, ne sivil darbe... Ne askeri vesayet, ne sivil vesayet... Demokrasi demokrasi demokrasi...

Hedef çok açık: 2023'e Cumhurbaşkanı olarak girmek... Ve Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten rövanşı almak...

Demokrasi için, laik cumhuriyeti korumak için yürümeyecek miyiz; eyy muhalefet, duyuyor musun?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24