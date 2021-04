İŞKENCE... "Genç olsam dağa çıkardım!"

Günlüğümün sayfaları arasında

dalıyorum, 28 yıl öncesi...

DİYARBAKIR, 1993'ün ilk ayları

Adım, Felat Cemiloğlu.

1928 Diyarbakır doğumluyum.

1982 yılında Diyarbakır E Tipi Askerî

Cezaevi'nin 33 No'lu koğuşunda

yaşadıklarım cehennemdi.



Ben sekiz yaşındayken, 1936'da bütün

Cemiloğlu ailesi ve damatları, İskân

Kanunu uyarınca değişik illere, Ordu'ya,

Giresun'a, Samsun'a, Kastamonu'ya,

Sinop'a, Lüleburgaz'a, Kırklareli'ne,

Edirne'ye, Konya'ya, Denizli'ye

sürülmüşler. Bizim aileye Ordu düşmüş.

Diyarbakır'ın en köklü ailelerinden biridir

Cemiloğulları. Yetmiş köyü varmış.

Bazı köylerimizin isimlerini anımsıyorum:

Karabaş, Köprübaşı, Ambar, Tavuklu,

Şernami-Yeni Evler.



Sonra kaza olan Bismil de bir zamanlar

Cemiloğlu ailesinin köyüymüş.

Biz Diyarbakır'dan Ordu'ya sürgün

edildikten sonra bizim topraklara, köylere

Bulgaristan'dan gelen muhacirler

yerleştirilmeye başlanmış...

Savaş sonrası 1948'de Amerikan

Marshall Yardımı'yla birlikte sürgün

kararı kalktı. İstanbul'a gittim.

Sultanahmet'teki Yüksek

Ekonomi ve Ticaret Okulu'nu bitirdim.

1977'de Demirel'in AP'sinden Belediye

başkan adayı oldum. Mehdi Zana bağımsız

olarak kazandı. 1989'da da Özal'ın

ANAP'ından başkan adayı oldum.

Ordu'dan döndükten sonra abimle birlikte

12 bin dönüm araziyi işlemeye başladık.

Bu arada ben on iki yıl Şirnak Kömürleri

Vilayet mutemetliği yaptım. Ne miydi bu?

Kömür tevzii. 1982'de Diyarbakır Ticaret

Odası'nda yöneticilik de yapıyordum.

"Emaneti getirdik!"

Elli dört yaşındayken, 21 Mayıs 1982 'de

gözaltına alındım. Diyarbakır Orduevi'nin

arkasında YSE'ye (eski Yol Su Elektrik

Genel Müdürlüğü) ait bir otobüse

bindirildim. Sabaha karşı Siirt'e ulaştık.

Merkez Komutanlığı'na geldikten sonra

üsteğmen bir yere telefon ederek

"Emaneti getirdik" dedi.

Odada arkası olmayan bir sandalye ile

yerde manyetolu bir telefon ve duvarda

İstiklal Marşı'nın on kıtasını

ihtiva eden bir serlevha vardı.

Uygunsuz davrandı ğ ım takdirde

bana dayak ataca ğ ını

söyleyerek gitti beni odaya sokan er...

23 mayıs 1982 Cumartesi gününü

i ş kence odası oldu ğ unu ö ğ rendi ğ im

odada, gardiyan tembihiyle

İ stiklal Mar ş ı'nı ezberlemekle,

sandalye üzerinde veya beton zeminde

ceketimi alta sererek geçirdim.

Pazar günü akşama doğru gardiyan beni

bölük komutanının yanına götürdü.

Bölük Komutanı bana buranın

soru ş turma oldu ğ unu, her türlü i ş kenceyi

görebilece ğ imi, sakat kalsam, ölsem dahi

kimsenin kendilerinden

bir ş ey soramayaca ğ ını, bu sebeple

sorduklarına do ğ ru cevap vermemi

ve kendisine ne söylersem sonradan

de ğ i ş tirme veya inkâr yoluna

sapmamamı tavsiye etti.

Müteakiben, buraya yasadışı bir örgüte

yardım mevzuunda getirildiğimi,

bu hususta bildiklerimi anlatmamı söyledi.

1980 yılı Temmuz ayı sonları olmalı.

Kurtalan'daki işleri idare eden Aziz İpekçi

Diyarbakır'a geldi. Benimle yalnız

görüşmek istedi. Telaşlı ve korkmuş bir hâli vardı.

On sekiz-yirmi ya ş larında bir gencin

yazıhaneye geldi ğ ini, Apo örgütünden

oldu ğ unu, 5 A ğ ustos tarihine kadar

ş irketimizin 2 milyon lira ödemesine

örgütün karar verdi ğ ini, kamyonlarımızı

kendilerinin soydu ğ unu, bu para

verilmedi ğ i takdirde kamyonların geçi ş ine

müsaade etmeyecekleri gibi, yükleme

i ş inde çalı ş an loderimizin de

dinamitlenece ğ ini söyledi ğ ini anlattı.

Son sene şirkete ortak yaptığımız

Bedii Tan'ı da çağırarak

ne yapabileceğimizi tartıştık.

Ertesi sabah Aziz İpekçi ile Bedii Tan

Batman ve Kurtalan'a gittiler.

Bedii Tan yaptığı tahkikat sonu paranın

ödenmesinin icap ettiğini,

loder dinamitlendiğinde, loder operatörü

Hikmet'in ölmesi halinde herkesin, "Felat

Cemiloğlu para için adamın ölümüne sebep

oldu" diyeceğini, devletin bize sahip

çıkmaması sebebiyle parayı ödemekten

başka çaremizin olmadığı görüşünü

savundu. Bunun üzerine istenilen parayı

örgüte verme mecburiyetinde olduğumu

anladım. Loderin yedek motorunu 1 milyon

600 bin liraya satarak, 400 bin lira daha

ilavesiyle Bedii Tan ile Aziz İpekçi'yi

Kurtalan'a gönderdim.

Bu hadiseden 1 ay 7 gün sonra

12 Eylül 1980 oldu.

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Kurtalan

mıntıkasında da anarşiyle alakalı olanlar

toplanıp tutuklanıyordu. Kendi aramızda

bu hadiseyi kapattığımızı, yalnız iş ortaya

çıktığında hadiseyi doğru olarak anlatmaya

karar verdiğimizi yüzbaşıya söyledim.

Sonradan öğrenmiştim.

Bizden para alan çocuk, daha önce 1981'de

yakalanıp sorgulanmış. Bizden para aldığını

itiraf etmiş. O zaman beni yakından tanıyan

7. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal

Yamak ve Vali Erdoğan Şahinoğlu,

"Cemiloğlu isteyerek vermemiştir"

düşüncesiyle soruşturmayı engellemişler.

26 Mayıs 1982

Salı gününe kadar hücrede tek başıma

bırakıldım. Günde birkaç kere,

en az üç defa bütün hücrelerin

kapıları açılıp, içeride kapıya doğru

esas duruşta durdurup, tek tek

İstiklal Marşı, Türk Gençliğine Hitabe,

Andımız söyletiliyordu.

Bu arada söyleyemeyenler, yanlış

söyleyenler, az bağıranlara gardiyan

Ömer'in vurduğu cop ve tokat sesleri

geliyordu.

İlk kaldığım hücrede, yerde, köşede

manyetolu bir telefon vardı.

Daha evvel bu odanın bir yazıhane

olduğunu düşündüm. Daha sonra,

zannediyorum 26 Mayıs 1982 günü

gözümü bağlayarak koridora çıkardılar,

yüzümü duvara döndürdüler.

Bir müddet sonra benim kaldığım

hücreden bir gencin feryatları gelmeye

başladı. Manyetolu telefonun elektrik

verilmede kullanıldığını

böylece öğrenmiş oldum.

Bana da, "Doğru konuşmadığın takdirde

olacağın budur' dediler.

Ertesi sabah YSE'nin otobüsüne bindirildik.

İkişer ikişer kelepçelediler.

Bana sıra gelinceye kadar kelepçe kalmadı.

Böylelikle Diyarbakır'a kadar ötekilerine

göre birkaçımız daha rahat geldik.

Gözaltında kaldığım on gün zarfında,

devamlı olarak 5 No'lu diye adlandırılan

askerî cezaevinde yapılan işkenceleri dinledim.

Tutuklandık.

5 No'lu hapishaneye gitmek için

ertesi günü bekledik.

Son geceyi başımıza nelerin gelebileceğini

düşünerek geçirdik. Bütün anlatılanlara

inanmak mümkün değildi.

Öğleye doğru 5 No'lu hapishaneye

gönderilmek üzere dört kişi dışarıya

çıkarıldık. Vazifeli başçavuş yemek yiyip

yemediğimizi sordu. " Yemek yesinler öyle

gönderelim, zira yedi sekiz gün yemek

yemeyecekler " dedi.

Mahkûmlardan sorumlu güvenlik amiri

Yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran'dı,

kendi deyimiyle "5 No'lunun Allahı"

oydu. Bizi hapishanede bir teğmenle

ona yakın asker karşıladı.

Tamamen soyunmamız emredildi.

Eşyalarımızı kontrol ederken benim tıraş

köpüğümü aldılar, herhalde daha evvel

görmedikleri için bunun ne olduğunu

sordular. Üst kapağa basınca köpüğün

fışkırdığını görünce çok zevklendiler

ve köpükleri hepimizin yüzüne, kafasına

ve vücutlarımıza fışkırtarak,

köpüklü yüzümüze tokat atmaya

başladılar. Tokatladıkça köpük üstlerine

ve etrafa sıçramakta, onlar da bundan

büyük bir zevk almakta

ve tekrarlamaktaydılar.

Bir müddet sonra nizamî olarak

"Geriye dön!" emri verildi.

Ben biraz muntazam dönmüş olacağım ki,

"İbneye bak, nizamî dönüyor" diye

hem alay ettiler, hem mükâfat olarak

çıplak sırtıma birkaç darbe vurdular.

Sonra,

makatlarımızın

içine de baktılar.

Eşyalarımızın kuşak, kravat gibileri

haricindekileri torbalarımıza koyarak

giyinmemizi söylediler.

Ve sonradan öğrendiğimiz 35 No'lu koğuşa,

içinde hücreler bulunan koğuşa bizi götürüp

1 No'lu hücreye sokarak, soyunun dediler.

Eşyalarımızı hücreye bırakmamız

ve külot üstümüzde kalacak şekilde

soyunmamız söylendi. Koridora çıkarıldık.

Diğer hücredekilere arkalarını dönmeleri

ve yere çökmeleri emredildi.

Bize de birer süpürgeyle ortalardaki

bir hücredeki suyun koridora çıkarılması

emredildi. Hücre içindeki tuvaletin tıkalı

olduğunu ve içeride bir karış kadar

suyun içinde pisliklerin yüzdüğünü gördük.

Su ve pislikleri hücrelerin önündeki

geniş koridora yaydıktan sonra,

daha gerideki bir hücreye tekrar

toplanmamız istendi.

Bunları yaparken bir taraftan coplanıyor,

bir taraftan da "son sayı üç" deyip,

sayıncaya kadar bitirmemiz isteniyordu.

Bu "son sayı üç" emrinin sonradan

her işte kullanıldığını gördük.

"Son sayı üç" dedikten sonra

hemen "Bir... İki..." deyip arkasından

"İki on beş... İki otuz..." diye yavaş yavaş

sayıyorlardı. Her seferinde yapılacak iş

daha bitmeden "İki kırk beş... Üç..." deyip

saymayı bitiriyorlardı. Tabii emri

zamanında yerine getiremediğin için de

ceza hemen geliyordu.

Pis suyu, içinde yüzen boklarla birlikte

istedikleri hücreye doldurduktan sonra,

bu hücrenin eşiği yüksekliğinde bir göl

meydana geldi.

Bu suyla yıkanmamız emredildi.

Pislikle birlikte avuçlayarak

başımızdan itibaren bu suyla yıkandık.

Müteakiben hepimiz koridorda diz çökerek

başlarımızı birbirimize yaklaştırdıktan sonra

üstümüze bir iki bidon su döktüler.

Böylelikle sözde temizlenmiş olduk ve

1 No'lu hücremize konulduk.

Hücre, koğuş kapısının girişindeydi.

İçeriye her komutan (gardiyanlara komutan

denirdi) girişinde, tekmil vermemiz emredilmişti.

"Birinci kat, 1 No"lu hücre ...... mevcuduyla

emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım!"

demek lazımdı.

Komutan diğer hücrelerin önünden

geçerken de her hücre numarasına göre aynı

tekmili verirdi.

Hemen hemen her tekmilden sonra,

ya geç tekmil vermekten, ya yanlış

ya da yüksek sesle verilmediği için

ceza almak muhakkaktı.

Hücredeki cezada, parmaklıktan

eller dışarı çıkartılır, cop, haydar veya

Kuzu'yla vurulurdu. Haydar, Haydar isimli

bir teğmenin adından kaynaklanan

bir sopaydı ve bir başka adı da

Beşeonkalas'tı. Kuzu ise yuvarlak

kavak ağacından yapma bir sopaydı.

Copla dövülürsen şanslıydın,

zira az acıtırdı. Dayak vaziyeti al diye

bağırıldı mı, iki elinin avuçlarını açar

öne uzatırdın.



Ceza için en geçerli bahaneleri

tekmil verilirken yeterince canlı olmamaktı.

Ne kadar yüksek sesle tekmil verilirse

verilsin, sesin az çıktığı veya topuk sesinin

iyi olmadığı bahane edilir ve karşılığında

ceza verilirdi. Bu cezalar yalnız

hatayı yapanla sınırlı kalmayıp

bütün hücredekilere tatbik edilmekteydi.

Cezada eşitliğe tam riayetti bunun adı...

İlk günlerde dikkatimi çeken bir husus da şuydu:

Coplanırken yalvaran ve sızlananlara

bu yüzden, sesi çıkmayanlara da

ses çıkarmadıkları için

ceza aynen tatbik edilirdi.

Sızlanmanın faydası olmadığını gördükten

sonra sekiz ay hep şikâyetçi olmadığım için

dayak yedim.

Hücreye konulduğum 12 Haziran 1982'den

sonra İstiklal Marşı'nın, Gençliğe

Hitabe'nin ve Andımız marşlarının

tamamını öğrenmeden koğuşlara

giremeyeceğimiz söylendi.

Hücrelerde sabah 5.30'da mesai başlardı.

Üst kat hücrelerinden birinden bu marşların

her kelimesi bir kişi tarafından tek tek

söylenir, bütün hücreler bunu tekrar

ederdik. Marşların çok yüksek sesle ve canlı

söylenmesi şarttı. Bu canlı söylemenin

şekline hükmetmek komutanların

keyfine bağlıydı. Ne kadar canlı söylerseniz

söyleyin, beğenilmemek muhakkaktı ve

arkadan da cezası hazırdı tabii.

Marşlardan sonra öğlen 12'ye kadar

bütün hücrelerde hayat, hazır ol durumunda

ayakta, yine yukarı hücrelerden birinin

tek tek söylediği ve hücrelerin hepsinin

tekrarladığı marşlarla devam ederdi.

20.30'da yatmak mecburiydi.

Yemek dörtlü birleşik madeni kaplarda

verilirdi. Dört beş kişiye verilen yemek

ve ekmek bir kişinin dahi doymayacağı

kadardı. Yemekten ziyade su problem

oluyordu. Her hücrenin önüne birer bidon

su konulurdu. Bu sudan ancak komutanın

emriyle içilebilirdi. Bu da sadece yemek

saatlerinde mümkündü.

Mesai saatlerinde, yani 5.30-12.30 ve

13.30-18.30 arasında su içmek

ve içmek için izin istemek de katiyen yasaktı.

Yemek saatlerindeyse

içilecek su miktarını

komutan tayin ederdi.

Hücrelerde sigara içmek tamamen

yasaklanmıştı. Zaten hücreye girerken

herkesin sigaraları alınmıştı.

Hücre içindeki tuvalette su akmadığı,

dışarıdan da su verilmediği için

temizlenme imkânı yoktu.

1 No'lu hücrede üç dört gün

geçirdikten sonra bizi daha ortalarda

bir hücreye aldılar. Orada da dört kişi vardı.

Hücrede sekiz dokuz kişi olduk.

Verilen yemek ve su miktarında bir

değişiklik olmuyordu. Yani dört kişiye

verdikleri kadar yemek sekiz dokuz kişiye

veriliyordu. Ve komutanlar,

"Orospu çocukları, bir yemek

dağıtmasını bile beceremiyorsunuz,

bir de devlet kurmaya kalkışıyorsunuz"

diye azarlıyorlardı. Hücredeki yedi - sekizinci

gece, saat iki suları.

Cop, sopa sesleri

ve feryatlarla

uyandık.

Sanki yüzlerce kişi dayak yiyor gibi

geldi bize. Ve biz hücrelerin basıldığı,

sıranın bize geleceği endişesine

kapıldığımız sırada, hücrelerimizi açıp

eşyalarımızla birlikte "son sayı üç'le

çıkmamız emredildi.

Sırtlarımız coplanarak bir üst kattaki

hücrelerden birine tıkıldık.

Yerlerimize dışarıdan yedi sekiz kişi

yine dövüle dövüle getirilip yerleştirildi.

Bu dayak ve yerleştirme işi

bir iki saat sürdü.

Bir üst kattaki hücrede sabahleyin on sekiz

kişi olduğumuzu saydık. Hücremizde artık

ancak yan yana ayakta durabilecek kadar

yer vardı.

Mesai aynı şekilde devam ediyordu.

Hücre arkasındaki tuvalete de

üç dört kişi isabet ediyordu.

Hücrede herkesin yalnız başı üstte gibiydi.

Bir kişinin üstünde üç dört kişinin

bacakları, kolları, vücudunun bir kısmına

isabet ediyordu. Artık yastık derdi

kalmamıştı. Başlar muhakkak

diğer birisinin vücudunu yastık gibi kullanıyordu.

Hücrede komutanların dayağına, hakaretine,

yorgunluğa, açlığa, sigarasızlığa artık

alışmıştık. Eh marşları da az çok

öğrenmiştik. Koğuşlara intikalimizi dört

gözle bekliyorduk. Koğuşlarda yatak

olduğu, gezinilebildiği söyleniyordu.

Bu arada hesapta olmayan bir şeyle karşılaştık.

Geldiğimiz günden beri

Co isimli köpekle devamlı muhataptık.

Mesela sırayla Co'ya tekmil

verdiriyorlardı.

Co'nun karşısında, "Felat Cemiloğlu,

Diyarbakır, emret komutanım"

tekmilini çok yüksek sesle

ve topuk sesiyle veriyorduk.

Co, tekmili beğenmezse havlıyordu.

Ve Co'yu memnun edemediğimiz için

cezalandırılıyorduk.

İşte bu Co, marşlar söylenirken

bizi kontrole gelmiş ve marşları

canlı söylemediğimiz için havlayarak

komutanlarımızı haberdar etmiş,

onun için de marş imtihanlarımız

üç gün tehir edilmişti.

Hücrede üç gün daha kalacağımız söylendi.

Müteakip üç gün Co'yu kızdırmayacak

davranışlarda bulunmaya çalıştık.

Bu arada mesai sırasında bazen

bir kısmımızı hücre önündeki

talim yerine çıkarıp, ya talim yaptırıyorlar

ya da birbirimize dayak attırarak

bizimle alay ediyorlardı.

Böyle bir günde Urfalı bir baba oğulla

epey eğlendiler. Baba altmış beş yaşlarında,

1,90 boyundaydı. Oğlu, yirmi beş-otuz

yaşlarında ve babasından daha iri ve

cüsseliydi. Evvela oğlunu babasına

tokatlattılar. Yavaş tokat vurduğu için

hem oğul hem baba coplanıyordu.

Beş on denemeden sonra oğulun babaya

vurduğu şiddetli tokatları beğenmediler.

Bu kere oğulu babanın sırtına bindirdiler.

Bir taraftan babayı copluyor,

daha hızlı koşması için zorluyorlardı.

Oğul babasının sırtından indikten sonra

ağlamaya başladı.

Girdiğimiz sırada hepimize ağlamanın,

inlemenin, özellikle gülmenin yasak olduğu

5 No'lu'da, "vatan haini orospu çocuğu

ibneler"in bunların hiçbirine

hakkı olmadığı hepimize söylenmişti.

Babayla oğul arasındaki bu tatbikatta

hücredeki bazı tutuklular sırıtmış, bazıları

suratlarını asmış ve oğul da ağlamıştı.

Emirlere itaat edilmediği için bütün

hücreler cezalandırıldı:

Birinci Hücre...

İkinci Hücre...

Dayak vaziyeti al!

Bu komutla herkes iki elini üst üste koyarak

hücre parmaklığından dışarı çıkarıp

nasibi kadar copu yedikten sonra yerini

aynı hücredeki ikinci sıraya bırakıyordu.

Komutanın her vuruşundan sonra,

"Emret komutanım" demeye mecburduk.

21 Haziran 1982 günü öğleden sonra

koğuşlara gönderilmek üzere

hücrelerden çıkarıldık, hücre önündeki

boşlukta toplandık.

Ben aynı koğuşa düşebilmek için

Bedii Tan'a yaklaşmaya çalıştım.

Ellerimiz yanlara yapışık, başlarımız önde,

etrafa bakmadan bana çok uzun gelen

koridorlardan geçtikten sonra,

yine bir koridorda koğuş gardiyanlarına

teslim edildik.

Külot dahil tamamen

soyunmamız emredildi. Eşyalarımız

tek tek arandı. Ondan sonra da

yüzlerimiz duvara döndürüldü,

emir verildi:

"Domal!"

Hepimizin makatları kontrol edildi.

Koğuşa girerken sırayla hepimiz coplandık.

Kırk-kırk beş kişiydik.

Akşam karanlığı bastığı sırada

cezalı 33 No'lu koğuşa girdik.

Koğuşun bütün camları kapalı

ve kırmızıya boyanmış ve de ortasına

ay-yıldız çizilmiş olduğu için koğuş

çok loştu.

İçeri girdiğimizde elli kişi kadar bir

kalabalık duvar dibinde, üçlü sıra halinde

içtimadaydı. Ortadaki soluk benizli iki kişi,

sanki mumyadan yapılmışlar

intibaını veriyorlardı.

Yalnız çakı gibiydiler. Her emirden sonra

tekmil verip, topukları üstünde dönerek

söyleneni yaptıktan sonra tekrar geliyor,

avazları çıktığı kadar bağırarak

tekmil veriyorlardı.

O gece koğuş sorumluları ellerinde yazılı

on dört-on beş maddeden ibaret koğuş

talimatını bize okudular. Talimattan

hatırımda kalanlar şunlar:

(1) Koğuşta konuşmak yasaktı.

(2) Koğuş içinde dolaşırken eller iki yanda

yapışık gezilecekti.

(3) Komutanla konuşmak, bir şey istemek yasaktı.

(4) Koğuş sorumluları dahil her çağrılan

canlı tekmil verecekti.

(5) Sabah 5.30'da herkes uyanmış, 20.30'da

yatmış olacaktı.

(6) Yatışlar sırtüstü ve nizamî olacak, esas

duruş uykuda dahi bozulmayacaktı.

(Üst ranzada yatıyorsan, kurtuluş yok,

ışık gözünün içindeydi.)

(7) Akşam 7.30'dan sonra tuvalete gitmek yasaktı.

(8) Görüşmelere on iki kişilik postalar

halinde gidilecek, kapıdan tekmil verilerek,

sayı sayılarak çıkılacaktı.

(9) "İstiklal Marşı", "Gençliğe Hitabe",

"Andımız" ve bunlardan gayri kırk altı marş öğrenilecekti.

Marşlar yüksek sesle, hareket halinde,

dizler karnına doğru çekilerek söylenirdi.

Her koğuş aynı anda ayrı bir marş söylerdi her gün,

her saat, havalandırma dahil...

Bu delirtici, çıldırtıcı bir şeydi.

İlk ve müteakip yirmi gün ranzalardaki

yatakların boş olmasına rağmen yerde,

beton üstünde yattık. İlk gece beton üstünde

olmamıza rağmen, ayaklarımızı uzatarak

yatabildiğim için çok mesuttum.

İlk üç gece üstümüze su döküyorlardı,

bidonlarla su...

Dümdüz, yüzüstü, kıpırdamadan

yatıyorsun.

Tam üç gün boyunca.

Kımıldamak yok!

Tuvalete gitmek yok!

Önümüzdeki insanın idrarı gelince...

Sıcak olurdu, ellerimizi ısıtırdı,

hatta birazcık ısınacağımız için sevinirdik

idrarın aktığını hissedince...

Yemek duayla başlar:

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahımız'a hamdolsun.

Ordu millet var olsun.

Vatan hainleri kahrolsun!

Yemek gelir önüne konulur,

ayakta hazır olda dua okunur.

Ama yine el süremezsin yemeğe.

Önce komutanın "Afiyet olsun!"

demesi lazım ki yemeye başlayabilesin.

Öyle beklersin hazır olda.

Bazen komutan çeker gider, afiyet olsun

demeden. On beş, yirmi, yirmi beş dakika,

yemek önünde, sen hazır olda beklersin.

Sonra gelir komutan,

"Getirin yemekleri!" der,

sonra hepsini döktürür,

"Şimdi sikimi yiyin!"

der ve gider.

Mahkemeye gidiş gelişler başka âlemdi.

O tarihte koğuş sorumlusu şöyle anlatır

mahkeme faslını:

"Eller arkadan kelepçelenir.

Kelepçelerin içinden bir zincir geçer.

Yetmiş seksen kişi zincirli. Biri düştü mü,

herkes düşer yere. Ve herkes dayak yer.

Mahkemede, sırada oturuyorsun.

Asker gözünün içine bakar.

Çünkü senin gözün hiç kıpırdamayacak.

Avukatına bile bakamazsın, yasak!

Benim avukat var mı, yok mu,

bazen anlamazdım. Gözün kaydı mı,

tekmil vermek zorundasın

hapishaneye döndüğünde:

"Emret komutanım,

vukuatım vardır

komutanım."

"Dayak vaziyeti al!"

Haftada 2 bin lira para gelmesine izin

verirler. Bir başkasından 2 bin fazla

geldi mi o hafta, yanarsın.

Yani para örgütten mi geldi kuşkusu...

Ve dayak!

Korkardık, kimseden ekstra para

gelmesin diye dua ederdik.

Gece tuvalete gitme yasağı olduğu için,

büyük küçük abdestini altına kaçıranlarda

sabahleyin durumlarını tekmil vererek

komutana bildirmek mecburiyetindeydiler.

İstisnasız bütün vukuatlar sabahleyin

komutana söylenirdi. Çünkü, koğuşta

sık sık değiştirdikleri zayıf karakterli

ajanları vardı. İlgili şahıs kendi vukuatını

kendisi bildirmezse, ajanlar mutlaka bildirirlerdi.

Dizüstü çökertir ya da hazır ola geçirtir,

sonra da derler ki:

Annen, bacın elimizde;

her şeyi yaparız!

Pis sular çatıdan gelen

yağmur oluğuna bağlanmıştı.

Pislik tıkanınca taşardı.

Plastik bidonlara doldururduk.

Aynı bidona su doldurur

getirirler, suyu ondan içerdik.

Yemek çok az verilirdi.

Bir bakarsın bir gün tamamen tuzlu.

Ve yemeği bitirmek zorundasın.

Bundan sonra da üç gün su yasağı

koyarlardı.

Tek tip eşofman verdiler.

Numaralı hepsi. Kırmızı ve mavi renkli.

Eşofmanlar üstünde ıslak kalırdı.

İshal olursun.

Gece tuvalete çıkma yasağı vardı.

Gece gidersen, bunu ihbar etmeyen

daha çok dayak yerdi.



tek tip kıyafetle "uygun adım" yürütülürken

Bir bakarsın gece beş on asker ansızın gelir:

"Kule yapın!"

En alttakinden yukarı doğru huni biçimde,

giderek azalır tarzda üst üste yığılırsın.

En alttakinin bazen kaburgası kırılır, bayılır.

Ya da bir başka komut verilir:

"Kaybol!"

Bu durumda bir anda ranzaların

altına yüz beş kişi sığışmak zorundasın.

Hiçbir el ayak gözükmeyecek.

Hamam bir başka âlemdi.

Yirmi günde bir gün sıcak, kaynar su.

Sabun verilir, tam başını sabunlarsın,

"Bir... İki... İki kırk beş... Üç..." denir.

Sabunlu olarak anında çıkman gerekir.

Koğuşa sabunlu başla gidersin.

Tuvalet de öyleydi.

"Son sayı üç" vardı yine.

Üç dediği anda çıkacaksın,

yarım kalsa bile...

Ve derhal hazır ola geçeceksin.

Haftada bir gün görüş vardı.

On ikişer kişilik gruplar halinde gidilirdi.

İki asker yanında, ikisinin de ayakları

senin ayaklarının üstünde.

Görüşünle konuşurken, ne dersen de,

asker ayağına bastı mı susacaksın.

Tam "Annem nasıl?" diyeceksin,

"Anne" der kalırsın,

çünkü ayağına basılmıştır asker tarafından...

Görüşmeler hiçbir zaman kesintisiz

bir dakikayı geçmez.

Mercimek ekmiştik.

Soramamıştım mercimek tarlalarını.

Çünkü mercimek sözcüğünü

gizli bir şifre saymışlardı bir keresinde...

1982'nin Temmuz ayı.

Ramazan geldi.

Oruç tutmak serbest dediler.

Sahura kalkmak yok.

İftar ise saat 20.00'den sonraydı.

Bu aslında "Oruç tutma, istemiyoruz!"

mesajıydı. Benim ortağım ve muhasebecim

Bedii Tan Bey oruç tuttu.

Bu arada havalandırmada, betonda,

üstümüz çıplak halde dünyanın idmanını

yaptırıyorlar. Bedii'nin orucunun farkına vardılar.

Ne yaptılar biliyor musun?

Kanalizasyon kapağını kaldırdılar, avuçla

pislik yedirdiler.

Bedii Tan ishal oldu. Çok hastalandı.

Hâlâ hatırlarım. Koğuş kapısının önünde,

buz kalıbı gibi "pat" diye betonun

üstüne düştü. Yerde yatıyordu.

Bir er ve bir çavuş gardiyan geldi,

koğuşa girdiler.

Yerde yatan Bedii Bey'in karnına

bastılar.

Bağırsakları ve böbreği patladı

Bedii Bey'in...

Bedii Tan öldü, elli yaşındaydı.

Gardiyanlara dava açıldı.

Diyarbakır E Tipi Askerî Cezaevi'nden

çıkıp cezaevi hakkında

tanık olarak ilk konuşan ben oldum.

O gardiyan 6 sene 8 ay ceza yedi.

Koğuştaki lakabı Gestapo'ydu.

Gümüşhaneli'ydi, Adnan'dı ismi...

Bir hadise oldu mu, herkes aynı ifadeyi

verirdi. Yüz beş kişi birden aynı ifadeyi:

"Bedii Tan, eceliyle öldü.

Komutanlar ilaçlarını muntazaman

veriyorlardı."

Bedii Bey 33 No'lu koğuşa girdikten

otuz üç gün sonra öldü.

Yazın koğuşun bütün pencereleri kapalı,

70 derece... Kışın bütün pencereler açık,

eksi 23 derece...

Böyle günlerde tuhaf düşüncelere

kaptırırdım kendimi, "Hiç olmazsa balkona

çıkabiliyor çocuklarım" diye geçerdi

aklımdan... Hep çocuklarımı düşündüm.

İki oğlan bir kız. İki oğlum, Haluk ile

Haldun. İkisi de İngiltere'de

tekstil mühendisliği okumuştu.

Gardiyanlar koğuşta

hep küfürle başlardı

konuşmaya:

"Ananı sikim, gel!"

"Kızını sikim, gel!"

"Karını sikim, gel !"

Seni psikolojik olarak da çökertmek,

yıkmak için her şey yapılırdı.

Kapının önüne çıkartarak

cop sokmak...

Seyredene de o copu yalatırlar.

Kusarsan, öbürüne yalatarak

yeri temizletirler.

PKK'nın ismini daha önce hiç

duymamıştım. İçeri alındıktan sonra

öğrendim. O zamana kadar

biz bu örgütü Apocular diye bilirdik.

Bu anlamda siyasetle hiç ilgilenmemiştim.

Dişlerimin çoğu sallanıyordu.

Neden mi?

Çünkü hep kalas dayağı vardı ceza olarak.

Aç ağzını derlerdi, kalası getirir,

iki elleriyle tutar ve küt diye

çenenin altından yukarı doğru vururlardı.

O kalın kalası çenene alt taraftan yedin mi,

eğer tecrübesizsen dilini ısırırdın.

Tecrübeliysen dilini ısırmazsın

ama bu sefer de dişlerin birbirine girer.

İşte şöyle bir şey.

Bana da bir gün

bir avuç bok

yedirdiler de,

bu sallanan dişlerimden kurtuldum!

Tek ayak üstünde, duvar dibinde duruyorum.

Ceza!

Ama bir süre sonra yoruluyorum.

Ayağım düşüyor yere, tutamıyorum.

Emre itaatsizlik!

Cezası:

Duvarın dibinde, kanalizasyonun kapağını

kaldırdılar, bir avuç bok alıp ağzıma attım.

Sonra ağzımda pislik,

hazır ola geçtim,

öylece duruyorum.

Kıpırdamak yok.

Temizlemek yok.

Yere tükürmek yok.

Öylece ağzın kapalı,

kımıldamadan ayakta,

hazır olda bekliyorsun.

Bir süre sonra bıraktı, içeri girdim.

Elazığlı arkadaş, ismi Ramazan.

Allah razı olsun, bazı dişlerimi iple çekti.

Çünkü temizleyemedim dişlerimi...

Altın kaplama olan iki dişten birini

cebine attı, birini bana verdi hatıra olarak.

Hapishaneden çıktıktan sonra

ilk işim dişçiye gidip

takma diş yaptırmak oldu.

Sekiz ay yattım,

Diyarbakır E Tipi Askerî Cezaevi

33 No'lu koğuşta.

Elli beş yaşındaydım.

Sekiz ayda on sekiz kilo verdim.

İğne iplik kaldım.

Çıktığımda kimse tanımadı beni.

Hasan Bey,

hapishaneden kurtulduğum zaman

genç olsaydım dağa çıkardım.

