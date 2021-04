Gönül ister ki kardeşçe yaşansın!

Haberlere göz atıyorum,

boğulur gibi oluyorum.

Dokuz HDP milletvekiline hapis yolu

açılıyor:

Fatma Kurtulan, Garo Paylan,

Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş,

Hakkı Saruhan Oluç,

Serpil Kemalbay Pekgözegü,

Sezai Temelli,

Pero Dündar, Pervin Buldan...

Bir başka HDP milletvekili

Ömer Faruk Gergerlioğlu

hakkındaki hapis cezası

Yargıtay tarafından onanmış.

Kısacası HDP'ye dönük siyasal kırım

hızla ilerliyor. Başta Selahattin Demirtaş

olmak üzere birçok HDP milletvekili,

belediye başkanı, parti yöneticisi

zaten çoktan beri demir parmaklık

arkasında yatıyor. 6 milyon oyu olan

bir parti fiilen kapatılıyor, içi boşaltılıyor,

sadece bir "tabela" haline

getirilmek isteniyor.

Demokrasi diyorsak, hukuk diyorsak,

özgürlük diyorsak, HDP'nin yanında

durmalıyız. 6 milyon oyu olan

bir partinin yok edilmesine

karşı çıkmalıyız.

Adı çıkmaz sokak olan çirkin bir oyun

bu ülkede çok oynandı.

Ama daha çok acı ve gözyaşından başka

bir şey ne yazık ki getirmedi.



Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar,

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Pervin Buldan...

Günlüğümün sayfaları

arasında dolaşırken

27 yıl önceye dalıyorum.

Diyarbakır, 1994 yılı Mart ayı.

O günü unutmam.

1994'ün Mart ayı.

Öğleden sonra televizyon

haberlerini izliyorum.

Görüntüler irkiltici.

DEP milletvekili Orhan Doğan,

ensesinde bir polisin eli,

ite kaka TBMM'den çıkarılıyor,

bir araca bindirilip gözaltına alınıyor.

Dokunulmazlıkları kaldırılan DEP'li

milletvekillerine, (Leyla Zana, Hatip

Dicle, Mahmut Alınak, Selim Sadak,

Sırrı Sakık, Orhan Doğan,

Zübeyir Aydar, Ahmet Türk)

hapis yolu açılırken, bu Orhan Doğan

fotoğrafı da belleğime çakılıp kalıyor.

Ertesi gün gazetedeki köşemde,

TBMM'nin demokrasi adına

kötü bir sınav verdiğini yazmış,

böyle bir kararın şiddet ve terörle

mücadeleyi güçlendirmeyeceğini,

Türkiye'yi dışarıda sıkıştıracağını,

Güneydoğu'da halkla devletin arasını

daha beter açacağını belirtmiştim.

Düşünüyorum, ne yazacak tarih?

Orhan Doğan'la sohbetlerimizde

hep barışı aramıştık.

Hep silahların sustuğu günlerin

özlemini çekiyordu.

"İnsanlığın birleştirici gücü"ne

inanan bir insandı.

İnsanlığın birleştirici gücü!

Gündüz Vassaf'ın

"Tarihi Yargılıyorum" isimli

son kitabında geçiyor:

Tarihimize bakıp aramızdaki

farklılıkları abartırken,

bizi birleştiren insanlığımızın

hayret verici gücünü, teker teker

ve hep birlikte neye muktedir

olduğumuzu yadsıyoruz.

Acaba insanlığımıza sarılsak,

Kürt sorunu yaşanır mıydı?

İnsanlığımıza sarılsak,

bu kadar şiddet yaşanır mıydı?

İnsanlığımıza sarılsak,

Orhan Doğan'lar onca yıl

demir parmaklık arkasında yaşar mıydı?

Milletvekili dokunulmazlıklarının

siyasal nedenlerle kaldırılması

demokrasiye sı ğ maz.

Günlüğümün sayfaları

arasında dolaşırken

yine 27 yıl öncesi...

Diyarbakır, 21 Mart 1994

İki yıl öncesine göre ne kadar farklı!

Kansız, sakin geçen bir Nevruz...

Diyarbakır Polis Evi'nin

sekizinci katında upuzun bir masa.

İki yanında devlet sıralanmış:

Olağanüstü Hal Bölge Valisi

Ünal Erkan, Diyarbakır Valisi

İbrahim Şahin, Diyarbakır'ın

SHP'li Belediye başkanı Turgut Atalay,

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar,

7. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin

Sağlam, Jandarma Asayiş Komutanı

Korgeneral Hasan Kundakçı,

İkinci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanı

Korgeneral Ergin Cilasun,

bölge MİT Başkanı, DGM savcıları,

vali muavinleri...

Bir de ben, gazeteci, Ünal Erkan'ın

torpiliyle bu ilginç masadayım,

dikkat kesilmiş olarak...

Akşam yemeği. Upuzun dikdörtgen

masanın iki ucunda iki televizyon.

Bir yandan rakılar yudumlanıyor,

bir yandan elde kumanda aleti

değişik kanalların televizyon haberleri

izleniyor. Bir ara Mehmet Ağar telefonla

Show TV'nin akşam haberlerine katılıyor.

Nevruz'un bu yıl olaysız geçmiş

olmasından herkes memnun...

Nevruz'dan bir gün önce Diyarbakır'a

geldim. Bardaktan boşanırcasına yağmur.

Terminalin önündeki ilk taksiye kapağı

attım. Saçı sakalı birbirine karışmış

şoförün ilk sözü:

"Asayişten misin abi?"

"Hayır gazeteciyim. Nedir bu hava böyle?"

"Millet tedirgin abi. Gündüz vakti

şehir merkezinde bombalama oldu.

Çok takviye polis geldi Diyarbakır'a.

Karanlık basar basmaz herkes evine çekildi.

Millet suskun."

"Niye suskun ki?"

"Diyor ki: 'Sen benim milletvekillerimi

(DEP'lileri) tutukladın.' Onlar da diyor:

'Ben devletim.' Mesela Ahmet Türk.

Aşiret reisiydi ama sevilen insandı.

Millet sıkıntılı abi. Yüzde elli değil,

yüzde yüz sıkıntılı. Gönül ister

ki kardeşçe yaşansın."

Bir meslektaşım saymış.

Son dört günde on sekiz kişi

ölmüş Diyarbakır'da.

Anlatıyor:

Akşam beş dedi mi herkes kaçıyor

sokaktan. Zira beşle yedi arası

infaz saati...

Kim vurduya gidebilirsin.

Faili meçhul cinayet hikâyeleri korkutucu!

Laf lafı açıyor, dinliyorum:

Muşspor pazar günkü maç için

otobüsle Diyarbakır'a geliyor.

Lice girişinde, tepedeki karakolda

durduruluyor. İstiklal Marşı'nı

söylemeleri isteniyor.

Önce tek tek, sonra koro icrası...

Karanlık basmaya başladığı için

uygulama sonuna kadar gitmemiş...

Bir iki oyuncunun solosundan sonra

Muşsporlular yeniden yola koyulmuşlar.

Takım kaptanı yakınıyormuş,

"Yahu vali beye söylesek de, bu marş

olayından bu sefer kurtulsak.

Yoksa karanlığa kalacağız."

İki yanında "devlet"in sıralandığı

masaya bakıyorum.

Nevruz'un olaysız geçmesinden dolayı

herkesin yüzü gülüyor. En çok da,

"Bölücü örgüt artık olay, eylem koyamaz

hale getirildi" yorumu kulaklara çalınıyor.

Nevruz'un sakin geçmesine dudak büken

televizyon haber ve yorumları rahatsızlık

yaratıyor. Cizre'de Nevruz'u

köy korucularının da kutlamış olmasına

işaret eden haberler şöyle eleştiriliyor masada:

Unutmayın ki birkaç yıl öncesine kadar

o korucular Cizre'de sokağa çıkamıyorlardı.

Ya da bacaklarından ağaca asılıyorlardı.

Masayı dinliyorum, lafa fazla karışmadan...

Eleştiriliyor Turgut Özal.

Zamanında "bölücü örgüt"ün üzerine

devletin bütün şiddetiyle gitmesini önlediği

ve PKK'yı "bir avuç eşkıya" diyerek

önemsemediği için...





Moraller iyi.

PKK'ya özellikle son bir yıl içinde

"büyük darbeler" indirildiği belirtiliyor.

Bir komutanın sözleri:

"Ölü ele geçen bölücü teröristlerin fotoğraflarını,

filmlerini fazla vermiyoruz. Çünkü dış

kamuoyunda hoş karşılanmıyor."

PKK'ya vurulan darbelerin sonuçlarını

bir komutan şöyle açıklıyor:

"Örgüte katılımın azalması...

Örgütle ilgili istihbaratın artması...

Lojistik desteklerine büyük darbeler

indirilmesi... Koruculuğa talebin artıyor olması..."

Bir komutanın sözleri:

Yöre halkı devletten yana.

Ayrılmayı kesin olarak düşünmüyor.

Böyle olmasa, otuz yedi tane

ordu da kursan bir şey yapamazsın.

Tam bu sırada Kemal Burkay'la,

Almanya'da sürgünde yaşayan

Kürt liderle Show TV'de bir konuşma yayınlanıyor.

Üst düzeyde sivil bir devlet yetkilisi öfkeleniyor:

Bölücü örgütle mücadele edilirken

böyle şeyler yapılamaz.

Önce bu örgütü çökerteceksin,

sonra başka şeyleri düşünürsün.

Bu aşamada yapmaya kalkarsan,

sonu gelmez, çorap söküğü gibi gider.

Önce terörle mücadele...

Resmî devlet görüşünün özeti.

Bir komutanın, bölgede "devletten yana,

devlete karşı güçler" tahlili yaparken şöyle

bir cümlesi belleğimde iz bırakıyor:

Anladım onun Türk olduğunu...

Çünkü dedim ki gözlerinden

hıyanet okunmuyor!

Masada sık sık Başbakan Çiller'in adı

geçiyor. Çiller, terörle mücadelede güvenlik

kuvvetlerine, askere açık çek vermiş havası

esiyor. Üst düzeyde sivil bir güvenlik

yetkilisinin sözleri:

DEP milletvekillerinin

dokunulmazlıklarının kaldırılması

ve tutuklanmaları... Çiller'in başını

çektiği bu gelişmeden dolayı

güvenlik kuvvetleri çok memnun oldu.

Moralleri iyileşti.

Yöre halkı da böylece devletin

gücünü görmüş oldu.

DEP'le ilgili bu kararı eleştirenler

buranın, bu bölgenin

gerçeklerinden habersiz...

DEP'le ilgili kararı gazetedeki köşemde

eleştirenlerden biri de bendim.

Yani masadaki devlet yetkilisinin deyişiyle,

"Bölgenin gerçeklerinden habersiz" bir

gazeteci, Hasan Cemal...

DEP milletvekillerinin Mart ayı başında,

dokunulmazlıklarının kaldırılıp

TBMM'den alınarak doğruca

hapse atılmalarını eleştirmiştim.

Sabah gazetesinin birinci sayfasındaki

köşemde 4 mart 1994'te çıkan yazımın

özeti şöyleydi:

Demokrasi adına kötü bir sınav verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi.

Milletvekili dokunulmazlıklarının

siyasal nedenlerle kaldırılması

demokrasiye sığmaz.

Meclis'in içinde ve çevresinde güvenlik

barikatları kurmak ve dokunulmazlığı

kaldırılan milletvekillerini apar topar

gözaltına almak bir talihsizliktir.

Adı parlamenter demokrasi olan

bir rejimin parlamentosunda

böylesine görüntülere tanık olmak

ve hele parlamento üyesi olarak bunları

onaylamak, geçiştirmek, görmezlikten

gelebilmek ya da böylesi olaylara

tahammül edebilmek de bir

başka talihsizliktir.

DEP ve Refah milletvekillerinin siyasal

gerekçelerle dokunulmazlıklarının

kaldırılması, Türkiye'de

istikrara fayda de ğ il zarar veriyor.

PKK'yla mücadelede hedef küçülmüyor,

büyüyor. Nedense sürekli olarak

hedef toplulaştırılmasına gidiliyor.

Legal-illegal, şiddet-fikir hiç ayırt

edilmiyor. Her şey aynı kabın içine

konuyor. Bu da içte ve dışta

PKK'nın elini güçlendiriyor.

Devletin iç odaklarında sanıldığının

aksine Meclis'in bu kararı

Güneydoğu'da devleti halkın

gözünde güçlü kılmayacak.

Öyle bir görüntü aldatıcıdır.

Yöre halkı nezdinde PKK'nın

değirmenine su taşınmış oluyor.

Türk-Kürt düşmanlığını körüklemek

isteyenlerin eline de yeni bir koz geçiyor.

Bir noktayı daha belirtmek istiyorum:

İ ktidarda olsun muhalefette olsun

sosyal demokratların da

iyi bir sınav verdikleri söylenemez.

Ço ğ unlu ğ unun kaçak güre ş ti ğ ini

vurgulamak bir gerçe ğ i saptamak olur.

(1994'de SHP, DYP ile koalisyon ortağı olarak

iktidarda, CHP ve DSP muhalefetteydi.)

Ama bir de Erdal İnönü örneği var.

Baştan beri son derece demokrat

bir tutum sergilemiş ve

dokunulmazlıkların kaldırılmasına

karşı çıkmıştır.

Erdal İnönü

TBMM Anayasa

Komisyonu'nun kararına Sayın

İnönü'nün koyduğu muhalefet

şerhlerinden ikisini özetle köşeme alıyorum:

"İlke ve pratik açılarından dokunulmazlıkların

kaldırılmasının yanlış olduğuna inanıyorum.

İlke açısından:

Her zaman savunageldiğim ilke,

düşünce özgürlüğünün, demokrasi ve

daha genel olarak insan yaşamının

temel bir niteliği olduğudur. Bu

bakımdan düşünce suçu diye bir şeyin

demokrasilerde olmaması gerektiğini,

zararlı fikirlerin de söylenmesinden

korkulmamasını, zararlı fikirler

söylenmeden, hangi fikirlerin doğru ve

yararlı olduğunun anlaşılamayacağını,

bu yapılmadan sağlıklı fikirlerin

toplumca içtenlikle benimsenemeyeceğini

her zaman ve her fırsatta öne sürdüm.

Dokunulmazlıkların kaldırılması

önerilen milletvekillerinin

sözle ve yazıyla açıkladıkları fikirlerine

hiçbir şekilde katılmıyorum.

Ama milletvekillerinin bu yanlış fikirleri

söyleme olanağını zorla ortadan

kaldırırsak, bu fikirlerin yanlışlığını

vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla

kabul ettiremeyiz.

Pratik açıdan:

Hepimizin ortak amacı olan vatanın

bütünlüğünü koruma davasına bu

dokunulmazlıkların kaldırılması nasıl

katkı yapar? Yararları mı, zararları mı

daha fazla olur? Zararın yarardan daha

çok olacağını görüyorum.

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın

birçok konuşması, başta büyük Atatürk

olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ni

kuranların fikirlerine ve amaçlarına

karşı bir anlayış içinde olduğunu

gösteriyor. Böyle bir anlayış

benim siyasal görüşlerime

taban tabana zıttır.

Ancak bu fikirlerin yanlışlığını

göstermek, milletvekili

dokunulmazlığını kaldırmakla olmaz.

Demokrasinin temel niteliklerinden

biri olan düşünce özgürlüğü,

tamamıyla karşısında olduğumuz

fikirlerin bile söylenmesine izin

vermekle kendini gösterir.

Bu nedenle İstanbul Milletvekili Hasan

Mezarcı'nın dile getirdiği ters fikirler

yüzünden dokunulmazlığının

kaldırılmasına karşı oy verdim."

Bu yazımın çıktığı gün,

Erdal İnönü telefon edip yazımdan

dolayı beni kutlamış ve teşekkür etmişti.

Kürt sorunu notları devam edecek...

