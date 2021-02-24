Yaşamak için ille de acı mı çekmek gerekiyor?

Günlüğümün sayfaları arasında

dalıp gidiyorum,

34 yıl öncesine...

Diyarbakır, 8 Temmuz 1987

Kavurucu bir sıcak.

Helikopterler havalandı.

Başbakan Özal'la Pınarcık'a uçuyoruz.

Dağın yamacına beyaz taşlarla

kocaman yazmışlar:

"Ne mutlu Türk'üm diyene..."

Altımızdaki boz çıplaklığın ortasında

büyük, eski bir yapı. Etrafı duvarlarla çevrili.

Pilot yüzbaşı, "Süryanî Başkilisesi" diyor.

Anadolu'nun rengârenk kültür dokusunun etkileyici bir örneği daha...

Helikopterler tepeden tırnağa silahlı.

Pata pata sesleriyle Pınarcık'a alçalıyor,

bir tarlaya konuyoruz.

Ortalık toz duman.

Pervaneler durunca, önce bir sessizlik.

Köpek havlamaları.

Silahlı askerler...

Fişeklikleri göğüslerine sarmış köy korucuları...

Foto muhabirleri, televizyon kameramanları...

Başbakanlık özel korumaları...

Herkes telaş gösterisinde, Özal'ın

helikopterine doğru koşuşturuyor.

Tam bir curcuna.

Bir taş yığını.

Genç bir kadın, güzel bir kadın,

başında siyah yemenisi, taş

yığınına dayanmış,

hiç kıpırdamadan heykel gibi duruyor.

Gürültüyle ilerleyen o telaşe

kalabalığın farkında bile değil.

Dalıp gitmiş.

Bakışları bir noktaya takılmış.

Simsiyah, zeytin tanesi gözlerinin

içine keder değil acının katmerlisi oturmuş.

Ayaklarının dibinde bir kız çocuğu

şaşkın bakışlarla etrafında olan biteni

seyrediyor. Bir taşın üstüne büyücek

harflerle "Ahmet" yazılmış.

Soruyorum:

"Ahmet kim?"

Siyah yemenili kadın oralı bile olmuyor.

Başını şöyle bir benden yana çeviriyor,

sonra yine dalıp gidiyor.

Küçük kız da yanıtsız bırakıyor beni.

Bir erkek çocuk yanaşıyor:

"Ahmet benim amcam."

"Buraya mı gömdüler?

"Evet."

"Sadece o mu?"

"Hayır, beş kişi daha."

Siyah yemenili kadını işaret ediyorum:

"Bu kadın kim?"

"O karısı, bu da kızı" diyor taş yığının

önündeki küçük kızı işaret ederek.

Az ötede yanmış yıkılmış bir ev,

yanık kokusu...

Duvar dibinde beyaz kireçle çevresi

işaretlenmiş mezarlar.

"Şu siyah izler onların kanı" diyor

ihtiyar adam. Saçı sakalı birbirine karışmış.

"Kim onlar, kimin kan izleri?"

Hayret verici bir tevekkülle konuşuyor:

"Biri kızım, biri damadım,

beş de torun...

Gitti bütün aile..."

Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı

Pınarcık mezrasındaki

vahşetin tablosu:

16'sı çocuk, 8'i kadın 30 Kürt'ün

bir gece baskınıyla öldürülmesi...

Yani PKK'nın insanlığa karşı işlediği

suçlardan biri...

Orta yaşlı bir köylü, bir Kürt yanıma yaklaşıyor.

"Zordur beyim!"

diye söze başlıyor.

Güneşin battığı yer kızıllaşmaya yüz tutmuş.

Hava kararıyor.

Helikopterlere attık kendimizi.

"Gazeteci milleti"nin işi bitmişti!

On yedi hanelik Pınarcık,

dağ başındaki bu dünyadan kopuk

küçücük mezra birazdan karanlığa

gömülecek, bir avuç sakini için uzun ve

sessiz bir gece daha başlayacak.

Helikopterler pata pata sesleriyle

ortalığı toz dumana boğarak kalkışa

geçtiğinde benim kulağım

o üç sözcükle uğulduyor:

Zordur beyim, zor!

Tarih, 28 Mart 1995. Cudi Dağı'nın eteklerindeki Görümlü Köyü'nün Nevru mezrası.

Mehmet Ali üç, Emine sekiz, Merune dokuz yaşındaydı. PKK baskının yaşandığı

mezrada bu katliamın fotoğrafını ben çekmiştim.

Bir katliamın fotoğrafı...

Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum,

26 yıl öncesine gidiyorum

Silopi, 28 Mart 1995

Cudi Dağı eteklerinde bir mezra.

Burada bir bahar sabahı çektiğim

o fotoğraflar, cehennem fotoğrafları

hayatım boyunca hiç gözümün

önünden gitmeyecek, hafızamdan

hiç silinmeyecek o dehşet görüntüleri...

Görümlü köyünün Nevru mezrası.

Bir çocuk değil, iki çocuk değil,

üç çocuk teröristlerin gece baskınında ölen...

PKK'nın insanlığa karşı işlediği bir suç...

İkisi kız, biri oğlan.

Mehmet Ali üç, Emine sekiz, Merune

dokuz yaşında.

Kanlar içinde yan yana yatıyorlar.

Bebelerinin başında ağıt yakan analar...

Gözyaşlarını etraftan saklamaya

çalışarak toprak damın altında

bir köşeye sığınmış

sessizce ağlayan

koca koca adamlar...

Yanaklarından sicim gibi

gözyaşı dökülen kız çocukları...

İçim acıyor.

O kederli yüzleri, acılı gözleri

hiç unutamayacağım.

Bir bahar sabahı o kadınların

çaresizlik içindeki haykırışları

kulağımda hep çınlayacak.

Yaşamak için

ille de acı mı

çekmek gerekiyor?

Toprak damlı, kerpiçten bir ev.

Alt kat ahır

Üst katta yanık şilteler, yorganlar.

Hepsinde koyu kahveye kaçan renkte

kan lekeleri. Pencereye isabet etmiş

PKK roketi. İçeri girmiş, toprak zemini

de delmiş. Mehmet Ali, Emine, Merune

burada can vermiş. Uykuda yakalamış

ölüm onları. Korucu Selahattin İlhan,

bebelerin feryadına fırlamış elinde silah.

Tahta merdivenden

dama tırmanırken bir el bombası

patlamış üstünde.

Olduğu yerde kalmış. Üstünde bir battaniye,

çevresine çömelmiş ağıt yakan Kürt kadınları...

Dorukları karlı Cudi Dağı'nın güneydoğu

eteklerinde Allah'ın unuttuğu bir yer.

Irak sınırı bir saatlik yürüyüş mesafesinde.

PKK'nın Kuzey Irak'tan bölgeye sızarken

kullandığı en önemli iki boğazdan biri.

PKK saldırısı geceyarısı başlamış.

Telsiz kayıtlarına göre her biri

15-20 teröristten oluşan beş grup.

Önce Görümlü köyündeki piyade taburuna

çevre tepelerden roket atışı başlamış.

İki saate yakın hiç kesintisiz sürmüş.

Görümlü askerî deyişle biraz mahkûm

bir arazi. Yüksek dağlarla çevrili, çukur

bir yerde. Tabura roket atışı devam ederken,

Nevru mezrasına da saldırı başlatmış PKK.

Korucu mevzileri roket atışı altında tutulurken,

bir fedai grubu, askerî deyişiyle intihar timi,

üç bebenin katledildiği sızmayı gerçekleştirmiş...

Mezradaki odun deposunun yanında üç PKK'lı.

Kantarın az ötesinde kanlar içinde

yan yana yatıyorlar. Mumya gibi yüzleri,

sapsarı. Sinekler inip konuyor.

Desen: Selçuk Demirel

Bir korucu öfkeli:

"Hani cesetler nerede davası var ya...

Şimdi bunları arabaya koyup

çarşıda dolaştıracağım,

görsün herkes gözüyle.

Kayıpları üçten fazla.

Diğerlerini katır sırtında kaçırmışlardır.

İşte, kulak kesmeler, burun kesmeler

hep bu 'Hani cesetler nerede?'

davasından kaynaklanıyor.

Bir bahar günü Cudi Dağı'nın

yemyeşil eteklerinden, Nevru mezrasından

Silopi'ye doğru helikopterle uçuyorum.

İnsana yaşama sevinci aşılayacak kadar

güzel doğa görüntüleri altımızdan akıp

gidiyor. Bir yanda patlayan bahar,

öbür yanda patlayan silahlar.

Bilmem ki,

cennette cehennem yaratmak

insanoğluna mı özgü?..

Üst düzeyde bir istihbarat yetkilisinin

sözlerini anımsıyorum:

"Bölge halkı güçten korkar.

Devletten de korkar, PKK'dan da.

Apo da kanlı eylemleriyle

bu korkuyu bölge halkının yüreğine

saldı. Katliamları bunun için yaptı.

Halktan yardım sağladı.

Onları sindirdi.

Askere istihbarat vermelerini

önlemeye çalıştı. Gençleri bu yolla

kendi saflarına çekmek için

gayret sarf etti."

Apo'nun sözünü anımsıyorum:

"Öldürelim, otorite olalım!"

Toprak damda yan yana yatan

üç yaşındaki Mehmet Ali,

sekiz yaşındaki Emine,

dokuz yaşındaki Merune

gözümün önüne geliyor.

Fotoğraflarını çekerken ellerimin

nasıl titrediğini düşünüyorum.

Yaşamak için ille de

acı çekmek mi gerekiyor?..

Kürt sorunu notları

devam edecek.

Kürt sorunu notları 1 | Gare katliamı... PKK'yı suçluyorum, kınıyorum, iktidarı da sorumlu tutuyorum ve silahlar artık susmalı diyorum

Kürt sorunu notları 2 | Gönül ister ki kardeşçe yaşansın!

Kürt sorunu notları 3 | İŞKENCE... "Genç olsam dağa çıkardım!"