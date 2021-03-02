"PKK tek başına silah bıraksa, Kürt halkının mücadelesine hizmet eder; çünkü karşı tarafın elindeki silahı düşürür"

Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum, 29 yıl öncesi...

Diyarbakır, 11 Ağustos 1992.

İki ateş arasında Kürt aydınları...

Bir yanda devlet, bir yanda PKK...

Demir Otel'deki odamda gece vakti

not düşüyorum günlüğüme...

Türkiye'de PKK'ye, onun şiddet

politikasına karşı olan Kürtler de,

Kürt aydınları da var.

Desen: Selçuk Demirel

Kürt sorununun teröre başvurmakla

değil, ancak demokrasi ve insan

hakları çerçevesinde çözülebileceğini

savunuyorlar.

Bu Kürt aydınlarından oluşan bir grup

İstanbul'da bir araya geldi.

Kendilerini, Demokratikleşme İçin

Kürt Aydın İnisiyatifi diye niteleyen

bu grup adına Tarık Ziya Ekinci bir

açıklama yaptı.

Şiddet hiçbir sorunu çözemeyecek.

Kürt dili ve kültürü üzerindeki

baskılar kaldırılsın.

Kürt dilinde her türlü yayın

yapılabilsin. Kürt kültürünün

geliştirilmesi ve Kürtçe eğitim

yapılabilmesi için yürürlükteki

yasal ve idari engellerin kaldırılsın!

Bunun için mücadele edeceğiz.

Ne acıdır ki, bu açıklamanın çerçevesini

çizdiği tutum Türkiye'de yasak duvarına

çarpıyor. "Kürt realitesi"ni, hatta Kürt

sözcüğünü bile dile getirmek bugünkü

yasalara göre suç oluşturuyor.

Onun içindir ki:

Bu Kürt aydınları bir çıkmazın

içindeler. Bir yandan devlet,

diğer yandan

PKK sıkıştırıyor onları.

İki ateş arasında kalmış

durumdalar.

Bir yanda PKK ve terörü var.

Öbür yanda devletin askerî gücü...

PKK de devlet de demokratik bir Kürt

hareketine geçit vermek istemiyor.

İsmail Beşikçi'den

PKK'ye eleştirel bakış...

Günlüğümün sayfaları arasında

11 yıl öncesi...

İstanbul, 7 Ekim 2010

"Evlatları devlet güçlerince öldürülenler

haklarını arayabiliyorlar. Yakınları

PKK tarafından infaz edilenler

sessizliğe gömülmüş durumdalar"

diyen İsmail Beşikçi şöyle devam ediyor:

"Son birkaç yıldır Kürt sorununun

yoğun bir şekilde konuşulduğunu,

tartışıldığını görüyoruz.

Bu ortam nasıl yaratıldı?

Bu ortama nasıl geldik?

Bu ortamın yaratılmasında gerilla

mücadelesinin çok büyük rol

oynadığı açıktır.

Eğer bugün Kürtler,

Kürt dili, edebiyatı, Kürt kültürü,

Kürt sorunu etkin bir şekilde

tartışılabiliyorsa, burada PKK'nin

çok büyük rolü vardır

ama bu saptama, PKK hakkında

eleştirilerin yapılmasına

engel olmamalıdır.

İsmail Beşikçi

PKK örgütlerinin isimlerinde,

yazılarında, konuşmalarında

demokratik sözcüğü çok kullanılıyor.

PKK, bu sözcüğü çok kullanarak

demokrat olduğu izlenimini

yaratmaya çalışıyor.

Demokratik ulus, demokratik vatan,

demokratik özerklik vs. sözcüklerini

sık sık kullanarak demokrat olamazsınız.

Demokrat olmanın tek ölçütü

vardır. O da ifade özgürlüğüdür.

İfade özgürlüğü yaşama geçmeden

demokrat, demokratik olamazsınız.

İfade özgürlüğünün yaşama

geçmesi PKK için önemli olmalıdır.

PKK'nin övgüye değil

eleştiriye ihtiyacı vardır.

PKK'yi ilerletecek olan eleştiridir.

Özeleştiri de şüphesiz önemlidir.

Barış ve Demokrasi Partisi BDP

bugün devletten özerklik talep ediyor.

BDP İmralı'ya karşı özerkçe hareket

edemezken, bu süreçten olumlu bir

sonuç çıkmaz." (*)

"Silahlar var oldukça,

Kürt toplumunun demokratikleşmesi

güçtür. Silahın hegemonyası

çok sesliliğe engeldir."

Günlüğümün sayfaları arasından

10 yıl öncesi...

İstanbul, 30 Temmuz 2011

31 yıl sürgünde yaşadıktan sonra bu ay

İsveç'ten Türkiye'ye dönen Kürt aydını,

siyasetçi ve şair Kemal Burkay,

Öcalan'la PKK'yi yıllar boyu eleştirmiştir.

Şu sözler de Burkay'ın:

"Öcalan altı ayda bir yeni bir hedef,

bir proje ortaya atar. PKK ve legal parti,

gözü kapalı, ona uyar.

Kürtler için bu bir kurt kapanıdır,

bir trajedidir bu.

Öcalan özgür değil ki.

Askerin kontrolü altında.

Öcalan'ın Genelkurmay'a rağmen

İmralı'dan örgütünü yönetmesi,

talimatlar göndermesi mümkün değil.

Öcalan, İmralı'da hep AKP'yi suçladı.

Orduyu hiç suçlamadı.

İstese de savaşı bırakamıyor.

Derin devlet fırsat vermiyor.

Kürt siyasetinin ve Türk siyasetinin

normalleşmesi için silahların susması

gerekiyor. Kürt siyasetinde bir kesim

(PKK ve çevresi) silahları güvence

olarak görüyorlar. Hem kazanımların

nedeni, hem yeni kazanımların sigortası

gibi görüyorlar.

Ben buna katılmıyorum.

Rejim bizi bir bakıma silahlı mücadele

minderine çekmeye çalıştı.

Hem sol hareketi,

hem Kürt hareketini...

Buna gelmeyebilirdik bence.

Silahlı olmayan mücadele biçimleriyle

daha da başarılı olabilirdik.

Hatta ben şunu da söylüyorum:

Bu aşamada gücümüz karşılıklı olarak

silah bırakmaya yetmiyorsa,

PKK tek başına silah bıraksa,

Kürt halkının mücadelesine

hizmet eder. Çünkü karşı tarafın

elindeki silahı düşürür.

Onu gayrimeşru hale getirir.

Türkiye'nin iç dinamikleri

bu bakımdan daha olgun,

Kürtlerin mücadelelerini

barışçı yöntemlerle

sürdürmeleri için. ..

1960'lı, 1970'li yıllar gibi değil.

O dönemde bir gazete bile

çıkaramıyorduk.

En ufak bir adımımızda

şiddetle karşılaşıyorduk.

Şimdi Türk kesiminde de bir hayli

dostları var Kürtlerin. Bir kamuoyu var.

Silahların susması halinde bunun çok

daha büyüyeceği kanısındayım.

Ayrıca Kürt toplumu oldukça

organize oldu, bilinçlendi.

Geçmişe dönmek artık mümkün değil.

Yüze yakın belediye var.

Parlamentoda her şeye rağmen,

yüzde 10 engeline rağmen bir grup var,

bu daha da büyüyebilir.

Dolayısıyla hem uluslararası koşullar,

hem değişen dünya ve Türkiye'deki

durumun barışçı yöntemler için

çok daha uygun olduğu, olgulaştığı

kanaatindeyim. Kürtler mücadelelerini

barışçı ve kitlesel yöntemlerle

sürdürürlerse daha başarılı olurlar.

Siyaset normalleşir.

Yalnız Kürt siyaseti değil, Türk siyaseti

normalleşir.

Silahlar var oldukça,

Kürt toplumunun demokratikleşmesi

güçtür. Silahın hegemonyası

çok sesliliğe engeldir." (**)

"Kılıcın yerini, kalem alsın"

diyen bir cümle yüzünden

bir Kürtçe albümü

yasaklanmıştı.

Günlüğüm sayfaları arasında

13 yıl öncesine gidiyorum

Brüksel, 6 Mart 2008

Adı Le Cirio, kendi başıma dolaşırken

tesadüfen bulduğum bir kahve.

Beyaz gömlek, siyah papyon, siyah

yelek, siyah önlüklü,

yaşlı ve de aksi garsonların

çabuk adımlarla dolandıkları

eski bir kahve...

Ruhu, kişiliği olan bir kahve olduğu

her halinden belli.

Müşterileri de galiba buna göre.

Herkes okuyor. Gazete, dergi, kitap...

Ben de iki gün süren

Kürt Konferansı'ndan kalan notları

yazıyorum bir kenara.

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin

AB üyeliğini destekleyen üç grubun,

sosyalist, liberal ve yeşillerin birlikte

düzenledikleri bir konferanstı.

Konferansın son oturumunda,

Aynur Doğan'ın söyledikleri

aklıma takılıyor.

Tunceli'den bir Kürt Alevi.

Küçükken ailesi İstanbul'a göçmüş.

Aynur'un sesinin güzelliğine

ilk kez Fatih Akın'ın

İstanbul Hatırası'nda tanık olmuştum.

Sonra da Hrant Dink'in birinci ölüm

yıldönümünde dinlemiştik Aynur'u...

İnsanı alıp başka diyarlara götüren

büyülü bir sesi var. Kürtçe söylüyor.

Siyasetin ağır bastığı

konferans ortamında değişik bir sesti.

Şiddet ve ölüm ortamlarında

yaşamanın güçlüğünden söz ediyordu.

"Kılıcın yerini, kalem alsın" diyen bir

cümle yüzünden bir Kürtçe albümü

yasaklanmıştı. Konser için

hâlâ sabıka kayıtlarının istenmesinden

yakınıyordu.

Diyarbakır'da birkaç yıl önce,

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde

konser için sahneye çıktığı zaman

yanı başında bir polis bitmiş,

albümündeki on bir parçadan

sadece üçünü söyleyebileceğini,

yoksa gözaltına alınacağını

kendisine tebliğ etmişti.

Kişisel tarihinde yaşadığı hüznü

ve acıyı gözlerinin içi gülerek anlatmak

kolay olmasa gerek...

Ana diliyle bağının, yedi yaşında

ilkokulla birlikte nasıl kesildiğini,

bunun iç dünyasında açtığı yarayı

sakin bir sesle anlatırken

konferans salonunda çıt çıkmıyordu.

Annesi Türkçe bilmediği için

evde mecburen Kürtçe konuşuyorlardı.

Ama çocukken, okula başladıklarında

kendilerini hiç bırakmayan

Kürtçe korkusu vardı.

Bir gün küçük kardeşinin ağlamaya

başladığını, kimsenin

onu susturamadığını, ama dayı oğlunun

"Sen galiba Kürtçe ağlıyorsun!" deyince,

kardeşinin ağlamayı zınk diye kestiğini

anlatınca hep birlikte güldük ama...

Aynur, insanın kendi ana diliyle

bağını koparmaya çalışmanın ne denli

korkunç olduğunu, kendi kültürünün

içine daha çok girmek istediğini anlattı.

Konferans sırasında Kürt aydınlarıyla

siyasetçilerine dikkat ettim.

Büyük çoğunluğunda bir açıdan

herhangi bir değişiklik yoktu.

Böylesi platformlarda bir şeyden

özenle kaçınmaya devam ediyorlar:

PKK eleştirisi...

PKK'yi eleştirmiyorlar!

Oysa, her seferinde olduğu gibi

konferans kulisinde, yemeklerde

PKK'ye dönük eleştiriler

kulaklara çalınıyor.

Bunu yine yaşadım.

Birçoğunu yıllardan beri tanıdığım

Kürt dostların Kürt sorunu

çerçevesindeki haklı yakınma ve

eleştirilerini yine dikkatle dinledim,

bazılarını not ettim.

Ama kendi konuşmamda

bu noktalara katılırken,

onları eleştirmekten de geri kalmadım.

Mesela Türkiye'nin Kuzey Irak

operasyonunu konuştular.

Eleştirdiler. Operasyonla ilgili

birçok neden sıraladılar.

Ama bir konuya değinmediler:

PKK... Sanki PKK, Kuzey Irak

operasyonuna yol açan Gabar

ya da Dağlıca saldırılarını yapmamış,

o kadar ölüme yol açmamıştı.

Kürt sorununu konuştular

ama PKK yine yoktu...

Kürt sorunu notları

devam edecek.

* 7 Ekim 2010 tarihli Taraf'tan.

** Oral Çalışlar, Kemal Burkay'la

Röportaj, Radikal, 30 Temmuz 2011.