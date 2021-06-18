HaberTürk yazarı Yılman'dan HDP saldırısına tepki: Seçim sürecini kaosa boğmak isteyen karanlık bir aklın eseri

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, dün HDP’nin İzmir binasına gerçekleştirilen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kınadığı bugünkü yazısında, “Bu cinayet bilerek ve planlı bir şekilde fay hatlarını harekete geçirmek ve seçim sürecini kaosa boğmak isteyen karanlık bir aklın eseri” dedi. Yılman, “Yeni Maraşlar, Sivaslar, Başbağlar’ı tezgahlamak isteyen bir akıl var burada” görüşünü dile getirdi.

Malatya’nın Belediye Başkanı olan “Hamido” lakaplı Hamit Fendoğlu’nun 43 yıl önce evine yollanan bombayı hatırlatan Yılman, “Siyasetteki gerginlik, liderlerin kullandığı dil gerekçeleri ile açıklanabilecek kadar basit bir konu değil dün İzmir’de yaşanan cinayet... Çok çok önemli ve vahim bir olay. Mutlaka ama mutlaka doğru okunmalı, doğru anlaşılmalı ve gereği mutlaka ve kararlı bir şekilde tüm siyasi tarafların ortak aklı devreye sokularak yapılmalı” ifadesini kullandı.

“Her kim bu caniyi, servis edilen bir bozkurt işaretinden hareketle “ülkücü” olarak tanımlayıp kahraman olarak gösteriyorsa ya da ülkücülere yönelik nefret işareti halinde kullanıyorsa ve halk arasında kin ve nefret tohumu ekilmesine yol açıyorsa o ya bir gafildir ya da bu karanlık tezgâhın alçak bir parçasıdır” diyen Yılman, devamında da şunları kaydetti:

“Çok net yazıyorum... Bu cani Türkiye’ye düşman derin bir oluşumun aparatçığıdır! Bu cinayet bu gözle görülmeli ve bu şekilde ele alınmalıdır. ‘HDP düşmanlığı’ değil, Kürdüyle ve Türküyle tekmil milletimizin kardeşliğine huzuruna yönelik kalleşçe bir düşmanlığın sahneye konulmuş maskeli bir oyunudur. Ve biz tüm duygusallıkları, siyasi fikirleri bir kenara itip hep beraber, bir arada bu maskeyi elbirliği ile düşürmeliyiz... Çünkü bu saldırı sadece HDP binası içerisindeki bir cinayet değil... Halkımıza, demokrasimize, hukukumuza düşman, derin bir oluşumun sahneye koyduğu yeni sürüm bir provokasyondur!”

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