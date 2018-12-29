Erdoğan, AKP'nin İstanbul adaylarını açıkladı; Binali Yıldırım İBB Başkan adayı oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım oldu.

Cumhur İttifakıyla yerel seçimleri gidileceğini söyleyen Erdoğan, Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de MHP'nin belediye başkan adaylarının destekleneceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:

Ataşehir Belediye Başkanı Adayı İsmail Erdem

Arnavutköy Belediye Başkanı Adayı Ahmet Haşim Baltacı

Adalar Belediye Başkanı Adayı Özlem Öztekin Vural

Avcılar Belediye Başkanı Adayı İbrahim Ulusoy

Bağcılar Belediye Başkanı Adayı Lokman Çağrıcı

Bakırköy Belediye Başkanı Adayı Mehmet Umur

Bahçelievler Belediye Başkanı Adayı Hakan Bahadır

Başakşehir Belediye Başkanı Adayı Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Adayı Atila Aydıner

Beykoz Belediye Başkanı Adayı Murat Aydın

Beylikdüzü Belediye Başkanı Adayı Mustafa Necati Işık

Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal

Çatalca Belediye Başkanı Adayı Mesut Üner

Çekmeköy Belediye Başkanı Adayı Ahmet Poyraz

Esenler Belediye Başkanı Adayı M. Tevfik Göksu

Esenyurt Belediye Başkanı Adayı Azmi Ekinci

Eyüpsultan Belediye Başkanı Adayı Deniz Köken

Fatih Belediye Başkanı Adayı Ergün Turan

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı Hasan Tahsin Usta

Güngören Belediye Başkanı Adayı Bünyamin Demir

Kadıköy Belediye Başkanı Adayı Özkan Özgül Yavuz

Kağıthane Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Öztekin

Kartal Belediye Başkanı Adayı Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Temel Karadeniz

Pendik Belediye Başkanı Adayı Ahmet Cin

Sancaktepe Belediye Başkanı Adayı Şeyma Döğücü

Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Salih Bayraktar

Sultanbeyli Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Keskin

Sultangazi Belediye Başkanı Adayı Abdurrahman Dursun

Şile Belediye Başkanı Adayı İlhan Ocaklı

Tuzla Belediye Başkanı Adayı Şadi Yazıcı

Şişli Belediye Başkanı Adayı Nihal Yıldırım

Ümraniye Belediye Başkanı Adayı İsmet Yıldırım

Üsküdar Belediye Başkanı Adayı eski KİPTAŞ Genel Müdürü Hilmi Türkmen

Zeytinburnu Belediye Başkanı Adayı eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy

AKP'nin destekleyeceği MHP adayları şöyle:

Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper

Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan

Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB adayı olduğunu açıkladığı Binali Yıldırım için "En tecrübeli en kıdemli kişi" dedi.

Adaylığının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Yıldırım, "Babam benim okuyayım diye İstanbul'a yolladı, burada meslek sahibi, aile babası oldum" diye konuştu.

Kasımpaşa'da büyüdüğünü söyleyen Yıldırım, "Buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan geliyorum" dedi.

Kadıköy'ün sorunlarını çözeceğini ifade eden Yıldırım, İstanbul'a hizmetin Türkiye'ye hizmet anlamına geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın belediye başkan adaylarını açıklamadan önce yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında, yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul 31 Mart 2019 akşamı, kendisini sakinlerinin her yerde güldüğü bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek. AK Parti olarak tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla yola çıkacağız.

"İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse, en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir"

İstanbul büyükşehir ve ilçe adaylarımız, AK Parti'nin her ferdi gibi hizmet siyasetiyle gece gündüz hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır. İstanbul güzel olduğu kadar, nazlı bir şehirdir. Asla ihmale gelmez. Mesela şehircilik ihmale gelmez. Mesela hizmette ihmale gelmez. Sokaları çöpten gelmez, Haliç'i kokudan geçilmez. Biz İstanbul'a hep layık olduğu şekilde muamele etme çabasında olduk. 1994'te aldığımızda karşımızda öyle sahipsiz bırakılmış bir şehir vardı ki, yüreğimiz cız etti. Bu süreçte gördük ki, İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse, en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiş, kıvranmıştır. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında, CHP'nin İstanbul'a hizmet sunabileceğine inanmadığı için o zihniyeti bu şehre yaklaştırmadı.

"CHP koltuk mücadelesinden ibaret bir partidir"

CHP zihniyetinin 1994'ün bir adım ötesine geçemediğini görüyoruz. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında, ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki koltuk mücadelesi. CHP bunlardan ibaret bir partidir. Her seçim döneminde kılıktan kılığa giriyorlar. Tek bir hedefleri var, AK Parti'nin önünü kesmek, şahsıma verebilecekleri her zararı vermek. Boşu boşuna uğraşıyorlar. Milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor.

"CHP hangi kılığa girerse girsin milletimiz tanır"

Milletimiz CHP'yi tek parti dönemindeki zulmünden tanır, inancına, kültürüne olan husumetinden tanır, ülkesini yurtdışına şikayet edip bu şekilde rant peşinde olmasından tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden tanır. Milletimiz bunları, 26 milyon 330 bin kişinin oyuyla seçilen cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle tehdit eden o bet sesinden tanır. CHP hangi kılığa girerse girsin milletimiz onu tanır ve hak ettiği yere yerleştirir. Çünkü bizim milletimizin hamuru adaletle yoğrulmuştur. Milletimiz bilir ki, ülkeyi veya İstanbul'u teslim etmek dikeni sulamaktır. Bu gerçekte karşısında en büyük sorumluluk AK Partililere düşüyor. Milletimizi dikeni sulamak zorunda bırakmamak için, AK Parti'ye gönül vermiş herkesle birlikte çok çalışmak zorundayız.

Önce ahlakımızla, karakterimizle, duruşumuzla, değerlerimizle milletimizin gönüllerine girecek, ardından yapacağımız hizmetlerle onların oyunu alacağız. Her şeyden önce bir şeye çok dikkat edeceğiz, tevazu samimiyet ve gayrettir. Gönül belediyeciliği yapacağız, bunun başka bir yolu yoktur.

Kardeşlerim bugün burada bitirmek üzere olduğumuz yılın kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Öncelikle 2018'i bitirip, 2019'a girmeye hazırlandığımız bu günlerde, yeni yılın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasıyla cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiz ve 24 Haziran 2018 seçimleri ülkemiz için önemli bir milat olmuştur. 3 Ağustos'ta ilk 100 günlük icraat programını duyurduk. 13 Aralık'ta 43 milyar liralık bütçe maliyeti gördüğümüz, ilk 100 günlük icraat programından yüzde 97 gerçekleşme hedefini yakaladık. Yaklaşık 24 milyar liralık maliyeti olan ikinci 100 günlük program için ahdimizi milletimize verdik.

Bir taraftan bu reformları yürütürken, bir yandan da gelecek asra damga vuracağımız projeleri de oraya koyuyoruz. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüleri ve Avrasya Tüneli'ni hizmete soktuk."

Erdoğan "Kazara bir sapan taşı, bir altın kâseyi kırsa, ne kıymeti artar taşın ne kıymetten düşer kâse" diye konuştu.

Konuşmasında Erdoğan'dan muhalefet partisi CHP'yi eleştiren Erdoğan "Bir gün çarşaflı kadınlara rozet takıyor, bir gün tam tersi görüşleri savunan başka partiye göz kırpıyor; her seçim döneminde kılıktan kılığa giriyorlar" dedi.

Erdoğan, CHP'ye" Karga adını değiştirse de sesinden tanınır" diye seslendi.

AKP'nin bu güne kadar 24'ü büyükşehir, 50'si il olmak üzere 74 belediye başkan adayını açıklandı.

24 Kasım Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında partisinin 14 büyükşehir, 26 il olmak üzere 40 adayını duyuran Erdoğan, 27 Kasım'daki partisinin grup toplantısında da 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayınıa çıklamıştı. Erdoğan, 1'i büyükşehir 13'ü il olmak üzere 14 adayının ismini de 6 Aralık'ta yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda duyurmuştu.

Buna göre AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, İzmir adayı ise Nihat Zeybekci oldu.