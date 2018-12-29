AKP'nin Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP'nin Çatalca Belediye Başkan adayını Mesut Üner olarak açıkladı.

Mesut Üner kimdir?

01.06.1975 İstanbul Muratbey'de doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamladı. Uluslararası America Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan Mesut Üner, 1998-2009 yılları arasında Tepecik Belde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde, 2009-2011 yıllarında Büyükçekmece İmar işleri Müdürlüğünde çalıştı. 2014 Yerel seçimlerinde Çatalca ve İBB Meclis üyesi seçildi. İBB‘de Tarım Orman ve Harita Komisyonunda görev aldı. 2018 de AK Parti 6.Olağan Kongresinde Çatalca AK Parti İlçe Başkanı seçildi. Mesut Üner evli 2 kız babasıdır.