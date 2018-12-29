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AKP'nin Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek kimdir?

Yerel seçimler 31 Mart 2019'da yapılacak

29 Aralık 2018 20:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP'nin Kartal Belediye Başkan adaylarını Ebubekir Taşyürek olarak açıkladı.

Ebubekir Taşyürek kimdir?

Erzurum’da 1960 yılında dünyaya gelen Ebubekir Taşyürek, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum’da,  Üniversiteyi Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. Askerlik görevini yedek subay olarak Ankara Polatlı ve Tekirdağ Çorlu’da tamamlayan ve 1984 yılından bu yana İstanbul’da ikamet eden Taşyürek, ikisi erkek biri kız olmak üzere üç çocuk babasıdır. AKP İl Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı (2007–2008) 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nin Başkanlığı (2011) görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde Belediye Meclis Üyesi seçilen Taşyürek, 2009 yılından beri İBB Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. Taşyürek halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı’nı da yürütüyor.

 

 

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