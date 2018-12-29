MHP'nin Silivri Beledeyi Başkan adayı Volkan Yılmaz kimdir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, MHP'nin Silivri Beledeyi Başkan adayının Volkan Yılmaz olduğunu açıkladı.

Volkan Yılmaz kimdir?

Volkan Yılmaz 1972 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de, yüksek öğrenimini ise Uludağ Üniversitesi'nde tamamladı.

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinin ortağı olan Yılmaz, Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Üyesi ve Yüksek istişare Konseyi Üyesi'dir.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Kurucu üyesi olan Yılmaz, 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın mütevelli heyetinde yer almaktadır.

Uzun yılları profesyonel futbol oynayan Yılmaz, İstanbul Amaatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevi üstlendi.

Volkan Yılmaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Milliyetçi Hareket Partisi'nden İstanbul 3. Bölge Bölgede, 6'nci sıradan millet vekili adayı oldu.

Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.