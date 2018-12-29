AKP'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Temel Karadeniz kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayını Temel Karadeniz olarak açıkladı.

Temel Karadeniz kimdir?

Temel Karadeniz 13 Temmuz 1967 yılında İstanbul'un Esenler ilçesinde dünyaya geldi. Temel Karadeniz ilköğrenimini Dr. İlhami Faydagör İlkokulu'nda, ortaokulu İbrahim Turan Ortaokulu'nda lise eğitimini ise Şehremini Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Öğrenimine İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde devam etti. Temel Karadeniz 1999 yılının sonlarına doğru Fazilet Partisi çatısının altında siyasi kariyerine ilk adımını attı. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda devraldığı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir