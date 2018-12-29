AKP'nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP'nin Büyükçekmece Belediye Başkan adaylarını Mevlüt Uysal olarak açıkladı. Mevlüt Uysal, şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Mevlüt Uysal kimdir?

Mevlüt Uysal 1966 yılında doğdu. Uysal ilk ve orta öğrenimini Alanya'da tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık yaptı. Diğer taraftan siyasetle meşgul oldu. 1997'den itibaren ikamet ettiği Başakşehir'de 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleşen seçimlerde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Eylül 2017 tarihinde Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından yapılan Belediye Meclisi seçimleri ile Büyükşehir Belediye başkanlığına getirildi. Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.