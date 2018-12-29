AKP'nin Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP'nin Çekmeköy Belediye Başkan adayını Ahmet Poyraz olarak açıkladı.

Ahmet Poyraz kimdir?

Ahmet Poyraz, 1964 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur.Tahsil hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize'de sürdürmüştür. Ahmet Poyraz küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalışmıştır. SİYASİ HAYATI İş hayatının yanında toplumsal meselelerle ilgilenmeyi ihmal etmeyen Ahmet Poyraz, siyasi kariyerine 2003 yılında Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlamıştır. İki dönem bu görevi başarıyla yürütmüş olan Ahmet Poyraz, 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrılmıştır. Evli olan Ahmet Poyraz üç çocuk babasıdır..