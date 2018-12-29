AKP'nin Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP'nin Sarıyer Belediye Başkan adayını Salih Bayraktar olarak açıkladı.

Salih Bayraktar kimdir?

Salih Bayraktar 1960 yılında İstanbul’un Sarıyer İlçesi'nde doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Sarıyer’de tamamladı. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okudu. Denizcilik, Sanayicilik ve Uluslararası Ticaret alanında girişimcilik faaliyetlerinde bulundu. 14 Aralık 2014 ve 01 Nisan 2018 tarihlerinde AKP İlçe Başkanı olarak seçildi. Ülkemizin kalkınması ve Sarıyer İlçemizin her alanda başarısı için teşkilatın bütün kademesinde arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın desteği ile siyasi çalışmalarına devam etmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve Yeşilay Şube Başkanlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.