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AKP'nin Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin kimdir?

Yerel seçimler 31 Mart 2019'da yapılacak

29 Aralık 2018 20:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP'nin Pendik Belediye Başkan adayını Ahmet Cin olarak açıkladı.

Ahmet Cin kimdir?

Ahmet Cin Sakarya’da doğmuştur. İlkokulu Sakarya’da, ortaöğrenimini İstanbul Pendik’te tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitiren Ahmet Cin, askerlik hizmetini Amasya’da yapmıştır. Pendik’te mühendislik plastikleri imalat ve ihracatı yapan şirketi ile sanayi sektöründe hizmet vermekte olan Cin, aynı zamanda Mali Müşavir’dir. Siyasete, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlamış, Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

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