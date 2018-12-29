AKP'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayını Hasan Tahsin Usta olarak açıkladı.

Hasan Tahsin Usta kimdir?

Hasan Tahsin Usta, 1959 Trabzon doğumludur. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı. Evli ve dört çocuk babasıdır. İstanbul Metro Projelerinde proje mühendisi olarak görev yaptı.Ulaşım, Trafik, Kentsel Dönüşüm, GİS, İmar ve Planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin ülkemize entegrasyon çalışmalarının yapılmakta olduğu özel şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı. 1994 – 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yaptı. 1999 – 2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Kom. Başkanlığı ve AKP Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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