AKP'nin Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun kimdir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP'nin Sultangazi Belediye Başkanı adayını Abdurrahman Dursun olarak açıkladı.

Abdurrahman Dursun kimdir?

Abdurrahman Dursun, 1972 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Dursun, İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Dursun, 2006 yılında yapılan AKP İstanbul İl Başkanlığı Kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi.

Dursun, 2009, 2012, 2015 yıllarında yapılan il kongrelerinde ise AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçildi. Bu süre içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonlarında görev yapan Dursun, Yerel Yönetimler 2. bölge başkanlığı görevinde bulundu.

7 Haziran ve 1 Kasım 2016 genel seçimlerinde, İstanbul 3. bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü.

2009-2018 yılları arasında AKP İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi olan Dursun, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği yaptı.

Birlik Vakfı mensubu olup, bu vakıfta Hukukçular Kulübü Başkanlığı yaptı. Halen Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı ve Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerine devam etmektedir.

İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yapan Dursun 30 Mart 2018 de yapılan AKP Sultangazi 4. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına seçildi.

Dursun evli ve iki çocuk sahibidir.