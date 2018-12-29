MHP'nin Maltepe Belediye Başkan adayı Ahmet Baykan kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, MHP'nin Maltepe Beledeyi Başkan adayının Ahmet Baykan olduğunu açıkladı.

Ahmet Baykan kimdir?

Ahmet Baykan 1960 Artvin Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünde eğitim gören Baykan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ve Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Baykan, 1986-89 yılları arasında Sağlık Bakanlığı'nda devlet memurluğu görevine başladı. 1989-90 Devlet Bakanlığı Danışmanlığı yapan Baykan, 1990-94 Etibank A.Ş'de Müfettiş, 1994-2004 Maltepe Belediye Başkan yardımcılığı, 2004-14 Maltepe Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü, 2014-18 Maltepe Belediyesi Müfettiş görevinde bulundu.

2001-04 yılları arasında Pendik Kızılay Derneği Başkanlığı yapan Baykan, 1994- 2004 yılları arasında 10 yıl Küçükyalı Yelkenspor Kulübü Başkanlığı yaptı.

Baykan halen Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı SASAV Başkanlığını görevini yapıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi olan Ahmet Baykan evli 1 çocuk babasıdır.

Baykan, Maltepe Belediye Başkan aday adayı olmadan önce Baykan Maltepe Belediyesi'nde teftiş kurulundaki görev yapıyordu.