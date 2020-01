Dikkat İçişleri Bakanı konuşuyor: Yazısını alçakça kurgulamış uşak Baskın Oran!..

Eutelsat ve Türkiye Teknik Konular Açılımı “Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı” olan Eutelsat 1977’de hükümetlerarası resmî bir örgüt olarak Avrupa’da uydular üzerinden telekomünikasyon altyapısı oluşturmak ve işletmek için kurulmuş, telekomünikasyon sektöründeki genel özelleştirme dalgasıyla birlikte faaliyetleri Temmuz 2001’de Fransa merkezli özel Eutelsat Anonim Şirketine devredilmiştir. Türkiye Eutelsat sözleşmesine 1985’te katılmıştır.[16] Kısa zamanda büyüyen şirket 90’lardan itibaren tüm Avrupa’ya ilaveten Ortadoğu’ya, Afrika’ya, Hindistan’a ve Asya-Amerika kıtalarının büyük bölümüne hizmet vermeye başlamıştır. Bugün gelir açısından dünyanın en büyük üç uydu operatöründen biridir. Eutelsat’ın uyduları 6.000 TV ve 1.100 radyo istasyonunu kablo ve uyduyla 274 milyonu aşkın eve dağıtmakta, ayrıca her türlü medya ve internet iletişimiyle ilgilenmektedir.[17] Çeşitli stüdyolardan yapılan yayınlar up link denilen ve Eutelsat’tan farklı şirketlerce yönetilen yer istasyonlarına gitmekte, oradan Eutelsat’ın uzaydaki uydularına yönlendirilmektedir. Şirketin Türkiye Devletiyle İlişkileri Konusu Türkiye’de Turkcell, Türk Telekom ve Digitürk’le ortak yatırımlara sahip olmasının yanı sıra Eutelsat Türkiye’ye 2018 için Türksat 5A, 2019 için Türksat 5B ve 2020 için Türksat 6A uydularını hazırlamaktadır ve bu işler için 1 milyar dolarlık yatırımla Skylogic Eurasia Teleport adlı bir şirket kurmuştur. Skylogic, İstanbul’da “Comsat Türkiye” adlı taşeron şirketi aracılığıyla kuracağı VSAT (iki yönlü küçük çanak anten) altyapısıyla başta TSK ve Emniyet teşkilatı olmak üzere Türkiye’deki tüm resmî kullanıcıların iletişim ihtiyacını karşılayacaktır. Ortadoğu ve Afrika pazarlarına da Türkiye üzerinden giriş yapan Eutelsat, Türkiye ve tüm Ortadoğu ülkelerinde kablosuz internet erişim hizmetlerini, sistemin bakım ve yenilenme çalışmalarını taşeronları Türk Telekom ve Comsat Türkiye eliyle yürütmektedir. Fransa Cumhurbaşkanı F. Hollande’ın 27-28 Ocak 2014’teki Türkiye ziyaretinde Eutelsat Grubu CEO’su da yer almıştır. Kürt TV Yayınlarını Durdurma Konusu Up link şirketleri yayını durdurmak için geçerli bir mahkeme kararı veya belge istedikleri halde, teknik olarak son sözü elinde bulunduran Eutelsat, Med Nuçe TV ve Newroz TV’nin yayınını kesmiştir. Bunun üzerine bu iki TV, Eutelsat’ın merkezi Paris’te olduğu için Paris Ticaret Mahkemesine başvurmuşlardır. Eutelsat Mahkeme’ye, Türkiye’nin 1993’te taraf olduğu[18] Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi’nin ….. maddesine göre “ulusal güvenliği tehdit edici yayınlar” yapıldığına ilişkin bir RTÜK yazısı sunmuş ve Türkiye’nin böyle bir talepte bulunmaya hakkı bulunduğunu bildirmiştir. Paris Ticaret Mahkemesi Eutelsat’ın itirazlarını reddetmiş ve bu işlemin medya özgürlüğüne aykırı olduğuna, yayın durdurma kararının Eutelsat’ın değil ancak Belçika ve İsveç makamlarının yetkisinde bulunduğuna, Med Nuçe ve Newroz TV’ye 300.000 Euro tazminat ödenmesine ve yayınların hemen başlaması gerektiğine karar vermiştir. Eutelsat temyize gitmiştir. Mahkeme daha sonra verdiği bir kararla bu tazminat miktarının 90.000 Euro’luk bölümünün nakde çevrilmesine hükmetmiştir. Dava sürerken, Kürt TV’leri daha önceden lisansını alıp yedekte tuttukları News Channel’ı devreye sokmak istemişlerdir. Eutelsat bunun üzerine Kürt TV’lerine anlaşma önermiş ve yapılacak yeni sözleşmeye mahkemeye gitmeme şartının konmasını istemiştir. Kürt TV’leri hukuk dışı olduğunu söyleyerek bu şartı reddetmişler ve News Channel üzerinden yayına devam etmişlerdir. Bunun ardından Eutelsat, News Channel’la birlikte Sterk ve Ronahi TV’lerini de kapatmak için teşebbüse geçmiştir. Bu teşebbüs, Avrupa ve Fransız medya örgütlerinin protestoları ve Avrupa Parlamentosu’ndaki çeşitli parti gruplarının girişimleri sonucu uygulamaya konulamamıştır. Her üç kanal da Haziran 2017 itibariyle yayınlarını sürdürmektedir. [19] Özel teşebbüs olmasına rağmen Eutelsat’ın bir Avrupa kurumu görünümüzde ve gücünde olması ve Türkiye’yle parasal ilişkileri, Paris Ticaret Mahkemesinin kararına rağmen direniş gösterebilmesine yol açmaktadır. Temyiz mahkemesinin kararı, Avrupa hukuku ile Avrupa kapitalizmi arasında hangisine ağırlık verileceği açısından önemli bir içtihat teşkil edecektir.