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Kayyım sarı, kırmızı, yeşil köprüyü boyattı

Köprü, kırmızı ve beyaz renge boyandı

12 Ocak 2017 20:19

Van’ın Çatak İlçesi’nden geçen Botan Çayı’nın üzerindeki köprünün korkuluklarının yeşil, sarı ve kırmızı renkleri, belediye başkanlığına atanan kayyım Hacı Asım Akgül tarafından değiştirildi. Kırmızı ve beyaz renge boyanan köprünün korkuluklarına Türk Bayrağı çizildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Akgül, “Yapılacak çalışmalarla ilgili gerekli görevlendirmeleri yaptık. Belirlenen programlar dahilinde ilçemizin daha estetik bir görünüme sahip olması için yoğun bir çalışma içerisine girdik. İlçe merkezindeki köprülerin paslanmış ve çirkin görüntüsünü yenileyerek, değiştirdik. Yeni haliyle çok daha güzel bir görünüme sahip oldu. Görevde olduğum süre zarfında ilçemiz için gerekli tüm ihtiyaç ve istekleri dikkate alıp çalışmalara ara vermeden devam edeceğim” dedi.

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