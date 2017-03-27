1,5 yıl sonra suç oldu; Beşiktaş'ta sokağa Kürtçe isim verilmesine inceleme!

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş’ta 2015 yılında bir sokağa Kürtçe isim verilmesine ilişkin inceleme başlattı.

Beşiktaş Belediyesi, 1 Eylül 2014 Dünya Barış Günü’nde Hakkâri Belediyesi’yle ‘Kardeş Belediye’ olmuştu. Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, o dönemde öğrenci ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sanatçıların da aralarında bulunduğu 200 kişilik bir grupla 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Hakkari’ye giderek, kenti ziyaret etmişti.

'Barış-Aşiti' sokağı

Beşiktaş Belediyesi, kardeş belediye olunması sebebiyle ilçede bulunan Barış Sokağı’nın adına 2015 yılında Kürtçe ‘Barış’ anlamına gelen ‘Aşiti’ kelimesini de ekleyerek ‘Barış-Aşiti Sokağı’ olarak değiştirmişti. Buna karşılık kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında Hakkari’de bulunan bir caddeye de Beşiktaş ismi verilmişti.

Barış güvercinleri uçurulmuştu

Beşiktaş’taki sokağa ’Barış-Aşiti’ ismi verilirken, sokağın adı düzenlenen törenle vatandaşlara tanıtılmış ve güvercinler uçurulmuştu.

Sokak tabelasının değiştirilmesinin üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının inceleme başlattığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği yetkilileri konuyu soruştururken, konunun mahkemeye taşınıp taşınmayacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.