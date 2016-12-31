Musa Anter ve İsmail Beşikçi'nin kurucusu olduğu İstanbul Kürt Enstitüsü de kapatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından olağanüstü hâlin (OHAL) 11. maddesi kapsamında kapatılan dernekler arasında bulunan İstanbul Kürt Enstitüsü'nün kapısı dün gece mühürlendi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Musa Anter, Feqî Hüseyin Sağnıç, İsmail Beşikçi gibi aydınların katkılarıyla kurulan ve Kürt dili üzerine önemli çalışmaları olan İstanbul Kürt Enstitüsü’nün kapısına, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla mühür vuruldu.

Musa Anter, Feqî Hüseyin Sağnıç, İsmail Beşikçi, Abdurrahman Dürre, İbrahim Gürbüz, Cemşîd Bender, Süleyman İnanoğlu ve Yaşar Kaya tarafından 18 Nisan 1992 yılında İstanbul'da kurulan, Kürt dilini, kültürünü ve edebiyatını araştıran ilk Kürt kurumlarından Enstîtuya Kurdî ya Stembol'un (İstanbul Kürt Enstitüsü) kapısına mühür vuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından olağanüstü hâlin (OHAL) 11. maddesi kapsamında 94 derneğin faaliyetlerinin kapatılmasının duyurulması ardından İstanbul’da bulunan İstanbul Kürt Enstitüsü'ne gece saatlerinde polislerce baskın gerçekleştirildi. Yapılan baskının ardından bina polisler tarafından mühürlendi. Sabah saatlerinde binaya giden yöneticiler, mühürlenmiş kapıyla karşılaştı.