HDP’nin Van ve İzmir’de seçim araçlarına el konuldu!

Van’ın Bahçesaray ilçesinde “Bêjin Na” şarkısı eşliğinde ilçeyi gezen HDP’nin seçim aracına “Yasaklı parça çaldığı” gerekçesiyle el konuldu. İzmir’de de HDP’nin seçim otobüsü ses sisteminin ruhsata işlenmediği gerekçe gösterilerek 15 günlüğüne bağlandı.

Şırnak Valiliği’nin ardından bu kez de Van Valiliği, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından referandum çalışmalarında kullanılmak üzere sanatçı Seyda Perinçek tarafından hazırlanan “Bêjin Na” isimli parçayı yasakladı.

Bu nedenle Van’ın Bahçesaray ilçesinde “Bêjin Na” şarkısı eşliğinde ilçeyi gezen HDP’nin seçim aracı polislerce durduruldu.

dihaber’de yer alan habere göre araca “Yasaklı parça çaldığı” gerekçesiyle el konuldu.

İzmir’de de seçim otobüsüne el konuldu

Yine dihaber’in haberine göre HDP referandum çalışmaları kapsamında Muğla’daki programlarının ardından İzmir’e doğru gelen seçim otobüsü, Aydın gişelerde güvenlik şube ve trafik polisleri tarafından rutin uygulama denilerek durduruldu.

Araç şoförünün ve araçta bulunan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı. Ardından aracın muayene işlemleri yapılırken, araçta olan ses sisteminin ruhsata işlenmediği gerekçe gösterilerek 15 bin TL para cezası verilerek 15 günlüğüne bağlandı.

Habere göre aracın bağlanması sırasında güvenlik şube polisleri tarafından HDP’li yöneticilere “Emir büyük yerden” denildi.