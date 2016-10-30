İşte KHK ile kapatılan gazete, dergi ve haber ajanslarının tam listesi

OHAL kapsamında 675 ve 676 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 676 sayılı KHK uyarınca aralarında; Evrensel Kültür Dergisi, Tîroj, Özgürlük Dünyası, Dicle Haber Ajansı, Yüksekova Haber, JİNHA ve kürtçe yayın yapan Azadiya Welat gazetesinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 gazete, 2 haber ajansı ve 3 dergi hakkında kapatma kararı çıktı.

Kapatılan haber ajanslarının, gazetelerin ve dergilerin tam listesine ulaşmak için tıklayınız...

Daha önce 28 temmuz 2016 tarihinde OHAL'in ikinci kararnamesi olan 668 sayılı KHK ile üç haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı olmak üzere toplam 131 yayın organı kapatılmıştı.