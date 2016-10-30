İşte KHK ile ihraç edilen 1267 akademisyenin tam listesi

675 ve 676 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararname ile bin 267 akademisyen de üniversitelerden ihraç edildi. İhraç edilen akademisyenler arasında Türkiye'nin AİHM'deki tek yargıcı Işıl Karakaş'ın eşi Eser Karakaş ve 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce konuk olduğu televizyon programında darbe girişimine ilişkin subliminal mesaj verdiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Prof. Mehmet Altan da yer aldı.

KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin tam listesine ulaşmak için tıklayınız...