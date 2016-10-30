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İşte KHK ile ihraç edilen kamu görevlilerinin tam listesi

Resmi Gazete'de yayımlanan 675 sayılı KHK ile 10 bin 158 kamu görevlisi ihraç edildi

30 Ekim 2016 01:36

OHAL kapsamında 675 ve 676 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan kararname uyarınca, çok sayıda kamu görevlisi ihraç edildi.

TBMM'de 32, Yargıtay'da 183, Mili Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) 2 bin 219, Sağlık Bakanlığı’nda 2 bin 774, Yüksek Öğretim Kurumu'nda (YÖK) bin 267 kişi olmak üzere, toplamda 10 bin 158 kamu görevlisi görevden alındı.

Kamu görevlilerini ilgilendiren 675 sayılı KHK ile bu kişilerin, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu” ifade edilirken, bu kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın, kamu görevine bir daha asla dönemeyecek şekilde görevden çıkarılıp rütbe ve memuriyetlerinin alınmasına hükmedildi.

KHK ile ihraç edilen kamu görevlilerinin tam listesine ulaşmak için tıklayınız...

 

 

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