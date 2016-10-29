İki yeni KHK yayımlandı; rektörlük seçimleri kaldırıldı, DİHA ve Azadiya Welat kapatıldı

675 ve 676 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk kez göreve iadelerle ilgili kararname çıkarılarak 2'si general, 39 TSK personeli, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 31 ve TBMM'den ihraç edilen 3 kişi görevine iade edildi. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan kararname uyarınca Dicle Haber Ajansı, Jinha ve Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat gazetesi de kapatıldı. Evrensel Kültür Dergisi de kapatılan basın kuruluşları arasında yer aldı.

Bin 267 akademisyenin aralarında bulunduğu 10 bin kamu görevlisi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 32 TBMM, 183 Yargıtay personeli de yer aldı.

Rektörlük seçimleri kaldırıldı

Kararnamede ilk dikkat çeken, rektörlük seçimlerinin kaldırılması oldu.

KHK'ya göre, rektörlük "seçimi" şu şekilde yapılacak:

"Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır."

Açığa alınanlar hakkındaki karar süreleri değişti

Açığa alınan personel hakkındaki 3 aylık karar verme süresi 675 sayılı KHK ile değiştirildi. Buna göre söz konusu kişiler hakkındaki karar süresi OHAL bitimine dek uzatıldı.

KHK'da söz konusu durum şu ifadelerle yer aldı

Bakanlar Kurulu Kararıyla olağanüstü halin ilan edilmesine kadar geçen süre zarfında ve olağanüstü halin devam ettiği süre içinde görevden uzaklaştırılanlar hakkında ilgili mevzuatta bu tedbir için öngörülen süre sınırlaması, olağanüstü hal süresince uygulanmaz.

15 Temmuz'da yaralananlara 'gazilik' unvanı verildi

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz tarihinde yaralananlara gazilik unvanı verildi.

Cezaevinde bulunan mahkûmların avukatlarıyla görüşmeleri savcı tarafından kaydedilecek!

Resmi gazetede yayımlanan 676 sayılı KHK, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkûm olan kişilerin avukatlarıyla görüşmeleri mahkeme kararıyla sesli veya görüntülü olarak kaydedilmesi ile avukatla yapılan görüşmeleri izlemek amacıyla üçüncü bir kişinin de görüşmede yer almasına izin veriyor.

KHK'de konu ile ilgili yer alan madde şöyle:

Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinde ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere emir ve tâlimatverildiğine veya yorumları ile gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi, bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, üç ay süreyle; görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.

Avukatın terk ettiği duruşma devam edebilecek!

Öte yandan, CMK'nın duruşmada bulunacakların belirlendiği 188'inci maddesinde de değişikliğe gidilecek.

Söz konusu maddenin birinci fıkrasındaki "Duruşmada, hükme katılacak hakimler ve cumhuriyet savcısı ile zabıt katibinin ve Kanun'un zorunlu müdafiliği kabul ettiği hallerde müdafinin hazır bulunması şarttır." hükmüne, "Müdafinin mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir." ibaresi eklenecek.

Böylece, avukatın mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilecek.

68 öğrencinin ilişiği kesildi

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yurt dışında öğrenim gören, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütü FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya örgütle irtibatı olduğu belirlenen 68 kişinin öğrencilikle ilişikleri kesildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 675 sayılı KHK'da "Yurtdışında Öğrenim Görenler" başlığı altındaki 4. maddede, "8 Nisan 1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'a tabi öğrencilerden, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütü FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya örgütle irtibatı olan ve ekli 5 sayılı listede yer alan 68 kişinin öğrencilikle ilişiklerinin kesildiği" belirtildi.

Bunlar hakkında 22 Temmuz 2016 tarihli ve 667 sayılı KHK'nın 4'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanacak. Bu kişilerin bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmayacak ve eğitim kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacaklar.

Öte yandan, 675 sayılı KHK ile yurt dışındaki öğrencilerden 25'i, 15 Ağustos 2016 tarihli ve 673 sayılı KHK gereği öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olanlar listesinden çıkarıldı. 673 sayılı KHK'nın 4'üncü maddesi, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla söz konusu KHK'nın yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılacak.

Kapatılan basın kuruluşları listesi

Dicle Haber Ajansı

Jin Haber Ajansı

Azadiya Welat

Yüksekova Haber

Batman Çağdaş Gazetesi

Cizre Postası

İdil Haber

Güney Expres

Prestij Haber

Urfanatik Gazetesi

Kızıltepe’nin Sesi

Tiroji Dergisi

Evrensel Kültür Dergisi

Özgürlük Düyası Dergisi

Mali ve sosyal hakları ödenecek





Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren KHK'da daha önce yayımlanan 668 ve 672 sayılı KHK'larda ihraç edilenlerin yer aldığı listelerden çıkarılanların isimlerine yer verildi.



Buna göre, Prof. Tabip Tümamiral Bekir Sıtkı Cebeci ve Prof. Dr. Tabip Tuğgeneral Melih Hamdi Ünal ile 9'u pilot toplam 37 asker daha ihraç listesinden çıkarıldı.



Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak.



Bu kapsamda göreve başlayanlara kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.



Bu kişiler, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.