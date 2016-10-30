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Erdoğan sinyalini vermişti; üniversitelerdeki rektörlük seçimleri kaldırıldı!

Erdoğan “rektör atamalarındaki mevcut usulden vazgeçilmesi, üniversitelerimizin de ülkemizin de yararına olacaktır” demişti

30 Ekim 2016 01:08

Üniversitelerdeki rektörlük seçimleri bugün yayımlanan KHK ile kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “rektör atamalarındaki mevcut usulden vazgeçilmesi, üniversitelerimizin de ülkemizin de yararına olacaktır” sözleriyle değişiklik sinyalini vermişti.

676 sayılı KHK ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan "Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır" ifadesi “Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır" şeklinde değiştirildi.

Belediyelere kayyum atanması ve Hakkari, Şırnak illerinin il statüsünün kaldırılmasını öngören torba yasa tasarısı görüşmeleri sırasında AKP, Cumhurbaşkanı’na rektörleri görevden alma, atama yetkisi vermeyi öngören bir önerge sunmuş, söz konusu önerge, muhalefetin tepkisi üzerine geri çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teklifin geri çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada  “Üniversite içinde zaten çok yıkıcı bir şekilde yaşanan bu süreç YÖK’ün ve cumhurbaşkanının takdiriyle daha da sıkıntılı bir boyut almaktadır. Bunun için rektör atamalarındaki mevcut usulden vazgeçilmesi, üniversitelerimizin de ülkemizin de yararına olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

 

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