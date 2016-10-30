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AKP'li Şamil Tayyar: Rektörlük seçimleri kaldırıldı, darısı yargıya...

Üniversitelerdeki rektörlük seçimleri, 29 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile kaldırıldı

30 Ekim 2016 02:44

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Resmi Gazetede yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde rektörlük seçimlerinin kaldırılmasını 'tarihi karar' olarak nitelendirerek, "Darısı yargıya..." dedi.

Uygulamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği 3 isimden istediğini rektör olarak atayabilecek.

Üniversitelere darbe olarak nitelendirilen bu karara tepkiler sürerken Twitter hesabından açıklama yapan Tayyar, "Üniversitelerde rektörlük seçimlerinin kaldırılması tarihi karardır. Darısı yargıya..." ifadelerini kullandı.

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