Uğur Kaymaz’ın annesi, oğlunun öldürülmesinin yıl dönümünde KHK ile ihraç edildi!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım 2004’ın babası Ahmet Kaymaz ile birlikte 13 kurşunla öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın annesi Makbule Kaymaz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile temizlik işçisi olarak çalıştığı Kızıltepe Belediyesi Eğitim Destek Evi’ndeki işinden çıkarıldı.

“Bu nasıl adalettir?”

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’a konuşan Makbule Kaymaz “Eşim Ahmet ve Uğur öldürüldükten sonra mahkeme kapılarında adaleti aradık. Ama devlet bana adalet yerine daha çok yoksulluk, daha çok zorluk verdi. Hiç olmazsa sigortalı olarak çalışıyor, kimseye muhtaç olmadan çocuklarımı büyütüyordum. Şimdi ben ne yapacağım? Ekmeğimizi de emimizden aldılar. Bu nasıl kanundur, bu nasıl adalettir? Ben neden çıkarıldığım konusunda bana açıklama yapılmasını istiyorum. Bu zülüm yeter artık bitsin” dedi.

Eşi ve oğlunun öldürülmesinin yıl dönümünde işten çıkarıldı

Ahmet ve Uğur Kaymaz’ın öldürülmesinin yıl dönümünde eşini ve oğlunu kaybeden Makbule Kaymaz, 12 yıldır işçi olarak çalıştığı Kızıltepe Belediyesi Eğitim Destek Evi’ndeki işinden KHK ile çıkarıldı. Kaymaz, önceki gün sabah saatlerinde cep telefonuna gelen bir mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.

"Şimdi ben ne yapacağım?"

Makbule Kaymaz, eşi Ahmet öldürüldükten sonra kendisine sağlanan bu işle kıt kanaat geçindiklerini anlattı. 22 yaşında olan Habip, lise mezunu Emine ve lise öğrencisi olan Ali adında 3 çocuğu olduğunu, ne yapacağını bilemediğini söyleyen Kaymaz, “Eşim Ahmet ve Uğur öldürüldükten sonra mahkeme kapılarında adaleti aradık. Ama devlet bana adalet yerine daha çok yoksulluk, daha çok zorluk verdi. Hiç olmazsa sigortalı olarak çalışıyor, kimseye muhtaç olmadan çocuklarımı büyütüyordum. Şimdi ben ne yapacağım? Ekmeğimizi de emimizden aldılar” dedi.

"Bu nasıl kanundur bu nasıl adalettir?"

İşten çıkarıldığını duyduğunda ilk önce inanamadığını hemen belediyeye koştuğunu anlatan Makbule Kaymaz “Sordum peki neden diye, hiçbir şey söyleyemediler. Bu nasıl kanundun, bu nasıl adalettir? Ben neden çıkarıldığım konusunda bana açıklama yapılmasını istiyorum. Hangi adalet ve kanun beni işten çıkardı söylesinler. Çok zor bir hayat yaşadık Ahmet ve Uğur katledildikten sonra. Şimdi açıkta bıraktılar yine bizi. Bu zülüm yeter artık bitsin” diye konuştu.