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Kayyım, Derik Belediyesi’nin 3 dilli tabelasını kaldırttı!

Diyadin'de kaldırılan Kürtçe tabela tekrar takılmıştı

13 Eylül 2016 19:18

Mardin’in Derik ilçe Belediyesi’nin Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı tabelası, kayyım olarak atanan Muhammed Fatih Safitürk tarafından dün akşam saatlerinde söktürüldü.

Ağrı’nın Diyadin İlçe Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Mekan Çeviren’in indirdiği belediye hizmet binası girişindeki Kürtçe tabela, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile yeniden konulmuştu.

Derik’te DBP’li Belediye’ye kayyım olarak atanan ilçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, belediyenin her iki cephesine bulunan ve üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Ermenice ’Derik Belediyesi’ yazılı olan tabelayı dün akşam söktürdü. Kaymakam’ın talimatı ile polis söktüğü tabelanın yerine Türk bayrağı asarken, yaklaşık bir yıldır asılı olan tabelanın sökülmesi tepkilere yol açtı. Şu anda Belediye binasında her hangi bir tabela bulunmazken, sadece girişte üzerinde Kürtçe, "Hoş geldiniz" yazısı kaldı.

Kayyım Safitürk’ten açıklama

Safitürk, belediye binasında Kürtçe tabelanın kaldırılmasına ilişkin, "İki tabela hariç hizmet binasındaki bütün Kürtçe tabelalar duruyor. Bu iki tanesi yenilemek için kaldırıldı. Yerlerine yeni Kürtçe tabelalar asılacak" dedi.

Safitürk, şöyle devam etti:

"Belediye hizmet binamızda Kürtçe tabelalar yerinde duruyor. İki tabela hariç hizmet binasındaki bütün Kürtçe tabelalar duruyor. Sadece iki tanesi yenilemek için kaldırıldı. Yerlerine yeni Kürtçe tabelalar asılacak. Şu anda çalışmaları sürüyor. En kısa zamanda asılacak. Kürtçe bizim dilimiz."

 

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