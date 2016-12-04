KHK’lar Kürtçe dil öğreten okulları ve dernekleri vurdu

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Kürtçe için barış sürecinde önündeki engellerin kaldırılmasında yaratılan olumlu havanın bugün Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) günlük yaşamda dahi konuşulmasına, yazılmasına, öğrenilmesine son verdiğini söyledi. OHAL’le birlikte bölgede çok sayıda okul ve derneğin kapatıldığına dikkat çeken Adıyaman, 2014 yılında 5-11 yaş gurubu çocuklara Kürtçe eğitim veren Ferzad Kemanger ilkokulunun 677 sayılı KHK ile kapatıldığını söyledi. Diyarbakır’da Kürtçe eğitim veren Ali Heriri İlkokulu geçtiğimiz ilkbaharda kapatıldı, kapatılması ile ilgili mahkeme devam ediyor.

10 binden fazla insanın yararlandığı dernek

HDP’li Adıyaman OHAL’in ardından çıkarılan KHK’lar ile bölgede kapatılan Kürtçe eğitim veren okul ve derneklerin son durumunu T24’e şöyle açıkladı:

2014'te yaşları 5-11 arasındaki çocuklara Kürtçe eğitim veren Ferzad Kemanger İlkokulu açıldı. 677 sayılı KHK ile 09.10,2016 tarihinde kapatıldı. Yine Diyarbakır’da Kürtçe eğitim veren Ali Heriri İlkokulu ilkbaharda kapatılmış, kapatılması ile ilgili mahkeme devam etmektedir.

15.09.2014 te yaşları 5-11 arasındaki çocuklara Kürtçe eğitim veren Ferzad Kemanger İlkokulu açıldı. 677 sayılı KHK ile 09.10,2016 tarihinde kapatıldı. Yine Diyarbakır’da Kürtçe eğitim veren Ali Heriri İlkokulu ilkbaharda kapatılmış, kapatılması ile ilgili mahkeme devam etmektedir.

2006 da merkezi Diyarbakır’da olmak üzere farklı illerdeki 37 şubesiyle Kürt Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Üzerine çalışan (KURDİ-DER) açıldı. Kültürel etkinlikler kapsamında Kürtçenin farklı lehçelerinde (kırmançki,kurmanci,sorani) atölye çalışmaları şeklinde dil öğretimi çalışmalarına başladı. Günümüze kadar 10 binden fazla kişinin bu atölyelerden (kırmançki,kurmanci,sorani) lehçelerinden yararlandığı ve bu eğitim sonunda sertifika sahibi olduğu ilgili kurumların beyanlarında görülmektedir. 677 KHK ile bu dernekler kapatılmıştır.

2004 yılında Ankara’da kurulan KÜRD-DER (Kürt Kültürünü Araştırma Derneği) benzer çalışmaları yürütmüş bu çalışmalar sonucunda 2 bini aşkın kişi gönüllülük temelinde dil eğitimi almıştır. 677 KHK ile bu dernek te kapatılmıştır.

Cizre’de 2014 yılında Dibistana Seretayî Bêrîvan açıldı. Açılışından sonra üç kez mühürlenmiş, geçen yıl eğitime devam etmiştir. Fakat bu yıl Cizre Belediyesine kayyum atanınca Kürtçe eğitim durdurulmuştur.

800 çocuk eğitim görüyordu

Yüksekova’da 2014 yılından bu yana Anadilde eğitim veren Üveyş Ana ilkokulu kentteki saldırılardan nasibini almıştır. Daha sonra KURDî-DER tarafından Esentepe mahallesinde 100 öğrenciyle eğitime devam etmiştir fakat burada saldırılar karşısında yerini değiştirerek orman mahallesi Apê Musa Parkının bulunduğu alanda eğitim veren okul baskılar karşısında tekrar Yeni Mahallede eğitime devam etmiştir. Sokağa çıkma yasakları ile birlikte Ape Musa Park’ında eğitim verilen yer gasp edilerek karakola çevrilmiştir. Kürtçe eğitim veren okullarda 800 den fazla çocuk eğitim görüyordu.

Kürtçe yayın yapan DENGE TV,JİYAN TV, VAN TV,ZAROK TV ve pek çok radyo 677 KHK ile kapatılarak Kürtçe konuşulması ve dinlenilmesi engellenmiş ve yayınlarına son verilmiştir.