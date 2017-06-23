Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler

Uygulamalar vs. demiyorum, “deneyler” diyorum. Herhangi bir ülkedeki özel bir grubu bütünüyle çileden çıkarmak için ancak böylesine laboratuvarımsı deneyler yapılabilir de ondan.

“Allah’ın lütfu” 15 Temmuz darbe parodisinden bu yana yaşanmışları alacağım yalnızca. Yorum da yapmayacağım. İnanması biraz güç olabilecekler için internet kaynağı vereceğim sadece.

Başlamadan bi de şu uyarıyı yapayım: Toplu halde Kürt gazetesi, dergisi, ajansı, enstitüsü vs. kapatma, Kürt belediyelerine ilçe kaymakamlarını kayyım atama, eşbaşkanları tutuklama, sırayla her HDP milletvekili için “Cezaevlerimizi Tanıyoruz” turları düzenleme gibi “keyfekederleşmiş” uygulamalardan bu yazıda bahsetmeyeceğim. Özellikle de, PÖH ve JÖH tarafından iftiharla fotoğraflanarak internete konulan Çizre, Şırnak, Lice bodrum sefalarını es geçeceğim.

Geçeceğim, zira onlar trajikomik değil. Sadece trajik.

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21.08.2016 - İstanbul Esenyurt’ta bir parkta Kürtçe türkü söyleyen gençler polis tarafından darp edildi ve tutuklandı.

02.09.2016 - Başbakan Yıldırım, “Çözüm falan yok artık, o fırsatı kaçırdılar” dedi.

13.09.2016 - Mardin Derik Belediyesinin Türkçe, Kürtçe, Ermenice tabelası ilçe kaymakamı iken Belediye kayyımı yapılan Muhammed Fatih Safitürk tarafından söktürüldü.

25.09.2016 - Grup Çığlık Orkestra ekibinin üç üyesi, Tunceli Pertek’teki bir düğünde Kürtçe türkü okuyunca “terör örgütü propagandası”ndan gözaltına alındı.

29.09.2016 –21 Mart 2015’ten beri Türksat uydusu üzerinden yayın yapan Türkiye’nin ilk Kürtçe çocuk kanalı Zarok (“çocuk”) TV, 668 sayılı KHK’yle kapatıldı. Ardından da, Kayapınar Belediyesine kayyım atanmış Kaymakam Mustafa Kılıç “Zarokistan” (“çocuk yurdu”) adlı belediye kreşini kapattı. Kayyım Kılıç 27.02.2017’de de bir basın toplantısı yaparak, Diyarbakır kütüphanelerinden toplattığı kitapları gazetecilere “Zerdüştlük, Marksizm, Leninizm, dağdaki insanların hayatlarını, Yahudiliği ve Hıristiyanlığı anlatan, bu toprakların değeri olan İslam inancı ile kendi kültürümüz ile zerre kadar ilgisi olmayan örgütsel suç kitapları” olarak tanıttı.

03.10.2016 - Fransa merkezli Eutelsat şirketi tarafından işletilen Hotbird uydusundan yayın yapan Belçika merkezli Med Nuçe TV (ve ayrıca İsveç merkezli Newroz TV), RTÜK’ün “ulusal güvenliği tehdit eden yayınlar” gerekçeli talebi üzerine Eutelsat tarafından kapatıldı. Eutelsat, başta TSK ve Emniyet teşkilatı olmak üzere tüm resmî kullanıcıların iletişim ihtiyacını karşılayacak Skylogic Eurasia Teleport şirketi üzerinden Türkiye’ye 1 milyar dolar yatırmış durumda.

Başvurulan Paris Ticaret Mahkemesi kanallara tazminat ödenmesine ve yayınların başlamasına karar verdi. Temyiz kararı beklenirken, Kürt TV’leri daha önceden lisansını aldıkları News Channel’ı devreye sokmak isteyince, Eutelsat yeni sözleşmeye mahkemeye gitmeme şartının konmasını istedi. News Channel ve diğer iki TV, şu anda AB kamuoyunun ve kurumlarının destek vermesiyle yayına devam etmekte.

06.10.2016 – Diyarbakır Sur Belediyesine kayyım atanan Vali Yardımcısı Bilal Özkan, 18 yıldır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda görev yapan 5 tiyatrocuyu zabıtaya yolladı.

12.01. 2017 : Van’ın Çatak Belediyesine kayyım atanan Kaymakam Hacı Asım Akgül, ilçeden geçen çayın üzerindeki köprü korkuluklarının yeşil-sarı-kırmızı renklerini kırmızı-beyaz olarak değiştirterek Türk Bayrağı çizdirdi.

18.02.2017 - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyım yapılan Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, kentin Asur dilindeki adı Amed’in Kürtçe olduğunu düşünmüş olmalı ki, Amedspor’un isminin değiştirilmesini, aksi halde kulübe ayrılan maddi desteğin kesileceğini bildirdi.

20.02.2017 - Okul yönetimi, Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Y.B. ve beş sınıf arkadaşı hakkında, “Kürtçe müzik dinleyip halay çekmek”ten suç duyurusunda bulundu. Öğrenciler sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.02.2017 - Şırnak'ın Cizre Belediyesi kayyımı ilçe kaymakamı Ahmet Adanur, 2007’de ölen Cizreli Kürt siyasetçi Orhan Doğan’ın anıtını yıktırdı.

27.03.2017 - Beşiktaş Belediyesi, Hakkari’yle kardeş belediye olunması sebebiyle ilçede bulunan Barış Sokağı’nın adına 2015’te Kürtçe barış anlamına gelen “Aşiti” kelimesini de ekleyerek “Barış-Aşiti Sokağı” olarak değiştirmiş, Hakkari’de bulunan bir caddeye de “Beşiktaş” ismi verilmişti. Aradan 1,5 yıl geçtikten sonra İçişleri Bakanlığı Beşiktaş’taki isim hakkında inceleme başlattı.

29.03.2017 - Dersim Belediyesi kayyımı Tunceli Valisi Osman Kaymak, çatışmalarda öldürülen PKK’lilerin cenazelerinin yıkanmaması ve defin işlemi yapılmaması talimatını verdi. Newroz’da öldürülen Kemal Kurkut’un cenazesinin yıkanmasına ve defin işleminin yerine getirilmesine de AKP’li Battalgazi Belediyesi izin vermemişti.

31.03.2017 - Van’ın Bahçesaray ilçesinde “Bêjin Na” (“hayır deyin”) şarkısı eşliğinde ilçeyi gezen HDP’nin seçim aracına “Yasaklı parça çaldığı” gerekçesiyle el konuldu. İzmir’de de HDP’nin seçim otobüsü “ses sistemi ruhsata işlenmediği” gerekçesiyle 15 günlüğüne bağlandı.

28.04.2017 - Diyarbakır’da halk arasında “protokol yolu” olarak bilinen Elazığ yoluna Büyükşehir Belediyesince dikilen sarı ve kırmızı lalelerden sarı olanların, çimenlerle birlikte “yeşil-sarı-kırmızı” görüntüsü verdiği için söküldüğü iddia edildi.

07.05.2017 - Düğün konvoyunda sarı-kırmızı-yeşil mendil sallayan kişiler Adana’da gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

19.05.2017 - Yukarıda sözü edilen Van Çatak kayyımı Hacı Asım Akgül, “Westaniya Parezer Tahir Elçi” parkının adını 2016’da ilçede yaşamını yitiren korucu Ali Ogün’e atıfla “Şehit GK Ali Ogün Parkı” olarak değiştirdi.

04.06.2017 - KCK Türkiye Meclisi ana davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, bir dönem krize sebep olan Kürtçe savunma talepleriyle ilgili çeviri harcamasının tüm sanıklar için toplam 60.000 lira olduğu belirtildi. [Bilgi için, Lozan Md. 39/5: “Türkçeden başka bir dil konuşan Türk uyruklarına, mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri için uygun düşen kolaylıklar sağlanacaktır”].

11.06.2017 - 21 Kasım 2004’te Mardin’de babasıyla beraber güvenlik güçlerince evinin önünde 13 kurşunla öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın Kızıltepe ilçesindeki güvercinli heykeli, Belediye kayyımı Kaymakam Ahmet Odabaş tarafından kaldırıldı. Yerine saat kulesi dikildi.

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