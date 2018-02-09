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Baskın Oran

baskinoran@gmail.com

TARİH

09 Şubat 2018

Ne olmuş çıkardıysa harp; harbiden tuttum bu lafını Erdoğan'ın

Baskı bu kadar derinleşir ve yayılırsa, 'Baba Diyalektik' icabı bakın şer’den hayır nasıl çıkıyor, en dar ve özel meslek olan tıptan bile ses nasıl yükseliyor

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TARİH

02 Şubat 2018

Kilis'e düşen bu roketleri kim atıyor?

Eğer PKK veya PYD, Türkiye'ye roket yollamak gibi, Suriye'de kendilerini silip atmaya yönelik bir harekatı meşrulaştıran bir iş yapıyorlarsa, çıldırmışlar demektir

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TARİH

26 Ocak 2018

Bu ortamda en sağlamı futbol takılmak

Bu ortamda en sağlamı futbol takılmak. Meşhur fıkrada geçen taraftar sloganıyla yetinmek: “Hakeeeeem! Anlarsın ya!”

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TARİH

19 Ocak 2018

Yerli ve milli şiarımız: “Yurtta baskı, cihanda savaş”

Sınırlarımızda Kürt devletini önlemeye çalışıyor isek, niye Kürt devleti olmaya en yakın oluşumu, Barzani yönetimini sittin sene bağrımıza bastık?

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TARİH

12 Ocak 2018

Tanımıyorum demeyin; çok bildik biri: Roy Moore

Moor. 47 doğumlu. Hukukçu ve politikacı

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TARİH

05 Ocak 2018

“Yunan işgalindeki Ege adalarımız” meselesi

CHP milletvekili, “Müftü nikahı Lozan’a aykırıdır” dedi. Pes! Bir ülkenin nikahına Lozan ne karışır yahu!

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TARİH

29 Aralık 2017

Çakma KHK’ler varken, TBMM niçin hâlâ açık?

Tek Adam iktidarı ülkeyi tam 1,5 yıldır TBMM’den çıkan yasalarla değil, kendi iki dudağından çıkan emirnamelerle yönetmekte

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TARİH

22 Aralık 2017

Şu anda en ıstıraplı iş, vicdanlı ve ahlaklı Müslüman olmak

Bana inanınız, bu rejim ahlaklı Müslümanları biz laiklerden bile fazla acıtıyor

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TARİH

15 Aralık 2017

Can simitleri: Emlakçı Trump’ın Kudüs’ü, “siyaset hukukçusu” Erdoğan’ın Lozan’ı

Ama AKP’ye kusur bulamıyorum, çünkü bu “18 adamız Yunan işgali altında” zavallılığını en çok yapan, CHP

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TARİH

08 Aralık 2017

Yunanistan’ın bize verdiği ve bizim hâlâ anlamadığımız 2 büyük ders

Birinci dersi Yunanistan 1923’ten beri veriyordu, daha önemli olan ikincisini geçtiğimiz günlerde verdi

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TARİH

01 Aralık 2017

Sincan F Tipi Cezaevi duruşma salonundan hazin notlar

Siz bu yazıyı okurken altıncı duruşmada olacağız

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TARİH

24 Kasım 2017

Allah'ın Büyük Lütfu no. 2 - NATO'cunun eşekliği

Eşeklerden ve öküzlerden büyük af dileyerek söylüyorum bunları

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