Baskın Oran

TARİH
09 Şubat 2018
Baskı bu kadar derinleşir ve yayılırsa, 'Baba Diyalektik' icabı bakın şer’den hayır nasıl çıkıyor, en dar ve özel meslek olan tıptan bile ses nasıl yükseliyorDevamını Oku
TARİH
02 Şubat 2018
Eğer PKK veya PYD, Türkiye'ye roket yollamak gibi, Suriye'de kendilerini silip atmaya yönelik bir harekatı meşrulaştıran bir iş yapıyorlarsa, çıldırmışlar demektirDevamını Oku
TARİH
26 Ocak 2018
Bu ortamda en sağlamı futbol takılmak. Meşhur fıkrada geçen taraftar sloganıyla yetinmek: “Hakeeeeem! Anlarsın ya!”Devamını Oku
TARİH
19 Ocak 2018
Sınırlarımızda Kürt devletini önlemeye çalışıyor isek, niye Kürt devleti olmaya en yakın oluşumu, Barzani yönetimini sittin sene bağrımıza bastık?Devamını Oku
TARİH
12 Ocak 2018
Moor. 47 doğumlu. Hukukçu ve politikacıDevamını Oku
TARİH
05 Ocak 2018
CHP milletvekili, “Müftü nikahı Lozan’a aykırıdır” dedi. Pes! Bir ülkenin nikahına Lozan ne karışır yahu!Devamını Oku
TARİH
29 Aralık 2017
Tek Adam iktidarı ülkeyi tam 1,5 yıldır TBMM’den çıkan yasalarla değil, kendi iki dudağından çıkan emirnamelerle yönetmekteDevamını Oku
TARİH
22 Aralık 2017
Bana inanınız, bu rejim ahlaklı Müslümanları biz laiklerden bile fazla acıtıyorDevamını Oku
TARİH
15 Aralık 2017
Ama AKP’ye kusur bulamıyorum, çünkü bu “18 adamız Yunan işgali altında” zavallılığını en çok yapan, CHPDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2017
Birinci dersi Yunanistan 1923’ten beri veriyordu, daha önemli olan ikincisini geçtiğimiz günlerde verdiDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2017
Siz bu yazıyı okurken altıncı duruşmada olacağızDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2017
Eşeklerden ve öküzlerden büyük af dileyerek söylüyorum bunlarıDevamını Oku
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