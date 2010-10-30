YÖK'e rağmen 'Kürdoloji Bölümü' açıldı!

T24 - Mardin'in Artuklu Ünivesitesi'nde YÖK, 'Kürdoloji Bölümü' adına izin vermeyince bazı öğretim görevlileri 30 yüksek lisans öğrencisine Kürt dili ve edebiyatı dersini, '‘Yaşayan Diller Bölümü’ adı altında vermeye başladılar.



'Kürdoloji Bölümü', öğreciler arasında ‘Her Şeye Rağmen Yaşayan Diller Enstitüsü’ olarak adlandırılıyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Dört öğretim üyesi, Zinciriye Medresesi’nde 30 yüksek lisans öğrencisine Kürt dili ve edebiyatı dersi veriyor. Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Omay, “Süryanice bölümü için akademisyen bulmakta zorlanıyoruz” diyor.



“Burası Mezopotamya'ya hitap ediyor. Sadece Türkiye’ye değil, bütün bölgeye hitap eden bir yer. Müslümanlar, Süryaniler, Hıristiyan vatandaşlarımız buraya hep beraber katkılar sağlamışlar. Bu bölgeye büyük ilim adamları gelmiş, büyük medreseler açılmış. Bugün bunlar tekrar canlanıyor, bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyor.”



Mardin’de Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice pankartlarla karşılanan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Artuklu Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada söylüyor bunları. Dört dilde hazırlanan pankartlar kadar, Artuklu Üniversitesi’nde bu sene öğrenime başlayan ‘Yaşayan Diller Bölümü’nün de derin bir sembolik önemi var. YÖK’ün, ‘Kürdoloji’ ismini reddederek ‘Yaşayan Diller Ensitüsü’ diye tanımladığı bölüm, öğrenciler arasında ‘Her Şeye Rağmen Yaşayan Diller Enstitüsü’ olarak tanımlanıyor gerçi ama bu da bir şeydir herhalde.





Lisans bölümü de olmalı



Bölümün açılışı ile ilgili olarak, “Kesinlikle bir heyecan dalgası oluştu. Son derece olumlu geri dönüşleri hem Kürt hem de Türk kamuoyundan aldım” diyor Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Serdar Bedii Omay. “Mevzuat çemberi”in hareket kabiliyetlerini bir hayli sınırladığını belirten Prof. Omay, “Kürdoloji Bölümü lisansı olmadan aksak kalıyor. Lisans programının da YÖK tarafından hızla onaylanması lazım” diyerek önemli bir eksiğin altını çiziyor.





Süryanice bilen akademisyen yok



PROF. Serdar Bedii Omay’ın verdiği bilgiye göre, Kürtçe bölümünde Kürmanci ve Zazaki lehçelerinde hiçbir problem yaşanmıyor ama Kürtçe’nin diğer lehçelerinde akademisyen bulmada zorluk çekiliyor. “Arap Dili ve Kültürü Bölümü’nde akademisyen bulmada çok büyük bir sıkıntımız bulunmuyor” diyen Prof. Omay, asıl sıkıntıyı Süryani Kültürü Bölümü’nde yaşadıklarını ifade ediyor büyük bir üzüntüyle: “Asıl büyük güçlüğü Süryani Dili ve Kültürü Bölümü’nde yaşamaktayız. Maalesef bu konuda Türkiye’de hiçbir akademisyen bulunmamakta. Problemi aşmak için Amerika, Suriye ve Lübnan’da taramalar yapıyoruz. Bu taramaların sonuçlarına göre de ön görüşmeler yapıp akademisyen sorununu halletmeye çalışıyoruz.”





Patrikhane’nin gitmesi iyi olmadı



Prof. Serdar Bedii Omay Süryani Patrikhanesi’nin, zorluklarla karşılaşıp bölgeyi terk ederek Şam’a taşınmasıyla ilgili şunları söyledi: “Hiçbir din veya kanaat önderinin kendi inisiyatifi dışında başka bir yere gitmesine insani açıdan sıcak bakmadığımı her vesileyle çeşitli platformlarda dile getirmişimdir. Bu konuda üzerimize düşecek bir görev olursa da memnuniyetle yerine getirmeye hazırım.”





