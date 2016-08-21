Parkta Kürtçe türküler söyleyen gençler polis tarafından darp edildi ve tutuklandı!

İstanbul Esenyurt’taki Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda Gesi Bağları ve Kürtçe türküler söyleyen 2’si çocuk, 14 genç polis tarafından tekme tokat gözaltına alındı. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, iki çocuk serbest kalırken 12 genç mahkemeye sevk edildi. Yargıç, gençlerin türkü söylediklerini kabul etmelerini “kısmi ikrar” ve polis tutanağını da “yeterli kanıt” olarak değerlendirip hepsini tutukladı.

Olaya ilişkin şikâyet tutanağında 7 Ağustos günü saat 17.50 sıralarında Esenyurt’taki Recep Tayyip Erdoğan Parkı’ndan 15-20 kişilik Kürt grubun yüksek sesle şarkı söylediği, “Kürdistan TC’ye mezar olacak” şeklinde slogan atıldığı yönünde ihbar geldiği iddia edildi. Gruptakilerden Mazlum Metin savcılık sorgusunda 7 Ağustos Pazar günü saat 16.30 sıralarında parka gittiğinde arkadaşı İsmail Gazanfer’in bir grupla şarkı söylediklerini söyledi. Birlikte şarkı söylemeye başladıklarını anlatan Metin, “Dıl Dısoje, Şemle ve Gesi Bağları şarkılarını söyledik. Gesi Bağları’nı yandaki ailenin isteği üzerine söylemiştik” dedi. Saat 17.30 sıralarında gelen polislerin kendilerine küfredip saldırdığını belirten Metin, “Tekme tokat dövdüler. Hatta yanımda güvenlik amacıyla beklemekte olan polis memuru, kardeşim Zana’ya yumruk attı” dedi. Metin ifade esnasında kardeşine yumruk atan polis memuru Çelebi Yılmaz’ı teşhis de etti. Yılmaz ise suçlamaları kabul etmedi ve “Bu kişilerin muayene sırasında doktoru tehdit ettiklerini duydum. Mazlum Metin, İhsan Tekin ve Zana Metin adliyeye girerken otopark tarafından ve diğer şüpheliler de araçtan indirilirken elleriyle zafer işareti yaptılar. Aileleri de bu kişileri alkışladılar. Gözaltı odasında da Kürtçe şarkı söylediler” dedi.

Doktor görmedi

Tutuklanan İhsan Tekin de savcılık sorgusunda “Saat 16.00 sıralarında yaklaşık 6-7 polis memuru gelerek ‘TC burada’ diyerek saldırdılar. Bu saldırı neticesi benim sağ üst dolgum düştü. Arabada da çarpa çarpa doktora götürdüler. Muayene sırasında ben yaralandığımı söylememe rağmen doktor ‘hani iz göremiyorum’ dedi. Hatta doktor beni muayene ederken arkadaki polis el işaretiyle beni tehdit ediyordu” diye konuştu. Tutuklanan Hebun Kurt’a ait hastane darp raporunda ise Kurt’un burnunun kırıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan kişilerin sevk edildiği Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği, kuvvetli suç şüphesini gösterir kısmi ikrar, kolluk tarafından düzenlenen tutanaklar gibi delillerin mevcut olduğunu öne sürdü. Hâkimlik polisin tuttuğu olay yeri tutanağını görmezden gelerek gençlerin kaçarken yakalandığını ileri sürdü ve 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

"Kesin terörist bunlar"

Tutuklanan gençlerin avukatı Gamze Sarıyel, “Parka gelen polisler kimliklerini alıp memleketlerine bakmışlar. ‘8 Diyarbakırlı var. Kesin terörist bunlar’ demişler. Parkta dövmenin haricinde polis aracında da dövmüşler. Doktor kontrolü için hastaneye gittiklerinde doktora çıkartılmamış, doktor polis aracına gelmiş. Hepsi ‘darp edildik’ demesine rağmen muayene etmeden ‘bir şey görmüyorum ben’ demiş” ifadelerini kullandı. Sarıyel, Kürtçe şarkı söylendiği için tutuklama kararı verilmesinin Kürt halkına yönelik nefretin vücut bulmuş hali olduğu tespitini yaparak, “Bu ülkede hâlâ Kürtçe şarkı söyleniyor diye ihbar yapan insanların olması demokrasi nöbetlerinin ve mitinglerinin boşuna olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.