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CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan HDP İstanbul İl Başkanlığı'na taziye ziyareti

18 Haziran 2021 18:47

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve il başkan yardımcılarıyla, HDP İstanbul İl Başkanlığı'na İzmir saldırısı nedeniyle taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Kaftancıoğlu ve il başkan yardımcıları; HDP İstanbul İl Örgütü Eş Başkanları Elif Bulut, Erdal Avcı ve parti yöneticilerini ziyaret ederek dün HDP İzmir İl Örgütü’ne yapılan saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz için taziye dileklerini iletti.

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