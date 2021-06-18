CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan HDP İstanbul İl Başkanlığı'na taziye ziyareti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve il başkan yardımcılarıyla, HDP İstanbul İl Başkanlığı'na İzmir saldırısı nedeniyle taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Kaftancıoğlu ve il başkan yardımcıları; HDP İstanbul İl Örgütü Eş Başkanları Elif Bulut, Erdal Avcı ve parti yöneticilerini ziyaret ederek dün HDP İzmir İl Örgütü’ne yapılan saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz için taziye dileklerini iletti.
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