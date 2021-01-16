Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından Amsterdam’da ‘Melih Bulu’ protestosu: “Boğaziçi seçim istiyor”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP’den milletvekili ve belediye başkanı aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasına tepkiler sürüyor. Hollanda Amsterdam'da eylem yapan Boğaziçi Üniversitesi mezunları Bulu'yu istifaya davet etti, görevin kurum içinden bir akademisyene teslim edilmesini istedi.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, Amsterdam’da Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Rektörlüğü’ne atanmasını protesto etti. TSİ 15.00’te bir araya gelen mezunlar “Boğaziçi seçim istiyor, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ pankartı açtı.

"Üniversitemizle ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"

Yurt dışında yaşayan Boğaziçi Üniversitesi Mezunları imzasıyla okunan ortak bildiride, "Kabul etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz! 1 Ocak 2021 gece yarısı, 1980 askeri darbe rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır. Üniversite senatosunun 2012 yılında benimsediği özerklik, demokratik yönetim ve akademik özgürlük ilkelerine aykırı, demokratik bir seçim olmaksızın yapılan bu atama; akademik kadro, çalışanlar, öğrenciler ve mezunlar tarafından yoğun bir tepkiyle karşılanmıştır. Türkiye'nin her şehrinden Boğaziçi'ne gelmiş, dünyanın dört bir yanında yaşayan Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak senatomuzun belirlediği ilkeleri savunuyor, ülkemiz ve üniversitemiz ile ilgili tüm gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz." denildi.

Açıklamada, "Her birimizin hayata bakışını biçimlendirmiş, kimliğini şekillendirmiş, becerilerine önemli katkılarda bulunmuş, başka türlü sahip olamayacağımız imkanlar sunmuş olan okulumuzun yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Boğaziçi’ndeki öğrenci arkadaşlarımızı, değerli akademisyenlerimizi ve emektar idari personelimizi tüm kalbimizle destekliyoruz. Sadece Boğaziçi Üniversitesi değil, ülkemizin tüm üniversiteleri demokratik ve özerk bir şekilde yönetilmelidir. Okulumuzun kapısına takılan kelepçeyi tüm üniversitelerimizin özerkliğine vurulmuş bir darbe olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir. Bu nedenle karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması gereklidir. Kendisi de Boğaziçi eğitiminden geçmiş, dünya klasmanında akademik bir başarı için özgür ve demokratik ortamın şart olduğunu bildiğine inandığımız Prof. Melih Bulu’yu istifa ederek; görevini üniversite paydaşlarının seçtiği, akademik geçmişinde şaibe bulunmayan, kurum içinden bir akademisyene teslim etmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Aşkın Yıldız

"Günlerdir üniversitemizde hakkımızı arayan bütün arkadaşlarımız ve akademisyenlerimizle gurur duyuyoruz"

Hollanda'da yaşayan Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından Aşkın Yıldız, atama kararına ilişkin olarak, "Bildirimizde de belirttiğimiz gibi bu atama üniversite senatosunun 2012 yılında benimsediği özerklik, demokratik yönetim ve akademik özgürlük ilkelerine aykırıdır. Verdiğimiz tepki kişiden bağımsız olarak üniversitelerin özerkliği adına sisteme verdiğimiz tepkidir. Günlerdir üniversitemizde hakkımızı arayan bütün arkadaşlarımız ve akademisyenlerimizle gurur duyuyoruz ve Amsterdam’dan bütün kalbimizle yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Üniversitemizin siyasi herhangi bir baskı veya etki altında kalmaması adına da Prof Melih Bulu’yu istifaya davet ediyoruz." dedi.

Amsterdam'ın yanı sıra Münih ve Berlin'de de bugün protestolar düzenlendi.

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